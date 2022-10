„Eu am o problemă cu igiena, la modul că, după ce s-a făcut curăţenie şi s-a dezinfectat casa, chem pe cineva cu o lampă UV cu care sterilizează de la podele, la saltele şi la haine, tot! La mine totul e dezinfectat, sterilizat.

Am fixaţia asta de când cu pandemia. Dar când am fost la Sibiu, am dormit într-un pat normal, am stat pe o canapea nedezinfectată, am redescoperit că se poate bea apă din pahar – eu am băut apă doar din sticlă, de la declanşarea pandemiei. M-am întors alt om şi am de gând să repet asta”, a spus Teo Trandafir, care recunoaște că nu obișnuiește să intre des în camera fiicei sale, îi respectă spațiul.

„Niciodată nu intru în camera Maiei, aşa cum nici ea nu intră niciodată în camera mea”, a mai spus ea pentru aceeași sursă.

În ceea ce privește relația cu Maia, Teo Trandafir are numai cuvinte de laudă. Sunt mamă și fiică, dar și foarte bune prietene. Cu toate acestea, el își acordă spațiu, respect. „Noi suntem nişte oameni foarte liberi şi toţi cei care au intrat în contact cu noi au fost puşi în situaţia de-a respecta asta. Nu întrebi niciodată ce vorbesc la telefon, nu-mi spui niciodată „Nu vreau!“ – poţi să formulezi altfel, eu n-o să spun niciodată „N-ai voie!“, ci „Poţi să încerci, dar în locul tău, m-aş gândi de două ori.“

Şi, dacă vine plângând şi-mi spune că am avut dreptate, nu mi-ar plăcea să audă acel „Ţi-am spus eu!“, pentru că nu ajută cu nimic. La noi în casă nu se admit tonul ridicat, invectivele de vreun fel, blamările de vreun fel”, a mai spus prezentatoarea de la Kanal D.

În curând, Maia va absolvi liceul, însă Teo Trandafir nu a anunțat încă ce facultate va urma fata ei, nici dacă va pleca din țară cu siguranță.

