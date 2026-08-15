Bianca Drăgușanu a mărturisit că își dorește să renunțe la implanturile mamare de mari dimensiuni în favoarea unora mai mai apropiate de un aspect natural.

Bianca Drăgușanu: „Nu se mai poartă sânii mari”

Schimbarea ei de viziune vine pe fondul dorinței de a-și redefini stilul și de a scăpa de disconfortul fizic pe care îl resimte zilnic. Opțiunile sale din trecut nu mai corespund cu ceea ce își dorește în prezent.

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„În octombrie am de gând să schimb aceste imensități de silicoane. Nu se mai poartă sânii mari, nu se mai poartă buzele mari, nu se mai poartă părul vopsit. Și da, consider că nu am făcut o alegere tocmai inspirată când mi-am dorit niște sâni atât de mari, pentru că sunt și incomozi, nu arată nici bine și cred că cea mai bună decizie pe care puteam să o iau în momentul de față e să remediez situația, adică să îi micșorez”, a spus Bianca Drăgușanu pe TikTok, conform Spynews.

Planul pentru intervenția din octombrie vine la scurt timp după ce, în luna iulie, vedeta a apelat la otoplastie, operația prin care se corectează forma și mărimea urechilor. Bianca Drăgușanu a recunoscut deschis că această procedură a ajutat-o să depășească un complex mai vechi care o deranja.

Bianca Drăgușanu, răspuns ferm pentru cei care o critică

Decizia de a apela la proceduri de înfrumusețare a atras din nou un val de reacții în spațiul public. Cu toate acestea, Bianca Drăgușanu le-a răspuns ferm celor care o critică, subliniind că părerile celor din jur nu o influențează în alegerile pe care le face pentru propriul corp.

„Toată lumea o să îmi sară în cap (…) Eu sunt foarte fericită că mi-am făcut-o. Teoretic și practic, mă aștept să se trezească toate afumatele astea naturale, care nu au auzit ce e ăla botox (….) Mă aștept să se trezească toate leșinatele care oricum vorbeau de mine și înainte”, a adăugat Bianca Drăgușanu.

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