Franța consideră că declarațiile lui Gvir ar trebui să provoace o „revoltă universală”

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a numit remarcele lui Ben Gvir „insuportabile și inumane”. Barrot a amintit că Franța a emis deja, în luna mai, o interdicție de intrare pentru ministrul israelian, ca răspuns la „acțiunile sale de nedescris” împotriva cetățenilor francezi și europeni implicați în „flotila Gaza”. Barrot a subliniat că recentele declarații ale oficialului israelian ar trebui să provoace „revoltă universală”, potrivit Le Monde și Le Figaro.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, prin purtătorul său de cuvânt Sebastian Hille, a condamnat „în termenii cei mai duri” apelurile ministrului Ben Gvir, descriindu-le ca fiind „inumane și contrare dreptului internațional”.

Germania și-a exprimat, de asemenea, preocuparea legată de extinderea coloniilor israeliene în Cisiordania, o situație despre care Merz a declarat că amenință soluția cu două state. „Nu trebuie să existe alte măsuri de anexare în Cisiordania – fie ele formale sau politice”, a avertizat Hille.

Ben Gvir nu-i consideră pe palestinieni ființe umane sau demni să fie în viață

Într-un interviu recent, Ben Gvir a justificat uciderile țintite în Gaza, afirmând: „Cred că uciderile țintite ar trebui efectuate în fiecare noapte în Gaza. Eliminați 30 sau 40. Nu doar pe cei care vă pun în pericol în prezent. Aceștia sunt oameni care nu ar trebui să fie în viață”. Mai mult, oficialul a adăugat că „deja le fac un compliment numindu-i ființe umane”.

Israelul, surd la critici, continuă extinderea coloniilor din teritoriile ocupate

Potrivit Le Monde, declarațiile ministrului Ben Gvir vin în contextul presiunilor internaționale exercitate asupra Israelului pentru reducerea operațiunilor militare în Gaza. În același timp, guvernul israelian continuă să fie criticat pentru extinderea coloniilor din teritoriile ocupate, o politică ce alimentează tensiunile regionale și complică perspectivele unei păci durabile.

Soluția cu două state este tot mai îndepărtată

Atât Franța, cât și Germania și-au reafirmat sprijinul pentru o soluție cu două state, considerând că măsurile recente luate de guvernul israelian, inclusiv licitațiile pentru noi locuințe în Cisiordania, subminează acest obiectiv. „Aceste acțiuni sunt contrare dreptului internațional și trebuie să înceteze”, a concluzionat Hille.

Declarațiile ministrului Ben Gvir, combinate cu politicile controversate ale Israelului în teritoriile ocupate, continuă să tensioneze relațiile internaționale și să atragă condamnări ferme din partea liderilor globali.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE