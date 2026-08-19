Netanyahu îi transmite lui Erdogan să nu-și instaleze trupe în nordul Siriei

În același timp, șeful Statului Major israelian, generalul Eyal Zamir, și-a vizitat trupele care ocupă un sector din sudul sirian și a avertizat că armata sa nu va permite niciunei „forțe ostile să se stabilească” la granița cu Siria.

„Nu vom tolera nicio tranșee militară turcească care să avanseze spre sud, să ne amenințe”, a declarat Netanyahu într-un interviu difuzat la postul de radio al armatei israeliene.

El a declarat că Israelul a transmis inițial un mesaj „în termeni generali” împotriva unei prezențe militare turcești pe un aerodrom din apropierea orașului Alep, aproape de granița cu Turcia.

„Se pare că nu l-au auzit, așa că ne-am asigurat că vor înțelege mesajul mai clar”, a spus premierul israelian, a doua zi după ce Israelul a bombardat baza aeriană Abu al-Duhur din provincia Idlib, în nord-vestul Siriei.

Ambasadorul SUA denunță o „escaladare inutilă”

Fără a revendica în mod explicit responsabilitatea pentru atac, biroul lui Netanyahu a transmis inițial că „Israelul a avertizat în repetate rânduri Siria” împotriva unei desfășurări militare turcești „care ar reprezenta o amenințare la adresa securității Israelului”, dar că Damascul „a ales să ignore aceste avertismente”.

Turcia, care întreține relații extrem de tensionate cu Israelul, a respins aceste acuzații și a negat orice plan de a desfășura trupe în Siria.

Ambasadorul SUA în Turcia, Tom Barrack, care este și trimisul special al președintelui SUA în Siria, a condamnat atacul și a acuzat Israelul de o „escaladare inutilă”.

Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), un ONG cu sediul în Marea Britanie și cu o vastă rețea de surse în Siria, o delegație militară turcă a vizitat recent aeroportul „ca parte a eforturilor continue de redeschidere a acestuia”.

Israelul nu își va retrage trupele din Siria

„Urmărim evoluția situației pe frontul sirian. Nu vom lăsa forțe ostile să se implanteze la frontierele noastre și vom folosi capacitățile noastre operaționale cu precizie, unde și când este necesar”, a avertizat generalul Eyal Zamir.

Israelul a efectuat sute de atacuri aeriene în Siria după răsturnarea regimului lui Bashar al-Assad, în decembrie 2024, de către o coaliție de grupări islamiste.

De asemenea, trupe israeliene au fost desfășurate în zona-tampon, plasată sub suveranitatea ONU, ce separă forțele israeliene și siriene pe platoul Golan, ocupat de Israel din 1974.

„Suntem angajați într-un război pe mai multe fronturi, în alertă și activi în toate teatrele de operațiuni, o escaladare poate surveni oricând și trebuie să rămânem în permanență pregătiți”, a spus generalul Zamir.

Damascul cere o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU

Guvernul israelian a acuzat Damascul de încălcarea unui acord bilateral prin acceptarea trupelor turce, în timp ce Damascul a condamnat „în termenii cei mai duri” raidul asupra bazei aeriene Abu al-Duhur, numindu-l „un act de agresiune nejustificat” din partea Israelului și îndemnând Consiliul de Securitate al ONU să intervină.

În pofida acestor tensiuni, Israelul și noile autorități siriene au purtat mai multe runde de discuții directe și au convenit să stabilească un mecanism de partajare a informațiilor.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a reiterat săptămâna trecută că țara sa își va menține forțele armate în zona pe care o ocupă în Siria.

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