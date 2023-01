În cadrul unui interviu mai vechi, interpreta de muzică populară declara că primește o pensie de 1.200 de lei, însă nu era destul pentru a se putea întreține. Între timp, pensia artistei a depășit 2.000 de lei, iar atunci când a vorbit despre acest subiect, fanii de pe contul de socializare au criticat-o dur.

„Eu am ieşit la pensie şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 de lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?”, a mărturisit Maria Dragomiroiu, în urmă cu mai mult timp, potrivit Wowbiz.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Între timp, pensia vedetei s-a mai mărit, însă tot era puțin pentru un artist. „De la discuțiile cu pensia, m-a și înjurat lumea pe Facebook. Îi rog frumos să nu mă mai înjure, că am trecut și eu de două mii de lei. Și cu indemnizația am făcut vreo 2.700 de lei. Dar un artist nu trăiește din asta. Eu și acum plătesc impozite și poate mulți dintre dumneavoastră primiți pensie”, a mărturisit Maria Dragomiroiu, într-o emisiune TV.

Recomandări INTERVIU. Cum s-a luptat o femeie căreia i s-a dat „o palmă peste fund” pe stradă și nu s-a lăsat până când cel care a lovit-o n-a fost condamnat

Maria Dragomiroiu a dezvăluit secretul părului său

Cunoscuta cântăreață de muzică populară a povestit în luna septembrie a anului trecut, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, cât de mult își îngrijește podoaba capilară și cum își respectă frumusețea la 67 de ani.

Se vopsește singură și nu aruncă părul tuns!

„Cum să-l arunc când mi-a adus atâta popularitate?! Strâng părul în ghemotoace, ulterior îl tai și-l arunc în iarbă”, a povestit artista. „Părul e prietenul meu, brandul meu. Îl țin strâns, doar pe scenă îl desfac. Da, este brandul Maria Dragomiroiu.

Mă simt cea mai mândră când lumea mă admiră. Merg la diferite evenimente și sunt dorită cu părul despletit”, s-a destăinuit artista.

„Mie mi-a crescut părul de când am avut cei doi copii. I-am avut la 11 luni și 4 zile unul de celălalt, acum 44-45 de ani. O femeie pierde calciu cât e gravidă, dar eu am avut. Și mi-a crescut părul. Dumnezeu a vrut asta pentru mine. De atunci, de la copii, a început să-mi crească părul așa frumos”.

Maria Dragomiroiu a vorbit și despre cum își menține tonusul odată cu înaintarea în vârstă. „Nu este un secret, încerc să mă bucur de tot ceea ce este frumos, că destule sunt urâte în viață.

Recomandări În plin război, copiii liderilor ruși care critică Occidentul petrec vacanțe luxoase în afara țării, inclusiv în țări UE și NATO

Am grijă de mine, cum ar trebui să aibă orice om. Așa vezi lucrurile mai optimist, iar lucrurile au o rezolvare. Nu este ușor să lupți cu timpul, dar să te respecți”, a spus aceasta.

GSP.RO Pique a ironizat-o pe Shakira în direct, după ce cântăreața n-a avut milă de el și Clara Chia

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Putin vrea să DEMISIONEZE. Cine va fi următorul președinte al Rusiei. Plan secret la Kremlin

Viva.ro Andra a fost internată în secret, la spital. Anunțul făcut acum de Cătălin Măruță despre soția lui: 'Lumea nu știa ce se întâmplă'

Observatornews.ro Jurnalul video ținut de Iulian în spital, mort la 25 de ani după 3 diagnostice greșite. "S-ar putea să îmi dea drumul acasă, ce să vezi"

Știrileprotv.ro Cine este „Mama Rusie” a lui Putin. Femeia de succes a Kremlinului care deportează copiii ucraineni

FANATIK.RO Horoscopul runelor pentru săptămâna 16-22 ianuarie 2023. Mihai Voropchievici, veste extraordinară pentru Tauri!

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2023. Peștii ar fi bine să folosească dinamica pozitivă a acestei zile ca să-și orienteze gândurile și către alte chestiuni

PUBLICITATE Veste bună pentru viitoarele mămici! Unde pot face genetice neinvazive, cu rezultat rapid