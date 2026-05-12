Ursa Major, o navă de transport rusească operată de compania Oboronlogistics, s-a confruntat cu trei explozii pe partea tribord, care au ucis doi membri ai echipajului și au lăsat vasul imobil. Ulterior, restul echipajului a fost evacuat și salvat de autoritățile maritime spaniole.

Nava de marfă rusească ar fi transportat două reactoare nucleare pentru submarine, posibil destinate Coreei de Nord, potrivit unei investigații CNN.

O serie de activități militare recente în jurul rămășițelor sale a adâncit misterul din jurul încărcăturii și destinației sale. Avioane nucleare americane de tip „sniffer” au survolat nava scufundată de două ori, pe 28 august 2025 și 6 februarie 2026, conform datelor publice de zbor. Iar epava acesteia a fost vizitată, la o săptămână după scufundare, de o presupusă navă spion rusească, Yantar, care a declanșat alte patru explozii, potrivit unei surse familiarizate cu ancheta spaniolă privind incidentul.

Declarațiile căpitanului și încărcătura suspectă

Înainte de incident, Ursa Major participase la campania Rusiei în Siria, iar pe 11 decembrie 2024 a plecat din Sankt Petersburg spre Vladivostok. Oficial, nava transporta 129 de containere goale, două macarale mari și două „capace de canal”, deși compania mamă, Oboronlogistics, primise recent autorizația de a transporta materiale nucleare.

Traseul navei a fost monitorizat de marina portugheză până pe 22 decembrie, cargoul fiind escortat de două nave militare rusești, Ivan Gren și Aleksandr Otrakovsky. Ajunsă în apele spaniole, nava a încetinit dramatic, iar pe 23 decembrie, la ora 11:53, a emis un semnal de ajutor după ce trei explozii în sala motoarelor au ucis doi membri ai echipajului.

Căpitanul navei, Igor Anisimov, a precizat autorităților spaniole că cele două „capace de canal” transportate pe Ursa Major erau de fapt „componente pentru două reactoare nucleare similare cu cele utilizate pe submarine”. Deși nu a confirmat dacă acestea conțineau combustibil nuclear, investigația sugerează că destinația finală ar fi fost portul nord-coreean Rason.

Traseul neobișnuit al navei, care presupunea ocolirea Rusiei, ridică suspiciuni cu privire la natura încărcăturii. Oboronlogistics, proprietarul său, a susținut ulterior că explozia a fost un „act terorist țintit”.

Întrebări despre tehnologia nucleară

Imaginile din satelit analizate de CNN arată încărcătura navei la portul Ust-Luga, inclusiv obiecte albe, posibil vase de presiune pentru reactoare nucleare. În decembrie 2025, Coreea de Nord a prezentat primul său submarin nuclear, ridicând suspiciuni cu privire la implicarea Moscovei în transferul tehnologiei nucleare.

Mike Plunkett, analist naval pentru Janes, o companie de informații pentru apărare, a declarat că astfel de decizii între aliați apropiați sunt „foarte tulburătoare”.

Investigația spaniolă a sugerat că o torpilă supercavitațională Barracuda ar fi provocat gaura de 50×50 cm în corpul navei, deși alți experți au indicat posibilitatea unei mine lipite. În ciuda solicitărilor de clarificare, autoritățile ruse, spaniole și americane au refuzat să comenteze, iar multiple oficialități occidentale au descris incidentul ca fiind „ciudat”, potrivit CNN.

Rămășițele Ursa Major se află la o adâncime de 2.500 metri în Marea Mediterană, iar recuperarea cutiei negre este considerată „prea riscantă”, potrivit guvernului spaniol. Totuși, lipsa transparenței și implicarea unor nave și avioane militare ridică întrebări despre natura reală a incidentului.

