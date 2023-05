„Îți dai seama că, trecând prin experiența asta, am încercat să ajut cât de mult pot. Am încercat să îi explic cât de mult pot cam care este situația acolo, cam ce o să o aștepte. Sper să se descurce. Îi țin pumnii.

Pot spune că am fost unul dintre principalii oameni care am împins-o să facă treaba asta, pentru că este o experiență unică și de neuitat și am emoții mari pentru ea. Am emoții mari pentru ea, mai mari decât aș avea pentru mine”, a spus Mario Fresh, la Antena Stars, potrivit Spynews.

Alexia și Aris Eram, primele declarații

„Probabil vor trece foarte repede pentru mine, pentru că deja am stabilite peste 45 de concerte doar pe trei luni de vară, deci acasă stau maximum două zile pe săptămână, când apuc și eu să fac curățenie, mai șterg și eu praful”, a mai spus artistul, la Antena Stars.

Alexia Eram: „Am acceptat invitația de a pleca în America Express pentru că ne place foarte mult acest format TV în care îți sunt testate limitele într-un fel special. Pe de altă parte, cred că nici în momentul de față nu știm exact în ce ne-am băgat, dar suntem siguri, și eu, și fratele meu, că poate fi una dintre cele mai interesante experiențe ale vieții.

Și dacă nu la 20 de ani, când?! Ne dorim să ne bucurăm de fiecare moment, să-l trăim la maximum, să învățăm cât mai multe, să descoperim locuri, oameni și obiceiuri și să rămânem cu amintiri frumoase. Chiar și faptul că voi fi cu fratele meu, 24 de ore din 24, este ceva nou. Cine petrece nonstop atât timp cu un frate la vârsta asta? Cred că va fi o bază solidă pentru viitorii «frați adulți»”.

Aris Eram: „Am hotărât să plec într-o aventură care să mă pună la încercare din multe puncte de vedere, și America Express sună a «experiență ce trebuie trăită». Sunt curios de ce sunt în stare. Îmi plac provocările și abia aștept să fac echipă cu Alexia, pentru că suntem complet diferiți, dar cu aceeași dorință de a descoperi lumea! S-ar putea să ne iasă bine. În orice caz, o să facem tot ce ne stă în putință!”.

Cine sunt cele 9 perechi de la „America Express” 2024

9 perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de „America Express”. Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș, sunt concurenții care au spus un DA hotărât provocării celui de-al șaselea sezon „America Express”, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

