Artista a precizat că anul acesta a fost un an foarte bun pentru ea. Artista se poate lăuda cu peste 10 milioane de vizualizări și streamuri.

„Am avut un an bun, am peste 10 miliarde de vizualizări și streamuri și sunt extrem de recunoscătoare pentru susținerea fanilor, am fost pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet și Dimitri Vegas și Like Mike în fața a 200 000 de oameni și a fost incredibil!

Am cântat și la Londra, pe scena The Electric Ballroom, unde în trecut, au performat artiști de top precum U2, Red Hot Chili Peppers, Muse, Prince. Bineînțeles că pe lângă multă muzică, urmează concerte și desigur călătorii, iubesc să descopăr lumea”, a declarat Inna, potrivit Wowbiz.

Artista are deja planurile făcute în ceea ce privește perioada ce urmează. Crăciunul îl va petrece alături de iubitul ei și de părinâii celor doi.

„Crăciunul îl voi petrece alături de iubitul meu și de familiile noastre, iar de Revelion voi fi pe scenă în Malta, mă bucur să intru în Noul An făcând ceea ce îmi place cel mai mult: să cânt”, a mai adăugat solista.

Cine e INNA

INNA, unul dintre cei mai de succes artiști din România, cu o carieră internațională impresionantă, a depășit un nou prag important: 10 miliarde de vizualizări și streamuri.

Acesta este, de asemenea, un record pentru un artist român și confirmarea unui repertoriu cu zeci de hituri cunoscute și apreciate în întreaga lume, cu colaborări cu artiști de relevanță români și internaționali precum J Balvin, Pitbull, Daddy Yankee, Flo-Rida, Yandel, Alok, Timmy Trumpet, Sofi Tukker și alții.

Anul acesta, INNA a marcat un nou succes: este artista cu cele mai multe videoclipuri pe YouTube (269) depășind 1 milion de vizualizări în lume, potrivit Kworb, dar și artista cu cele mai multe vizualizări pe YouTube din Europa (excluzând Regatul Unit).

Vara aceasta, INNA a fost prima cântăreață din România care a urcat pe scena de la Tomorrowland alături de Timmy Trumpet și Dimitri Vegas și Like Mike unde a interpretat în premieră „Blow It Up”pentru care a lansat videoclipul oficial de curând.

