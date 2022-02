Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță de pe Youtube, Lucian Viziru a fost întrebat despre sărutul pătimaș pe care l-a avut în urmă cu ani de zile, cu Gabriela Spanic, într-o telenovelă românească. Se întâmpla în 2004, în „Numai iubirea”, și tot la vremea respectivă s-a zvonit că ar fi fost mai mult decât un sărut, că cei doi ar fi trăit o idilă în viața reală.

„Da, aici a fost cu limba, ce era în secvența aia. Mulți au zis: Mamă, ce a fost. (…)

Aia a fost tot ce s-a întâmplat. Eu sigur aș fi vrut mai mult, cred că și ea ar fi vrut mai mult, numai că ea venise la București cu managerul ei care era și fostul ei iubit de care tocmai se despărțise de vreo trei zile sau ceva de genul asta. Nu s-a putut face absolut nimic”, a declarat el pe Youtube.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cei doi au ținut legătura o perioadă, au încercat să se și vadă, însă nu s-a concretizat nimic. „A fost o petrecere de ziua ei după filmări, am consumat în stil caracteristic sticle de vin, atât eu, cât și ea și ne-am dat întâlnire ulterior la hotel. Și nu s-a putut, pentru că era animalul acolo (n.r. managerul, fostul ei iubit).

Era hotelul ei, eu am venit, dar era cu doi, managerul și impresarul oarecum. Eu mă înțelegeam foarte bine cu impresarul care mi-a povestit de toată chestia asta, dar el mi-a spus că ăla nu o lasă să iasă din cameră, că a ferecat porțile castelului, gata, s-a terminat.

Apoi noi am mai vorbit la telefon. Vorbit la modul că ea nu vorbea decât limba spaniolă, iar eu mă apucasem de limba spaniolă. (…) Am reușit să stăm de vorbă la un moment dat, m-a invitat acolo, unde locuia ea, în Florida, dar până la urmă m-am hotărât că nu vreau să mă duc. Atunci am simțit că e ceva între noi.”, a mai povestit Lucian Viziru.

În prezent, Gabriela Spanic are 48 de ani și e considerată „regina telenovelelor”.

PARTENERI - GSP.RO „Ai fost vreodată bătută la lot?” Răspunsul dureros de sincer dat de Sandra Izbașa: „Preferam să fiu...”

Playtech.ro BOMBĂ! Andreea Esca, veste uriașă de la tribunal. Sentința este definitivă, ce s-a întâmplat la proces

Observatornews.ro Accidentul cu 7 morți din Iași. Presupusul vinovat abia împlinise 30 de ani şi urma să se căsătorească în septembrie

HOROSCOP Horoscop 1 februarie 2022. Racii ajung la concluzii complet diferite de cele în care credeau cu tărie acum câteva zile

Știrileprotv.ro Pe unde ar putea trece tancurile rusești dacă Putin ordonă invadarea Ucrainei. E un oraș fantomă

Telekomsport Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! Artista l-a blocat cu ce i-a spus la un moment dat: "Ea nu prea ştia care e treaba"