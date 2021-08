Ce relație are actorul Mihai Călin cu fiul lui adolescent. Matei are deja 15 ani

Mihai Călin recunoaște că i se umple sufletul de bucurie când își vede fiul, spune că e super să fii tată de adolescent.

„Să îl vezi cum creşte, cum devine bărbat, încet-încet independent, cum face mişto de tine sau te judecă un pic… Suntem pe cale să traversăm cu brio adolescența”, a declarat actorul, care nu publică în spațiul public imagini cu Matei. Singura fotografie cu cei doi este de acum zece ani.

Întrebat cum l-a schimbat cel mai important rol al vieții sale, cel de tată, Mihai Călin a dezvăluit: „Nu cred că m-a schimbat, a fost o evoluție firească. Sunt mai responsabil, ca să zic aşa. Mai ales material, am o responsabilitate față de familia mea şi da, probabil că în felul ăsta m-a schimbat. Înainte trăiam aşa, mai de pe o zi pe alta, fără să îmi fac gânduri, dar cam aşa sunt toți părinții, sunt convins”, a mai spus el pentru viva.ro.

Mihai Călin e căsătorit de 17 ani

Povestea de dragoste dintre Mihai Călin și Silvia, soția lui. „Am văzut-o într-un restaurant, la masă cu un bărbat. Credeam că sunt împreună, dar de fapt nu erau. Îmi plăcea şi mă tot uitam la ea. După multă vreme am aflat că ea gândea în felul următor: «Uite-l şi pe ăla de la televizor, ce se uită la mine, e cam arogant!», nu prea mă plăcea.

Apoi, după vreo 6 luni, ne-am întâlnit în Facultatea de Teatru, unde eu eram asistent, la Facultatea de Actorie, şi ea era studentă în ultimul an la Coregrafie. Numai că acum era blondă. Ne-am recunoscut, am şi făcut cunoştință, căci nu avuseserăm ocazia. Am schimbat câteva vorbe, a fost amuzant, pentru că a întins mâna şi a spus Silvia, eu la rândul meu am spus Mihai, iar ea mi-a spus «de unde ştii?».

Am fost contrariat, iar ea a completat: «De unde ştii că mă cheamă Silvia Mihai?» Am râs tare, s-a dezghețat atmosfera, iar ea m-a întrebat dacă vreau să îmi dea numărul de telefon. A fost foarte caldă şi sclipitoare. Nu a început ceva imediat, mi-am mai dat timp, să simt că îmi doresc chestia asta”, a spus Mihai Călin pentru revista VIVA!.

