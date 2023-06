Într-un interviu pentru playtech.ro, Mario Fresh a vorbit despre relația pe care o are cu Andreea Esca, mama iubitei lui. Tânărul artist a fost primit cu brațele deschise în familia prezentatoarei de la PRO TV.

Mario Fresh mărturisește că întotdeauna trebuie să fie politicos cu viitoarea sa soacră și se înțeleg foarte bine. Artistul este bucuros că a fost bine primit în familia iubitei sale.

„Trebuie să fiu politicos și să vorbesc cât mai elegant posibil. Relația este foarte bună, probabil se și vede că de 7 ani sunt în familia lor. Totul e conform planului”, a spus „ginerele” Andreei Esca.

Cântărețul i se adresează Andreei Esca cu „doamnă” și niciodată nu îi spune pe nume. Mario Fresh spune că așa a fost educat de mama lui și că este o formă de respect față de mama Alexiei Eram. „Tot cu doamna în față, așa e frumos, așa m-a învățat mama.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Mario Fresh, separat de Alexia Eram

Alexia Eram se află la America Express – Drumul Soarelui alături de fratele ei. Și Mario Fresh a participat la Asia Express acum ceva timp, alături de Alex Velea. Înainte ca fiica Andreei Esca să plece în show-ul de la Antena 1, iubitul ei i-a dat mai multe sfaturi în urma experienței pe care a avut-o.

„În primul rând contează foarte mult să fii foarte tare psihic și coechipierul cu care mergi în fiecare zi și ești 24 din 24 de ore cu el să fie înțelegător și să ajungeți mereu la un numitor comun, pentru că dacă te cerți până și cu singura persoană cu care stai, nu mai faci absolut nimic și ajungi acasă imediat.”

Mario Fresh și Alexia Eram sunt acum separați din cauza distanței și nu pot lua legătura, pentru că fiica prezentatoarei de la PRO TV nu are acces la telefon. Artistul are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale și spune că este cea mai ambițioasă persoană pe care o cunoaște.

„Cred că Alexia este cel mai ambițios om pe care îl cunosc și Aris la fel, dar la Aris e mai de așteptat pentru că e și bărbat, a devenit un bărbat în adevăratul sens al cuvântului, este mare, este puternic, dar Alexia mușcă dacă i se pune pata pe ceva și trebuie să obțină ceva, ajunge cu siguranță.”

Mario Fresh are un program foarte încărcat și nu prea îi simte lipsa iubitei sale. Artistul are concerte în fiecare zi și nu are timp să i se facă dor de Alexia Eram. „În timp ce vorbim, nu am dormit de 30 și ceva de ore. Sunt foarte obosit, nu apuc să mă odihnesc absolut deloc, filmez încontinuu, merg la concerte de luni până luni. Nici nu apuc sincer să îi simt foarte mult lipsa fizică, pentru că nu stăteam nici înainte foarte mult, eram oricum plecat la concerte, ne mai salva FaceTime-ul acela. Este o perioadă foarte scurtă, s-a dus fiecare în treaba lui, ea își face treaba foarte bine probabil acolo, eu îmi fac treaba în România și bucur publicul.”

