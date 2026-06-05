O hală aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a fost distrusă în urma deflagrației, potrivit prefectului județului Constanța, Adrian-Teodor Picoiu.

De asemenea, a fost afectat și remorcherul Hercules, aflat în apropierea locului exploziei.

„Pagube materiale, o hală care aparține ARSVOM, nu știm ce valoare are. Dar nu în totalitate și nava Hercules, care a fost avariată, dar nu cred că major. Fără victime, doar pagube materiale.”, a precizat Adrian Picoiu, pentru Libertatea.

„Drona ar fi de provenienţă ucraineană. Nu ştim dacă e aşa, există o informaţie, una a fost detonată în apele internaţionale, nu ştiu exact unde, una a fost cea din portul Constanţa şi ar mai fi trei, rătăcite. Pentru prevenţie am ridicat elicopterele să vedem dacă sunt cu adevărat. ”, a mai adăugat prefectul, potrivit News.

De altfel, surse din MApN au confirmat pentru Libertatea că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța este ucraineană.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona maritimă a explodat în jurul orei 10:30, după ce fusese descoperită în apropierea sediului ARSVOM.

„S-a activat planul roșu, pentru că nu știam dacă sunt victime sau nu. Pentru prevenție, am hotărât evacuarea unui kilometru zonă costieră în zona portului Constanța. Dar pentru prevenție.”, a mai spus Adrian Picoiu.

„A fost într-adevăr momentul deflagrației care s-a resimțit în aproape tot orașul. O deflagrație scurtă, totuși.” Adrian Picoiu, prefectul județului Constanță

Autoritățile au precizat că nu au existat victime, zona fiind evacuată și securizată înainte de producerea exploziei. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.

Potrivit informațiilor din presa locală, ambarcațiunea dotată cu antene și posibil de tip dronă, ar fi fost oprită de barierele antipoluare amplasate pe apă.

Drona din Dana 78 Foto: Amator

Drona a fost descoperită în curtea ARSVOM. În zona de coastă, aproape de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Drona marină a fost descoperită în cursul dimineții, aceasta ar fi fost prinsă în barierele antipoluare.

La fața locului au intervenit specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), precum și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale (MApN).

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