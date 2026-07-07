Ce s-a întâmplat în viața Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern, de când a devenit mamă. „Mi-a dat speranță”

Fiica Maiei Morgenstern recunoaște că este o perioadă care vine și cu provocări, însă spune că este fericită de când a devenit mamă. Mai mult, Cabiria a recunoscut că Ezra a fost un copil foarte dorit.

„Viața mea arată cu totul altfel. Este, într-un fel, ce mi-am imaginat (…) Sigur, este mult mai multă oboseală, mai mult consum de energie, resurse, dar mi-a dat sens, mi-a dat scop, mi-a dat speranță venirea pe lume a lui Ezra. Este un copil foarte dorit, chiar sunt foarte fericită (…)”, a declarat Cabiria Morgenstern, la Știrile Antena Stars.

Cabiria Morgenstern spune că mama ei își dorea să devină bunică, iar acum se bucură din plin de timpul petrecut cu nepotul ei.

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„Mama își dorea foarte mult un nepot, nepoți de la mine, de la noi, copiii ei. Ezra este primul nepot și mama este extrem de încântată, este foarte prezentă, voluntară, uneori se aruncă și face lucruri mai devreme decât e cazul și atunci trebuie temperată (…) Nu m-aș avânta să spun că este o persoană care dă sfaturi (…) Comunicăm foarte eficient”, a mai spus Cabiria Morgenstern.

Cabiria are 27 de ani, iar tatăl băiețelului său este nimeni altul decât actorul Adrian Ciobanu, care are 64 de ani, așadar între cei doi există o diferență considerabilă – mai bine de trei decenii.

Adrian Ciobanu este absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București în 1990, la clasa marilor profesori Ion Cojar și Leopoldina Bălănuță, Ciobanu și-a construit cariera pe două direcții solide: scena teatrului și platoul de filmare.

Actorul a debutat pe marele ecran în perioada în care cinematografia românească producea povești cu impact emoțional puternic, adresate în special publicului tânăr. Pelicule precum „Declarație de dragoste” (1985), „Zâmbet de soare” (1988) și „Noiembrie, ultimul bal” (1989) l-au adus în atenția spectatorilor, conturând imaginea unui actor sensibil, cu naturalețe și forță în interpretare.

Ce a spus Maia Morgenstern despre ginerele său

Maia Morgenstern, proaspăt bunică, a participat la provocarea sosurilor picante în emisiunea La Măruță. Actrița a dezvăluit experiențe din cariera sa și a făcut glume despre ginerele său, Adrian Ciobanu. Un moment amuzant a fost când i s-a cerut să numească cel mai slab partener de scenă. Maia a răspuns cu umor: „Adrian Ciobanu. E foaaarte slab. Nu știu la ce vă refereați. Da, ginerele”, potrivit TV Mania.

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