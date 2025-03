La începutul acestui an, Mihai Bobonete, care e comediant, actor în „Las Fierbinți” și jurat la „Românii au talent”, a pornit într-un turneu național de stand-up în mai multe orașe din țară. A debutat la Iași, apoi a continuat la Suceava, Brașov, după care a ajuns la Pitești, în weekendul trecut.

Două spectacole au avut loc acolo, amândouă sold-out. Despre evenimentele la Pitești, actorul s-a confesat fanilor pe Facebook, mulțumit de cum au decurs lucrurile. „A început un nou weekend plin de comedie, astăzi la Pitești două spectacole sold out…Mulțumim, dragi piteșteni! Pe scenă este deja primul înger al comediei, acest menestrel al anecdotelor de bună calitate, însuși creatorul zâmbetelor și iluzionistul umorului”, a spus Mihai Bobonete despre invitatul lui special.

În deschidere, prietenul său și colegul Mihai Rait face glume. Pe el l-a surprins Mihai Bobonete pe scenă, iar imaginea a ajuns pe contul lui oficial de Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Recomandări Deplasările exotice ale deputaților: 100.000 de euro pentru vizite în Indonezia, Japonia, Singapore sau China

După spectacolele de la Pitești, tot pe Facebook, fanii lui au reacționat. „Ați fost super și la Brașov!”, „Bravooo! Felicitări! Sunteți minunați!”, „Mi-am luat doza de râs pentru 1 an. Felicitări! Ați fost top”.

„Aseară ați fost senzaționali, mulțumim că ne bucurați zi de zi!”, a comentat altcineva tot în mediul online.

Motivul pentru care Mihai Bobonete refuză uneori să facă poze cu fanii

De peste 10 ani, Mihai Bobonete joacă rolul lui „Bobiță” în serialul „Las Fierbinți” difuzat la Pro TV. Personajul l-a făcut atât de cunoscut, încât nu e loc în care să ajungă și să nu fie recunoscut. Însă atunci când e cu familia, actorul refuză să facă poze cu fanii.

„Da, lumea mă recunoaște oriunde merg, atât în străinătate, cât și aici. Plus că noi nu am mers în locuri atât de exclusiviste. Noi dacă am mers în Grecia, am fost pe Kassandra și pe Sithonia sau în Thassos, și prin Spania și prin Italia. Pe unde merg, da, mă recunoaște lumea.

Dacă sunt amândoi copiii cu mine, nu prea fac poze și explic de ce. Dacă mă opresc să fac o poză, spun: nu pot și nu fac poze când sunt cu copiii, nu mai întreabă omul de ce, pentru că înțelege. Când ai doi copii, atenția trebuie să fie asta”, a zis el pentru Ciao.

Recomandări Trump va discuta azi cu Putin. Rusia ar putea cere mai multe teritorii, inclusiv portul Odesa, se tem analiștii

„De obicei, când sunt însoțit de copii, refuz să fac poze”

Și a continuat: „Acum au crescut, e mai simplu, dar când erau mici, am avut momente în mall în care m-am oprit să fac o poză cu cineva și în secunda doi nu mai era niciun copil lângă mine. Bun, ești în mall, o să zici: Bobo, dar unde credeai că se duc? Nu contează, ca părinte… De obicei, când sunt însoțit de copii, refuz să fac poze, plus că nici pe ei nu vreau să îi expun.

Ei nu fac meseria mea și atunci mă cam feresc. Dar câteodată fac poze și când sunt cu copiii sau le explic copiilor și dacă și ei sunt de acord, mă retrag și fac o poză. În general, când nu sunt cu copii, fac poze cu toată lumea. Nu cred că e cineva care să mă fi oprit vreodată pe undeva să nu fi făcut o poză sau să nu stau de vorbă sau să strâng mâna, nu”.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică George Simion a fost lăsat să candideze, dar nu îl vor lăsa să câștige și va pierde și AUR, spune Gigi Becali

Urmărește-ne pe Google News