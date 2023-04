La începutul lunii ianuarie, 24 de concurenți au pornit în cea mai dură provocare, la Survivor România 2023. Pe parcurs li s-au mai alăturat încă șase, în timp ce alții s-au întors, pe rând, spre casă. Acum au mai rămas doar nouă care continuă să lupte pentru titlul de Survivor 2023.

Cei rămași în competiție pot avea parte de o surpriză majoră, având în vedere că în doar două săptămâni trei dintre ei, adică Iftimoaie, Kamara și Alin Chirilă, au fost eliminați. Finala Survivor România 2023 ar putea avea loc mai devreme, adică la sfârșitul lunii mai scrie Cancan.

Concurenții Survivor România 2023 continuă lupta la individuale

Aseară, la finalul unei noi săptămâni de show, toți cei rămași au înțeles că de acum lupta va fi tot mai dură, iar strategiile tot mai schimbătoare. La final, unul singur va ridica trofeul deasupra capului și va pleca acasă cu marele premiu. În concurs au rămas acum Andreea Moromete, Bianca Patrichi, Dan Ursa, Robert Moscalu, Carmen Grebenișan, Alexandra Ciomag, Alexandra Porkolab, Andrei Krișan și Ștefania Stănilă.

Ieri, jocul de comunicare a pornit cu o serie de declarații extrem de sincere bazate pe trăirile din ultimele zile. „Te poți simți vizat de către oricine. În fiecare zi se formează o nouă alianță”, a admis Andrei Krișan, în timp ce Alexandra Porkolab a simțit nevoia să sublinieze că resimte luptele individuale ca atare: „Voi continua să fac lucrurile cum consider eu că este corect pentru sufletul meu”.

Recomandări Informațiile care se bat cap în cap în declarațiile de avere ale directorului SIE, Gabriel Vlase, și ale soției. Lipsesc mulți bani și o locuință

Cu multe gânduri, dar și dorința de a câștiga șansa de a comunica cu cei de acasă, echipele conduse de Robert și Alin au dat totul pe teren și au mers din egal în egal până spre final, când echipa lui Robert s-a impus cu 7-5. „Aveam nevoia să simt pe cineva de acasă”, a admis Andreea Moromete, în timp ce Alexandra Ciomag a conștientizat cât de importante sunt astfel de momente: „Nu mă așteptam să mă încarce așa pozitiv”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Alin Chirilă, eliminat de la Survivor România 2023

Seara s-a încheiat în sala de Consiliu, acolo unde cei 10 concurenți au așteptat cu emoție să afle rezultatul votului celor de acasă. Carmen Grebenișan și Alin Chirilă au fost în pericol de eliminare, însă și ceilalți au avut curiozitatea de a vedea ce au decis telespectatorii și dacă strategiile de nominalizare au funcționat. Rezultatul a fost pe placul tribului: Alin Chirilă a fost eliminat de la Survivor România 2023 și a ratat șansa de a se apropia de marele premiu.

Recomandări Negoiță vrea să facă mall din hala Laminor. Înainte a promis spital, parc acvatic și „hub social”. Familia sa va ridica două blocuri lângă

Înainte ca Daniel Pavel să-i stingă flacăra în competiție, concurentul a declarat: „Să vă spun sincer, am simțit-o. Am avut un sentiment care a prezis acest moment. Înainte de Jocul de Imunitate câștigat de Robert, am visat această schemă.

Aceste trei luni și jumătate s-au dovedit foarte intense și foarte reale. Sunt împăcat cu gândul, cu toate că aș fi vrut să merg în continuare. Vreau să spun colegilor mei că viața continuă și după Survivor și dacă au fost caractere înainte, să fie și aici ca să fie și după”.

„Îmi pare rău dacă am supărat pe cineva, nu a fost din suflet, nu a fost cu răutate”

Și a continuat: „Eu am făcut tot ce am simțit să dau bine pentru mine. Persoana cea mai importantă sunt eu. M-am distrat la Survivor, totul e intens, am luat uneori totul în glumă, apoi în serios, am trăit momentele așa cum mi-am dorit. (…)

Eu voi rămâne exact așa cum sunt, cum am fost și acasă așa am fost și aici, pentru că sunt unic. Regret că am ajuns așa de departe la cearta cu Robert, probabil că trebuia să o aplanez. (…) Îmi pare rău dacă am supărat pe cineva, nu a fost din suflet, nu a fost cu răutate, a fost o reacție de moment, sub presiunea jocului, foamei, poate am greșit față de mai multe persoane de aici, îmi cer scuze, eu am fost într-o competiție aici, nu am nimic personal cu ei”, a încheiat luptătorul.

GSP.RO "Mulgeam vacile dimineața și după plecam, pe cărare, la școală". Cu ce se ocupă acum Adriana, românca a ajuns celebră în toată lumea

Playtech.ro Recunoști fetița din imagine? Acum a ajuns una dintre marile vedete din România

Viva.ro La 7 ani, fiul Danei Nălbaru învață deja pentru Bacalaureat și facultate: 'Kadri nu a fost niciodată la școală. Nu are nevoie de școală'

TVMANIA.RO Ce religie au Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. Care a fost momentul dur care a marcat-o pe fosta solistă Hi-Q

Observatornews.ro Cum putea fi evitat înfiorătorul accident din Leţcani, în care un copil de 3 ani a murit în faţa tatălui şi fratelui său mai mare. Bărbatul s-a prăbuşit de durere

Știrileprotv.ro Evacuare cu scandal în București

FANATIK.RO De ce să pui bile din folie de aluminiu în mașina de spălat. Un truc util și simplu

Orangesport.ro EXCLUSIV! Gigi Becali se mută din casa din Pipera într-un ”palat” de 20 mil. €, lângă Bucureşti. FOTO! Cum arată

Unica.ro 'Nu este o competiție sportivă, este un circ'. Scandal după eliminarea lui Alin Chirilă de la Survivor 2023