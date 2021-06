Ce se întâmplă în căsnicia Oanei Radu, la un an de când s-a căsătorit civil. „Mi-a fost foarte greu”

În 2019, iubitul Oanei Radu a murit, după ce a fost incendiat în scara unui bloc din Craiova. Artista a suferit foarte mult atunci, luptându-se cu anxietatea. Soțul artistei, Cătălin Dobrescu, a susținut-o și a sprijinit-o în tot acest proces de vindecare.

„Mi-a fost foarte greu și chiar am fost în iad. Mi-a fost extrem de greu în perioada în care am avut anxietate și încă am, dar cumva m-am mai ancorat în realitate, pentru că au trecut perioadele mai grele, cât de cât.

M-a ajutat foarte mult Cătălin, soțul meu. Și evident, prezența prietenilor, dar cumva persoana de lângă noi e într-adevăr foarte importantă”, a declarat artista.

„Avem de gând să ne mărim familia, bineînțeles, doar că momentan așteptăm să ne cumpărăm o locuință a noastră.

Bine, noi avem în Craiova două locuințe, dar în București stăm. Momentan, suntem tranzitorii, pentru că nu avem căsuța noastră. Așteptăm să ne luăm și după da, o să facem și un bebe. Peste 10, 15 ani, când o să fie”, a mai declarat frumoasa artistă.

Citeşte şi:

Managerul spitalului de copii din Iași, după incendiul de la ATI: „Am trecut pe lângă o catastrofă”

„E inuman”. Reacția unui primar olandez care i-a ajutat pe cei 23 de români veniți la muncă în localitate și lăsați să doarmă în stradă

Trei zile de caniculă de astăzi, în toată țara. Temperaturile maxime ating 39 de grade Celsius

PARTENERI - GSP.RO „M-a bătut cu sete pe spate cu o coardă de cauciuc" | Scandal IMENS după decizia inexplicabilă din sportul românesc!

Playtech.ro BOMBĂ! Ce s-a întâmplat la Anamaria Prodan acasă, de fapt. Ce i-ar fi făcut lui Reghe la Snagov VIDEO

Observatornews.ro Cum a fost găsit Petrișor, românul care a dispărut la granița dintre Slovacia și Ungaria. Mesajul familiei

HOROSCOP Horoscop 23 iunie 2021. Taurii dezleagă enigme vechi și deschid uși care păreau bine ferecate pentru ei

Știrileprotv.ro Bărbat din Neamț, dispărut misterios în Slovacia. A plecat să cumpere apă și de atunci este de negăsit

Telekomsport VIDEO | Moment ULUITOR în direct. Vedeta TV n-a realizat că nu poartă lenjerie intimă

PUBLICITATE 1.000mp de ziduri devin opere de artă ce purifică aerul din București (PUBLICITATE)