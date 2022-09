Cele mai bune filme seriale, cele mai interesante filme de acțiune, lista celor mai captivante filme de comedie și filme de dragoste, toate acestea pot fi găsite pe Netflix, platforma de streaming care, odată logat, după ce ți-ai făcut cont, îți pune la dispoziție filme și seriale pentru toate gusturile.

Filme Netflix octombrie 2022. Descoperă lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmări începând din octombrie. Vezi și cu ce coduri secrete pe Netflix poți accesa mai multe filme și seriale.

Titluri noi pe Netflix, în octombrie

The school for good and evil

The school for good and evil trailer Netflix

În satul Gavaldon, Sophie (Sophia Anne Caruso) și Agatha (Sofia Wylie), două inadaptate, sunt legate printr-o neașteptată prietenie. Sophie, o croitoreasă cu părul bălai, visează să scape de viața ei anostă și să devină o prințesă, în timp ce Agatha, cu înfățișarea macabră și cu o mamă ciudată, seamănă cu o vrăjitoare adevărată.

Într-o noapte, când pe cer domnea luna roșie, o forță puternică le atrage la Școala pentru bine și rău, locul de unde începe povestea oricărui basm bun. Dar ceva este în neregulă de la bun început. Sophie ajunge la Școala pentru rău, condusă de extravaganta și vorbăreața Lady Lesso (Charlize Theron). Agatha ajunge la Școala pentru bine, supravegheată de zâmbitoarea și blânda Profesoară Dovey (Kerry Washington).

Ca și când n-ar fi fost de ajuns că merg la cursuri cu copiii Vrăjitoarei Rele (Freya Parks), ai Căpitanului Hook (Earl Cave) și cu șarmantul fiu al Regelui Artur (Jamie Flatters), conform spuselor Directorului (Laurence Fishburne), doar un sărut din iubire poate schimba regulile și le poate trimite la școala potrivită, pentru a-și urma adevăratul destin. Dar primul pas către un final fericit este să supraviețuiască până la sfârșitul basmului în care trăiesc, ceea ce nu e deloc o certitudine, din cauza reapariției unei figuri macabre și periculoase (Kit Young), care are legături misterioase cu Sophie și amenință să distrugă școala și întreaga lume din spatele ei.

Guillermo del Toro’s cabinet of curiosities

Filme Netflix – Guillermo del Toro’s cabinet of curiosities trailer

În Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities, apreciatul cineast distins cu premiul Oscar Guillermo del Toro care este creatorul, producătorul executiv și corealizatorul acestei producții a pregătit o colecție de povești definitorii, menite să sfideze noțiunile tradiționale ale genului horror. De la macabru la magic, de la gotic la grotesc sau înspăimântător în mod clasic, aceste opt povești deopotrivă sofisticate și sinistre (printre care două sunt povestiri originale semnate de del Toro) sunt aduse la viață de o echipă de scenariști și regizori aleși chiar de del Toro.

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities îl are drept creator, gazdă și producător executiv pe Guillermo del Toro și ca producători executivi pe Gary Ungar și pe cineastul distins cu premiul Oscar J. Miles Dale (The Shape of Water; Sex/Life), care este și corealizator. Regina Corrado are rolul de coproducătoare executivă.

The good nurse

The good nurse trailer

Amy, o asistentă medicală plină de compasiune și mamă singură, care se luptă cu o afecțiune cardiacă ce îi pune viața în pericol, își atinge limitele fizice și emoționale în turele de noapte dificile și solicitante de la terapie intensivă. Ea primește ajutor din partea lui Charlie, un asistent medical grijuliu și empatic, care începe să lucreze în unitatea ei. În timp ce își împart nopțile lungi la spital, cei doi dezvoltă o prietenie puternică și devotată, iar pentru prima dată după ani de zile, Amy are cu adevărat încredere în viitorul ei și al fiicelor sale mici. Lucrurile se schimbă după ce o serie de decese misterioase ale unor pacienți declanșează o anchetă care îl indică pe Charlie drept principalul suspect, iar Amy este nevoită să-și riște viața și siguranța copiilor ei pentru a descoperi adevărul.

Un thriller captivant bazat pe fapte reale, filmul este regizat de Tobias Lindholm, nominalizat la Oscar, scenariul îi aparține lui Krysty Wilson-Cairns, nominalizată la Oscar. În rolurile principale îi putem vedea pe câștigătorii premiului Oscar Jessica Chastain, în rolul lui Amy Loughren, și Eddie Redmayne, în rolul lui Charles Cullen. Alături de ei mai joacă Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich și Kim Dickens.

Filme seriale noi pe Netflix

High Water

High Water trailer

High water este un nou serial Netflix ce are lansarea în 5 octombrie. În 1997, oamenii de știință și funcționarii publici locali din Wrocław se confruntă cu decizii de viață și de moarte când o undă de viitură devastatoare amenință orașul.

Bling Empire- sezonul 3

Treburile nerezolvate și marile oportunități stârnesc tensiuni în grup, dar nimic nu îi va împiedica pe membrii acestuia să ducă o viață strălucitoare și opulentă. Un nou sezon, din 5 octombrie, pe Netflix.

Derry Girls- sezonul 3

Irlanda de Nord face un mare pas spre viitor, la fel și fetele noastre, dar nu fără a se lovi de câteva obstacole problematice pe parcurs. Un nou sezon Derry Girls, din 7 octombrie.

Glitch

O tânără își unește forțele cu o pasionată de OZN-uri pentru a investiga dispariția subită a iubitului ei, dar e curând prinsă într-o conspirație stupefiantă. Din 7 octombrie, pe Netflix.

The Midnight club

The Midnight club trailer

Tot din 7 octombrie, pe Netflix se lansează The Misnight Club.La un azil pentru tineri în fază terminală, membrii unui club exclusiv fac un pact înfiorător: următorul decedat trebuie să dea grupului un semn din lumea de dincolo.

Little Women

Trei surori care se au doar una pe cealaltă și nu au niciodată suficienți bani sunt atrase într-o conspirație în care sunt implicați oameni bogați și puternici. Un serial nou Netflix din 8 octombrie.

Belascoaran, Pi

Héctor renunță la jobul de corporatist și la căsnicia banală pentru a deveni detectiv. Primul lui caz? Să găsească un criminal în serie din Ciudad de México, în anii 70. Un nou serial Netflix, din 12 octombrie.

The Playlist

The Playlist e povestea lui Daniel Ek și a partenerilor săi, care au revoluționat o întreagă industrie oferind gratuit și legal muzică difuzată online în toată lumea. Din 13 octombrie.

Black Butterflies

Lipsit de inspirație pentru al doilea său volum, un romancier acceptă să scrie o carte de memorii pentru un muribund și devine parte din trecutul sângeros al acestuia. Din 14 octombrie, pe Netflix.

Once upon a small town

În ciuda propriilor dorințe, un veterinar de metropolă se mută la țară, unde întâlnește o polițistă care ascunde un secret interesant. Serial nou Netflix, din 17 octombrie.

Somebody feed Phil – sezonul 6

Din Croația în Philadelphia, Phil călătorește în jurul lumii cu zâmbetul pe buze, se delectează cu gastronomia și cultura locală și le aduce un omagiu părinților săi. Din 18 octombrie.

Unsolved Mysteries – volumul 3

Această apreciată reeditare a unui serial documentar polițist inspirat din realitate revine cu un nou sezon. Din 18 octombrie.

Notre Dame

Filme Netflix – Notre Dame trailer

Bazat pe relatările reale ale pompierilor francezi, acest serial de dramă explorează impactul incendiului din 2019 de la Notre-Dame asupra unui grup variat de parizieni. Din 19 octombrie, pe Netflix.

The Green Glove Gang

După ce dau greș cu ultimul lor jaf, trei hoațe nu tocmai tinere se refugiază într-un cămin de bătrâni în care descoperă un secret sinistru. Din 19 octombrie.

Barbarians II

Barbarians II trailer Netflix

La un an după înfrângerea lui Varus, un nou general roman se stabilește în Germania, iar Ari încearcă să devină rege peste toate triburile, dar un rival îi stă în cale. Din 21 octombrie.

Big Mouth- sezonul 6

Acest serial de animație pentru adulți distins cu premiul Emmy revine cu un nou sezon din 28 octombrie.

Deadwind

După ce se împacă, Karppi și Nurmi investighează un caz ce implică un simbol misterios, promisiuni farmaceutice și un criminal profund tulburat. Un nou sezon din 29 octombrie.

Filme noi pe Netflix, în octombrie

MR. Harrigan’S phone

MR. Harrigan’S phone Trailer Netflix

Între un băiat și un miliardar în vârstă se naște o legătură bazată pe pasiunea pentru cărți și primele lor iPhone-uri. Bătrânul moare, dar conexiunea dintre ei rezistă. Un nou film netflix, din 5 octombrie.

Old People – din 7 octombrie

Alături de cei doi copii ai săi, o femeie se întoarce în orașul natal la nunta surorii sale, însă acolo o așteaptă o mulțime de bătrâni cu gânduri ucigașe.

The Stranger – din 19 octombrie

Un polițist sub acoperire formează o legătură intimă și intensă cu un suspect de crimă, în timp ce încearcă să-i câștige încrederea și să-i smulgă o mărturisire.

Wendell and Wild – din 28 octombrie

Actorii Keegan-Michael Key și Jordan Peele joacă în această aventură animată de tip stop-cadru despre doi demoni-frați care evadează din Iad.

Luckiest girl alive

Ea lucrează ca redactor la o revistă de renume și gustă din plin viața newyorkeză. Acum, un documentar dur o forțează să retrăiască momente cumplite din liceu. Din 7 0ctombrie, pe Netflix.

The curse of bridge Hallow – din 14 octombrie

The curse of bridge Hallow trailer Netflix

Un tată care urăște Halloweenul e forțat să asculte de fiica lui adolescentă atunci când un spirit malefic dă viață decorațiunilor din oraș și provoacă dezastre.

All quiet on the western front

Edward Berger, câștigător al premiului Grimme, regizează această dramă captivantă, bazată pe un bestseller de Erich Maria Remarque. Din 28 octombrie, un nou film pe Netflix.

20th Century Girls

În 1999, o adolescentă urmărește toate mișcările unui coleg de școală pentru o prietenă îndrăgostită de el, dar este absorbită de propria poveste de dragoste.

Filme documentare Netflix

The Trapped 13: How we survive the thai cave – sezonul 3

Un documentar captivant în care membrii echipei de fotbal thailandeze de juniori ne descriu momentele de coșmar din peștera Tham Luang, unde au rămas blocați în 2018. din 5 octombrie.

The Joys and Sorrows of Young Yuguo

The Joys and Sorrows of Young Yuguo trailer Netflix

În acest documentar emoționant, adolescentul Yuguo pornește în aventura vieții lui și părăsește China pentru a-și urma pasiunea pentru literatura și cultura română. Din 6 octombrie, pe Netflix.

Conversation with a killer: The Jeffrey Dahmer Tapes

Joe Berlinger este producătorul executiv al acestui miniserial documentar despre Jeffrey Dahmer și cele 17 crime comise de el. Din 7 octombrie.

Lisa another grat day

O incursiune în lumea vocalistei cunoscute drept „Regina cântecelor anime”, care ne vorbește despre primul deceniu din cariera ei și despre planurile de viitor. Din 18 octombrie.

I am stalker

Acest serial documentar de la producătorii serialului I AM KILLER este narat din perspectiva supraviețuitorilor, dar și a celor care i-au urmărit. Din 28 octombrie, pe Netflix.

Filme Netflix pentru copii și familie

Chip and Potato: sezonul 4

Provocare după provocare, aventură după aventură, râsete și chicote! Ura! Chip, Potato și amicii lor încep un nou sezon de învățare și educare. Din 3 octombrie, pe Netflix.

Oddballs

Filme copii Netflix

Viața-i grea când ești un experiment de laborator de generația a doua și mai trăiești și în orașul Praf din Arizona, unde haosul se ține scai de tine. Din 7 octombrie.

Dead end: paranormal park: sezonul 2

Filme Netflix

Barney, Norma, Pugsley și prietenii întâlnesc o serie de noi creaturi ciudate, de la îngeri la gemeni malefici și o armată de păpuși înfricoșătoare. Pe Netflix, din 13 octombrie.

Descoperă și cele mai frumoase filme pentru copii în limba română.

