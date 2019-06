Ce spune Adi Sînă despre soacra lui. I-a transmis totul în direct la tv

„Când o vezi aşa sprintenă… Deşi spune că nu mai poate… Merge cu maşina, conduce aşa (….) Vreau să-i mulţumesc bunicii. Dacă te uiţi, cu drag o spun. Mulţumesc din suflet pentru tot, pentru tot ajutorul şi pentru toate cinele bune”, a declarat Adi Sînă la Pro tv.

Recent, fosta prezentatoare de televiziune a mărturisit că nu a apucat încă să facă pregătiri pentru bebeluș. „Nu avem nimic pregătit așa, material vorbind, nu am cumpărat mare lucru, nu am păstrat nimic de la ceilați copii, am dat totul. Este fetiță și nu avem dormitorul pregătit pentru că nu avem spațiul în sine, dar am învățat de-a lungul timpului să nu mă mai cramponez de astfel de lucruri care sunt umane și materiale și sunt convinsă că în primele luni o să doarmă cu mine și cu tatăl ei în pat”, a spus ea.

