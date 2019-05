Cine o va ajuta pe Anca Serea cu cel de-al șaselea bebeluș

Anca Serea este căsătorită cu muzicianul Adi Sînă. Vedeta are cinci copii . Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea este însărcinată în șapte luni, cu cel de-al șaselea copil. Vedeta va aduce pe lume o fetiță.

Vedeta a explicat, pentru perfecte.ro, cine o va ajuta cu cel de-al șaselea bebeluș, după ce acesta va veni pe lume.

„Nu știu că și în acest punct vor interveni niște schimbări, pentru că mama se mută și ea la casa ei. Încă nu am făcut niciun plan, vreau să stau mai mult eu cu copilul, cel puțin prima jumătate de an și după aceea mai vedem”, a declarat Anca Serea.

Fosta prezentatoare de televiziune a mărturisit că nu a apucat încă să facă pregătiri pentru bebeluș.

„Nu avem nimic pregătit așa, material vorbind, nu am cumpărat mare lucru, nu am păstrat nimic de la ceilați copii, am dat totul. Este fetiță și nu avem dormitorul pregătit pentru că nu avem spațiul în sine, dar am învățat de-a lungul timpului să nu mă mai cramponez de astfel de lucruri care sunt umane și materiale și sunt convinsă că în primele luni o să doarmă cu mine și cu tatăl ei în pat”, a spus ea.

