Cătălin Bordea și Livia au divorțat acum câteva luni, de comun acord, la notar. Invitat în emisiunea „Xtra Night Show”, moderată de Dan Capatos la Antena Stars, Cătălin Bordea a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Livia. Juratul de la „iUmor” a recunoscut că a apelat la un psiholog și că soția lui era complet schimbată după ce el s-a întors de la America Express.

„Chestia asta mi-a pus capac. Te lasă mama, tata, soția… eu deja aveam teama abandonului, dar nu știam ce înseamnă exact. (…) Eu m-am dus la terapie să fiu alături de ea. Nu m-am dus la terapie să văd care este treaba cu mine. (…) Am găsit-o schimbată radical după ce m-am întors de la America Express. (…) Eu am luat totul pe mine, adică eu eram clar de vină. (…)

Îmi reproșam că nu am fost mai atent, îmi reproșam că poate nu am fost destul de bărbat, mi-am reproșat că nu am fost deloc bărbat în tot timpul relației, am fost mai mult copil decât bărbat, mi-am reproșat că am jucat un personaj, acest comediant care vine și acasă și care tot timpul încearcă să își facă soția să râdă. Și nu am fost, poate, profund uneori. Mi-am reproșat că uneori nu mi-am dat seama de anumite semnale și poate nu le-am văzut”, a mărturisit Cătălin Bordea, pentru „Xtra Night Show”.

Și a continuat: „Îți dai seama că mi-a găsit (n.r. – psihologul). Adică mi-a găsit multă frică acolo, mi-a găsit multă lașitate, mi-a găsit trauma abandonului. (…) Mi-a găsit perfecționist… eu nu am luat niciodată premiul II, niciodată în viața asta, eu tot timpul trebuia să fac ceva să iau premiul I. (…) Trauma abandonului la mine s-a redus considerabil”.

Cătălin Bodea: „Acum trebuie să lucrez la mine”

În aceeași emisiune, Dan Capatos l-a întrebat pe Cătălin Bordea dacă ar fi posibil se se împace cu Livia. Comediantul spune că nu știe în momentul de față cum ar proceda.

Dan Capatos: Dacă ar veni la tine și ți-ar cere iertare, ar pica în genunchi?

Cătălin Bordea: Nu pot să răspund la întrebarea asta, nu pot pentru că nu știu.

Dan Capatos: Înseamnă că nu ești vindecat!

Cătălin Bordea: Tocmai! Nu pot să răspund la întrebarea asta!

Dan Capatos: Deci ai putea? Există și posibilitatea asta, să o primești înapoi… Ai răspuns deja.

Cătălin Bordea: Momentan, singurii care mă țin pe mine pe linia de plutire sunt prietenii mei buni, care încontinuu îmi fac portretul din urmă: ”Bă, tu despre cine vorbești, despre asta care… despre asta care…”. Pentru că ai tendința să uiți… Ai iubit prea mult omul ăla și cred că dacă erau mai mulți ani de certuri, poate că… dar pe mine m-a lovit tirul pe munte. Recuperarea e una și șocul mintal e alta. Până se așază, acum trebuie să lucrez la mine, ei treaba lor. Dar nu pot să răspund la întrebarea asta.

