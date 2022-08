Puțini sunt cei care știu că, în momentul în care Pro TV a decis realizarea serialului Clanul, al cărui scenariu este scris de Anghel Damian, Codin a venit cu o contribuție extrem de mare, dat fiind faptul că acțiunea serialului are legături cu grupările infracționale.

„Nu știu dacă ai observat dar noi chiar suntem prieteni. Am o „pilă” și mă bucur că m-a distribuit în Clanul. Tot datorită lui am fost și în VLAD.

Mă bucură mult treaba asta. Noi avem proiectele noastre împreună, crede și un pic în abilitățile mele. Iar el la 30 de ani să fie „head of everything” (n.r. capul a tot) aici”, a povestit Codin Maticiuc despre rolul lui în serialul care va avea debutul în această toamnă pe micile ecrane.

„Nu am citit atât de departe, adică nu am ajuns decât pe la episodul 8, deocamdată mai mult dau, nu iau. Adică sunt ok. Nu vreau să dezvălui prea multe lucruri, dar trag și eu niște gloanțe, se întâmplă niște lucruri”, a declarat Codin pentru Ego.

„Lui îi dau sfaturi din zona asta de „mafioto-interlopo” pe care eu am studiat-o, i-am dat și acces. Adică eu pe el l-am luat, l-am prezentat lui Nuțu Cămătaru, a fost cu el la niște sindrofii. L-am introdus și pe el în lumea asta, să vadă, ca apoi să poată să scrie mai autentic”, a mai declarat Codin despre Anghel Damian.

