Psihologii explică, pentru portalul medical maghiar Egeszseg Kalauz, de ce mulți dintre noi aleg mereu același loc la masă sau într-o întâlnire. Alegerea repetitivă a scaunului preferat poate dezvălui trăsături de caracter și nevoia de control.

Indiferent dacă este vorba despre o cină de familie, o ședință de serviciu sau o întâlnire la cafenea, majoritatea oamenilor au tendința de a alege același loc la masă.

Conform psihologilor, acest obicei aparent banal dezvăluie multe despre personalitatea noastră și despre nevoia noastră de control.

Preferința pentru un anumit loc la masă nu este o coincidență, ci o expresie a dorinței de stabilitate și siguranță.

Nevoia de stabilitate și siguranță

Într-o lume plină de incertitudini, micile ritualuri cotidiene, cum ar fi alegerea aceluiași scaun, pot reduce stresul.

Poziția familiară oferă un sentiment de control: știți exact cine va sta lângă voi, cum este vederea și distanța față de ceilalți.

Pentru cei care prețuiesc limitele clare, această alegere devine o modalitate simplă de a introduce o doză de predictibilitate în haosul zilnic.

Definirea spațiului personal

Revenirea constantă la același loc transformă acest spațiu într-o zonă de confort personal. Alegerea aceluiași scaun transmite un mesaj subtil celor din jur despre prezența și dreptul asupra acelui loc.

Dacă altcineva ocupă acel scaun, poate apărea un sentiment de disconfort sau chiar iritare, perceput ca o încălcare a granițelor personale.

Rolul social la masă

Așezarea la masă poate reflecta rolul social.

Potrivit psihologilor consultați de Egeszseg Kalauz, există trei tipologii principale:

Liderul: preferă un loc strategic, cu o bună vizibilitate asupra camerei și a intrării, ceea ce îi permite să capteze atenția celorlalți.

Observatorul: optează pentru locuri mai puțin vizibile sau se așază cu spatele la perete, pentru a observa discret evenimentele.

Interlocutorul: caută să stea lângă persoanele cu care dorește să interacționeze mai îndeaproape.

Reacția la schimbare ca test al personalității

Specialiștii subliniază că nu alegerea locului contează cel mai mult, ci modul în care reacționăm atunci când acesta este ocupat.

Dacă ne adaptăm ușor și ne mutăm fără probleme, obiceiul este pur și simplu unul de confort.