Volkswagen recheamă în service peste 200.000 de mașini din cauza unor defecțiuni grave

Volkswagen a anunțat rechemarea în service a 208.724 de vehicule din Statele Unite din cauza unei defecțiuni la sistemul de direcție, a transmis Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA). Problema poate duce la pierderea controlului asupra direcției și crește riscul de accident.

Un șurub al casetei de direcție s-ar putea rupe

Constructorul auto german Volkswagen recheamă 208.724 de vehicule din Statele Unite din cauza unei defecțiuni la sistemul de direcție, a anunțat Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA). Rechemarea vizează anumite modele Volkswagen Tiguan fabricate în 2018, modele Volkswagen Atlas din anii 2018 și 2019, precum și mașini Audi Q3 produse între 2019 și 2021.

Potrivit autorității americane de reglementare, șurubul care fixează caseta de direcție de cadrul auxiliar al vehiculului se poate coroda și se poate rupe. Conform publicației Blic, parte de grupului Ringier, defecțiunea poate provoca deteriorarea carcasei casetei de direcție.

NHTSA avertizează că deteriorarea carcasei casetei de direcție poate duce la pierderea controlului asupra direcției și poate crește riscul producerii unui accident rutier.

Reparațiile vor fi efectuate gratuit în service-urile autorizate Volkswagen

Service-urile autorizate Volkswagen vor înlocui gratuit șurubul aflat pe partea dreaptă a suportului casetei de direcție. Potrivit NHTSA, notificările către proprietarii vehiculelor afectate urmează să fie trimise începând cu 10 noiembrie.

Recent, și BMW a inițiat o campanie amplă de rechemare în service pentru peste 189.000 de vehicule la nivel global. Sunt vizate mai multe modele din Seria 3, Seria 5 și Seria 7 fabricate în ultimii ani, iar defecțiunea poate duce, în cel mai rău caz, la izbucnirea unui incendiu.