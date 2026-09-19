Zilele Bucureștiului 2026 aduc un weekend cu record de evenimente și restricții majore de trafic. Lista străzilor închise și rutele ocolitoare

Bucureștiul este în centrul atenției în acest weekend, 18-20 septembrie, cu ocazia Zilelor Capitalei. Evenimentele organizate, precum Zilele Bucureștiului, iMapp, Triunghiul Muzeelor, West Side Sunset Fest și competiții sportive, aduc schimbări importante în traficul din oraș, în special în zona centrală.

Din 18 septembrie, ora 23.00, până pe 20 septembrie, ora 23.00, Calea Victoriei devine pietonală între Bd. Dacia și Splaiul Independenței, fără a afecta intersecțiile. În aceeași perioadă, Șos. Pavel D. Kiseleff va fi închisă între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, iar accesul auto pe Insula Lacul Morii va fi permis doar pentru riverani, informează București.ro.

În Piața Constituției, traficul pe Bd. Unirii (între Bd. I.C. Brătianu și Piața Constituției) este restricționat pe 18 septembrie de la ora 16.00, iar pe Bd. Libertății (între Calea 13 Septembrie și Bd. Națiunile Unite) de la ora 18.00, până la finalul evenimentelor.

Pentru competiția de alergare „The Color Run Night” din 19 septembrie vor fi închise Bd. Mircea Vodă (între Pasaj Mărășești și Bd. Unirii) între orele 08.00 și 24.00, precum și traseul competiției între orele 17.00 și 23.00. Acesta include parcarea Bibliotecii Naționale, Bd. Unirii, Piața Alba Iulia, Bd. Decebal și Bd. Mircea Vodă.

Duminică, 20 septembrie, Cupa Toamnei 2026 Ciclism va bloca accesul auto pe segmentul Șos. Kiseleff dintre Piața Arcul de Triumf și Str. Arh. Ion Mincu, între orele 07.00 și 19.00.

Evenimentele din weekend determină și schimbări în circulația mijloacelor de transport în comun, informează București.ro. Astfel, mai multe linii de autobuz își modifică traseele în perioada 18-20 septembrie:

Linia N103 : Va circula între terminalul „Institutul Oncologic” și intersecția Șoseaua Colentina/Strada Doamna Ghica pe traseul obișnuit, apoi pe un traseu deviat prin Șoseaua Colentina, Șoseaua Ștefan cel Mare, Strada Viitorului, Bulevardul Dacia și Calea Moșilor.

: Va circula între terminalul „Institutul Oncologic” și intersecția Șoseaua Colentina/Strada Doamna Ghica pe traseul obișnuit, apoi pe un traseu deviat prin Șoseaua Colentina, Șoseaua Ștefan cel Mare, Strada Viitorului, Bulevardul Dacia și Calea Moșilor. Linia 100 : Pe sensul spre Piața Unirii, autobuzele vor circula pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu și Piața Unirii.

: Pe sensul spre Piața Unirii, autobuzele vor circula pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu și Piața Unirii. Linia 203 : De la „Cartier Greenfield” la Piața Arcul de Triumf pe traseul obișnuit, iar pe sensul spre Piața Victoriei, prin Bd. Mareșal Constantin Prezan și Bd. Aviatorilor.

: De la „Cartier Greenfield” la Piața Arcul de Triumf pe traseul obișnuit, iar pe sensul spre Piața Victoriei, prin Bd. Mareșal Constantin Prezan și Bd. Aviatorilor. Linia 205 : De la „M Străulești” la Piața Arcul de Triumf pe traseul obișnuit, iar mai departe pe sensul spre Piața Unirii, prin Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu și Splaiul Independenței.

: De la „M Străulești” la Piața Arcul de Triumf pe traseul obișnuit, iar mai departe pe sensul spre Piața Unirii, prin Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu și Splaiul Independenței. Pe timpul nopților, linia N101 va avea un traseu modificat, pe Calea 13 Septembrie, Bd. Libertății și Bd. Regina Maria, cu staționare la „Piața Unirii 2”.

Pentru a marca Săptămâna Europeană a Mobilității, TPBI a introdus linii speciale de transport către atracții culturale și turistice din București și județul Ilfov. Autobuzele pleacă din Parcul Regele Mihai I către:

Gara Basarab (Linia 700);

Palatul Brâncovenesc (Linia 701);

Mănăstirea Snagov (Linia 702);

Mănăstirea Pasărea (Linia 703);

Mănăstirea Sitaru (Linia 704);

Piscu Muzeu Atelier (Linia 705);

Autobaza Giurgiului (Linia 706).

Aniversarea a 567 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei vine cu un program divers de evenimente. Iată ce puteți experimenta la Zilele Bucureștiului în acest weekend: