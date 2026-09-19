Constantin Enceanu face țuică după rețeta bunicii. Ce spune artistul despre amenzile care pot ajunge la 100.000 de lei pentru cazanul din curte

Constantin Enceanu are o gospodărie în Filiași, unde cultivă viță-de-vie și prepară vin și țuică după rețete pe care le-a învățat în familie. Solistul de muzică populară a vorbit despre regulile fiscale privind producția de alcool pentru consum propriu și despre amenzile care pot ajunge la 100.000 de lei în anumite situații.

Constantin Enceanu deține o gospodărie în Filiași, județul Dolj, unde se ocupă și de vița-de-vie. Artistul este absolvent al Facultății de Agronomie și spune că prepară atât vin, cât și țuică, urmând rețete pe care le-a moștenit din familie.

În contextul discuțiilor despre regulile fiscale aplicate producției de alcool în gospodării, solistul a explicat că, în cazul său, cantitatea de țuică produsă este destinată familiei și nu este făcută pentru comercializare.

„Parcă e de ceva vreme legea asta. Eu nu am nicio problemă. Eu nu fac țuică să vând, fac foarte puțin, mai ales în ultimii ani, e numai pentru familie, deci am sub cantitatea despre care ei susțin că s-ar taxa. Dar, ca să vă spun drept, țuica se făcea mai mult pentru nunți, la țară. Acum, s-au modernizat și cei din mediul rural, mesenii și mirii beau whisky, nu țuică”, a menționat el pentru Click!.

Cum prepară Constantin Enceanu vinul și țuica

Artistul spune că are în gospodărie un soi de struguri hibrizi pe care îi folosește pentru prepararea vinului. Pentru unul dintre sortimente, păstrează o rețetă învățată de la bunica sa. „Am un soi de struguri hibrizi, din care iese un vin rose special. Vinul rubiniu îl prepar după o rețetă a bunicii şi pot să mă laud cu el.”

Din struguri prepară și țuică. Procesul începe după obținerea vinului, iar resturile de struguri sunt lăsate la fermentat înainte de distilare.

„Zdrobeşti strugurii, iar după ce tragi vinul rămâne comina, borhotul de struguri, care fermentează timp de 9-10 zile. Nu trebuie făcută mai repede, ca să nu iasă acră ţuica! Un pahar de vin mai beau, dar ţuică, nu prea, prefer să-i cinstesc pe cei care îmi trec pragul casei”, mai menționa el.

„Fiica mea nu a vrut țuică de prune la nunta ei”

Constantin Enceanu a povestit și despre nunta fiicei sale, organizată în anul 2009. Pentru eveniment, artistul pregătise țuică de prune, însă mireasa a avut alte preferințe pentru meniul petrecerii.

Într-un podcast realizat de Adrian Enache, Constantin Enceanu a explicat ce s-a întâmplat cu țuica pregătită pentru nuntă.

„În 2009 am făcut țuică de prune, ca să am pentru nunta fiicei mele, la petrecere. Însă ea nu a dorit să servim țuică la masă, pe motiv că ne facem de râs, așa că atunci am luat de la un prieten din Brașov niște pălincă de caise pentru meniu, și am rămas cu țuica.

Am mai dat din ea, pe la rude, pe la prieteni, eu nu beau. Mai gustam, când o preparam, dar am învățat un truc cum să știu când e gata, ca să nu beau mereu, acolo, lângă cazan.”

Ce prevede limita pentru consumul propriu

Regulile fiscale privind producția de țuică și rachiu pentru consum propriu stabilesc un plafon exprimat în alcool pur. Potrivit informațiilor citate de Mediafax, Codul fiscal prevede o cantitate de cel mult 0,50 hectolitri, adică 50 de litri de alcool pur pe an, pentru țuica și rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodăriei.

Este importantă diferența dintre alcoolul pur și cantitatea efectivă de băutură obținută. De exemplu, 50 de litri de alcool pur ar însemna, teoretic, 125 de litri de produs finit cu o concentrație alcoolică de 40%.

Pentru cantitatea de până la 50 de litri de alcool pur destinată consumului propriu este prevăzută o cotă de acciză de 50% din cota standard aplicată alcoolului etilic, cu condiția ca țuica sau rachiul să nu fie comercializat.

Ce se întâmplă dacă este depășită limita

Regimul fiscal diferă pentru cantitățile care depășesc plafonul prevăzut de lege. În anumite situații, pentru cantitatea care depășește limita de 50 de litri de alcool pur se poate aplica nivelul standard al accizei pentru alcoolul etilic.

Regulile prevăd, de asemenea, obligații privind declararea și producerea alcoolului în anumite condiții.

„Pentru cantitatea care depășește plafonul, regimul fiscal devine mai puțin favorabil. Normele fiscale prevăd că, în cazul producției realizate printr-un antrepozit fiscal autorizat, pentru cantitatea care depășește limita de 50 de litri de alcool pur se aplică nivelul standard al accizei pentru alcoolul etilic. Când gospodăria intenționează să producă țuică sau rachiu din propria recoltă, trebuie să anunțe autoritatea.”

Amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei

În anumite situații prevăzute de legislația fiscală, amenzile pentru încălcarea regulilor privind producerea și deținerea de alcool pot fi cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei.