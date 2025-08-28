Ispita masculină a spus lucrurilor pe nume de fiecare dată, iar în momentul în care a simțit că vreuna dintre concurente este falsă, nu s-a ferit să afirme acest lucru în cadrul testimonialelor.

Libertatea a stat de vorbă cu Narcis Bujor, care ne-a dezvăluit cum a simțit el experiența de la Insula Iubirii 2025.

„A fost o experiență surprinzător de frumoasă. Unică! Nu știu, e… Toate cuvintele frumoase la un loc. A fost mult mai frumos decât credeam, nu mă așteptam să fie chiar așa. A fost și greu! Știi… când privești la televizor, se vede diferit. Pare mult mai simplu, pare… Ei văd doar secvențe, doar… Dar când ești acolo și trăiești chestia asta… E altceva.

Am decis să fiu eu însumi. În fiecare zi când cunosc oameni noi, mă prezint exact pe mine, așa cum sunt. E prea obositor să port măști sau să duc planuri. Mai ales că, necunoscând oamenii, n-ai cum să-ți faci un plan. Nu ai de unde să știi la ce să te aștepți de la fiecare zi.

Acasă e mai ușor să cucerești pe cineva, îți dai seama. Acolo, sub lupă, e greu. Eu nu simțeam mereu camera de filmat în ceafă, dar concurenții, cu siguranță, o simțeau. Nu puteau să se deschidă și subiectele pe care le puteam aborda știam din start că sunt foarte limitate. Adică nu puteam să intrăm în conversații mai intime sau să ne ducem, știam că nu o să răspundă, că n-au cum, fiind camere, microfoane, tot ce vrei”, a spus Narcis Bujor în exclusivitate pentru Libertatea.

Referitor la ce se întâmplă după Insula Iubirii 2025, ispita masculină a precizat că expunerea din show-ul de la Antena 1 le va fi benefică tuturor.

„Cu siguranță expunerea asta o să ne folosească tuturor. Dar nu doar expunerea, ci și experiența în sine ne-a schimbat foarte mult, toți am venit schimbați de acolo. Eu unul am învățat să dau presiunea jos de pe umeri. E un câștig! Acolo chiar m-am relaxat și am venit altcineva. Și asta deja mă ajută foarte mult. Am o viață mult mai frumoasă, fără să mai car greutăți imaginare în spate tot timpul”, a încheiat Narcis Bujor interviul pentru Libertatea.