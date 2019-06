Ce spune Iulia Albu despre aparițiile ei cu găina. „Am fost blamată și considerată stranie” | FOTO

Fashion-editorul a comentat, pe contul său de pe o rețea de socializare, pe marginea aparițiilor sale în compania găinii.

„Voi ce credeți despre găinile mele? Mult timp faptul că am avut o găină a fost considerat ciudat, nepotrivit, iar eu am fost blamată și considerată stranie. În ciuda acestui fapt, am mers mai departe neîncercând NICIODATĂ să fiu altcineva. Și da, uneori am făcut-o cu o găină pe umăr. Eu spun că îmi iese bine. Voi?”, este postarea făcută de Iulia Albu în mediul online.

„Iulia, să fii tu indiferent de ce spun alții”, „Foarte mulți te copiază, deși nu recunosc nici picați cu ceară”, „Noi credem că ar trebui să te retragi undeva la țară să îți crești găinile”, „Putea să aibă orice, lumea tot ar fi comentat”, „faptul că o găină este calmă și liniștită în prezența ta spune multe despre sufletul tău… deși ești un om bun și toate comentariile rele sunt de prisos”, au fost câteva dintre comentariile celor care o urmăresc pe Iulia Albu pe rețelele de socializare.

În anul 2013, fashion-editorul Iulia Albu divorța de designerul de pantofi Mihai Albu. Din căsnicia Iuliei Albu și a lui Mihai Albu a rezultat o fiică, Mikaela. Mihai Albu a dezvăluit că fetița sa, în vârstă de nouă ani, este cea căreia îi va rămâne afacerea cu pantofi pe care el o deține.

Citește și:

Cum a ajuns un tipograf pasionat de șah din Bacău, cerșetor în Huskvarna, Suedia. Și cum descriu cei doi adolescenți care l-au ucis crima lor gratuită! În căutarea lui Gică: Omul – ultimul episod (5)

Citește mai multe despre Iulia Albu și gaina pe Libertatea.