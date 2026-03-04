La scurt timp după ce a fost scoasă din competiția de la Antena 1, Naba Salem a stat de vorbă cu Libertatea despre cum s-a simțit în emisiune și dacă acest show a schimbat-o.

Show-ul de la Antena 1, trăit la intensitate maximă

„Opt săptămâni la Survivor înseamnă, de fapt, luni trăite la intensitate maximă! A fost o experiență care m-a scos complet din zona de confort și m-a pus față în față cu limitele mele fizice și emoționale. Da, m-a schimbat! M-a făcut mai conștientă de cât de importantă este sănătatea și cât de mult contează echilibrul interior atunci când ești sub presiune constantă.

Cast-ul a fost unul puternic, cu personalități foarte diferite. Au fost caractere dominante, strategii bine gândite și mult orgoliu, ceea ce face competiția interesantă. În același timp, în astfel de condiții ies la suprafață atât calitățile, cât și vulnerabilitățile. Per total, cred că a fost un sezon intens tocmai datorită diversității de caractere. Din punctul meu de vedere, acesta a fost cel mai reușit sezon”, a spus Naba Salem în exclusivitate pentru Libertatea.

Fosta concurentă de la Survivor România 2026, care în trecut a fost și ispită la Insula Iubirii, a vorbit și despre accidentarea care a scos-o din concurs.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„A fost una dintre cele mai grele părți pentru mine. Sunt o persoană competitivă și implicată, iar faptul că nu am putut intra pe traseu, la capacitate maximă, m-a afectat. E frustrant să stai pe margine și să simți că ai putea face mai mult, dar corpul nu te lasă. Mi-aș fi dorit să pot contribui mai mult la victoriile echipei.

Cel mai dificil moment nu a fost neapărat o probă anume, ci perioada în care nu eram 100% din punct de vedere medical. Acolo a fost adevărata luptă! Poate, privind înapoi, aș fi pus și mai mult accent pe recuperare și pe a-mi asculta corpul fără să forțez. În rest, știu că am fost autentică și asta nu aș schimba. În plus, a fost și proba de înot, dar și căzătura. Dacă nu cădeam, probabil nu ajungeam într-un impas așa de mare cu starea de sănătate”, a adăugat Naba Salem.

Naba Salem speră la alte proiecte TV după Survivor România 2026

În final, vedeta a afirmat și că este pregătită pentru proiecte noi în televiziune. „În primul rând, vreau să am parte de recuperare și timp pentru mine. Am nevoie să îmi reîncarc bateriile fizic și emoțional. O vacanță ar fi binevenită, dar în același timp sunt deschisă la proiecte noi. Survivor a fost o etapă, nu un final. Simt că urmează lucruri frumoase și sunt pregătită pentru ele”, a încheiat Naba Salem interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE