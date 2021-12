În ciuda tuturor dificultăților pe care pandemia le-a ridicat și anul acesta, industria cinematografică a reușit să producă unele dintre cele mai notabile filme, notează Cineuropa, care este primul site european dedicat cinematografiei. Publicația a realizat un top în urma sondării tuturor jurnaliștilor și criticilor care lucrează pentru Cineuropa.

25. Larminuta (coproducție Italia-Elveția)

„Larminuta” este cel de-al treilea film realizat de regizorul italian Giuseppe Bonito și spune povestea unei fete de 13 ani care, din motive necunoscute, e forțată să trăiască cu o altă familie. Filmul, care a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Roma, se bazează pe romanul omonim, scris de Donatella Di Pietrantonio. „Filmul atinge niște corzi sensibile, temerile noastre de abandon, legăturile pe care le construim cu cei care ne poartă de grijă, șansele pe care viața ni le oferă cerându-ne să devenim adulți ai vremurilor noastre”, scrie Cineropa în recenzia peliculei.

24. Mr. Bachmann and his Class/ Herr Bachmann und seine Klasse (Germania)

Filmul documentar a regizoarei Maria Speth a avut premiera la Berlinală, în martie 2021, unde a câștigat Ursul de Argint. Acțiunea filmului se petrece în Stadtallendorf, un oraș german cu o istorie complexă de integrare, dar și de excluziune a străinilor. Aici, profesorul Dieter Bachmann le deschide elevilor săi o cale pentru ca ei să se simtă ca acasă.

Acest documentar este o surpriză plăcută – o poveste de viață frumoasă despre un profesor la clasa a VI-a. El poartă o căciulă cool și un tricou cu AC/DC, cântă la chitară, dar ce e cel mai admirabil la el nu se regăsește în simțul modei, ci în felul în care își abordează jobul

Ola Salwa, în recenzia filmului pentru cineuropa.org:

23. Whos Stopping Us/ Quién lo impide (Spania)

Regizat de spaniolul Jonás Trueba, filmul surprinde într-o manieră empatică, emoționantă și convingătoare un grup de adolescenți din Spania. În 2016, regizorul le-a cerut tinerilor să participe la un proiect de cinci ani, în care ei să refacă anumite situații din viața lor. Aceștia vorbesc despre nesiguranțele lor, despre dorința de a fi acceptat, despre singurătate și despre ce ar trebui să facă cu viitorul lor. Protestează împotriva privatizării școlii, dezbat politică și, ca mulți adulți, își fac griji cu privire la viitorul planetei.

„Whos Stopping Us” a câștigat patru premii la Festivalul Internațional de Film San Sebastián.

22. Pleasure (coproducție Elveția-Olanda-Franța)

„Pleasure” urmărește parcursul unei tinere de 19 ani, Linnéa, care pleacă din micul ei oraș din Elveția și se mută la Los Angeles, SUA, unde devine Jessica, fiind cea mai promițătoare starletă porno a lumii. Numai că drumul spre succes este mai sinuos decât își imagina ea.

„Filmul curajos al regizoarei suedeze Ninja Thyberg, care disecă o călătorie inițiatică incredibil de dură, atât din perspectivă entomologică, cât și din punctul de vedere al unei femei, recreând scena porno de la sfârșitul anilor ‘70, este o producție socio-melodramatică, ultrarealistă, care este cel puțin brutală, dar care oferă o privire foarte modernă în culisele unei industrii unde visurile de glorie au un cost mare”, scria în recenzia filmului Fabien Lemercier, pentru Cineuropa.

21. Parallel Mothers/ Madres paralelas (Spania)

„Parallel Mothers” este cel mai recent film al lui Pedro Almodóvar, în care rolurile principale sunt jucate de Penélope Cruz și Milena Smit.

Subiectul filmului îl reprezintă două femei singure care se întâlnesc într-un salon de spital, unde amândouă nasc. Janis (Cruz) se află la a doua tinerețe și nu regretă sarcina, însă Ana (Smit) este o adolescentă speriată. Între cele două femei se creează o legătură strânsă datorată noului lor statut de mame.

Filmul a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, unde Penélope Cruz a primit premiul pentru cea mai bună actriță.

20. Petrovs Flu/ Petrovy v grippe (coproducție Rusia-Elveția-Franța-Germania)

Filmul se desfășoară pe parcursul unei singure zile din Rusia post-sovietică. Artistul de benzi desenate Petrov, bolnav de gripă, face o lungă plimbare alături de prietenul lui, Igor, în care face un slalom mental între fantezie și realitate.

Regizorul rus Kirill Serebrennikov este autorul altor două filme de succes: „The Student”/ „(M)uchenik” (2016) și „Leto” (2018).

19. The Innocents (coproducție Norvegia-Suedia-Danemarca-Finlanda-Franța-UK)

Scris și regizat de Eskil Vogt, filmul este un thriller supernatural, care îi are protagoniști pe niște copii: într-o vară nordică luminoasă, un grup de copii își etalează puterile misterioase și întunecate, atunci când nu sunt supravegheați de adulți.

Pelicula are ceva din „Împăratul muștelor”, al lui William Golding, apreciază criticii de film. „De asemenea, «The Innocents» chestionează natura binelui și răului, punând în balanță dacă răul este moștenit, este lucrarea diavolului sau e ceva învățat”, scrie criticul Kaleem Aftab.

18. Vortex (coproducție Franța-Belgia-Monaco)

În „Vortex”, regizorul argentiniano-francez Gaspar Noé arată eforturile ultimelor zile ale unui cuplu de bătrâni, bolnavi de demență, și ale fiului lor.

De fiecare dată când vine cu ceva nou, Noé reinventează ce poate face, oficial, cinematografia. A trecut de la sex la crimă, la dans și, în acest film, la moarte. Adică la morțile singure și dureroase care afectează populația bătrână a «lumii civilizate»: aici, analizează suprapunerea și lupta iubirii cu marele punct final al vieții.

David Katz, critic de film pentru Cineuropa:

Gaspar Noé are un portofoliu restrâns, dar de succes. Printre filmele pe care le-a realizat se numără drama experimentală „Enter the Void” (2009), drama erotică „Love” (2015) și filmul psihologic horror „Climax” (2018).

17. The Green Knight (coproducție SUA-Canada-Irlanda)

The Green Knight este o poveste medievală fantastică, realizată de David Lowery. Este, de fapt, o adaptare a poemului din secolul XIV „Sir Gawain and the Green Knight”, care face parte din seria lucrărilor despre regele Arthur. Gawain este nepotul regelui și pleacă într-o călătorie pentru a-și testa curajul și pentru a se confrunta cu Cavalerul Verde.

16. The Tsugua Diaries/ Diários de Otsoga (Portugalia)

Filmul lui Maureen Fazendeiro și Miguel Gomes este unul dintre cele mai bune răspunsuri la situația creată de pandemie pentru artă și industriile creative. „The Tsugua Diaries” combină ficțiunea cu documentarul, urmărind povestea lui Carloto, Joao și Crista, care construiesc în grădină o seră pentru fluturi și își împart sarcinile gospodărești.

15. Playground/ Un monde (Belgia)

Când micul Abel e bullied de alți copii, amica lui, Nora, îi sare îi apărare. Dar Abel o forțează să rămână în tăcere și să nu facă nimic. De aici înainte, Nora încearcă să-și găsească locul, în acest conflict de loialitate, împărțită între lumea copiilor și cea a adulților.

Filmul are o abordare foarte realistă, ce se apropie de genul documentar, punctează criticii. Este o călătorie inițiatică văzută din interior, ilustrată de un film ieșit din comun.

14. Flee (coproducție Danemarca-Franța-Norvegia-Suedia)

„Flee” este o animație regizată de Jonas Poher Rasmussen, un tânăr danez specializat în documentare. Filmul spune povestea reală a unui refugiat afgan pe nume Amin, care se află pe punctul de a se căsători, însă acest lucru îl obligă să dezvăluie pentru prima dată aspecte din trecutul său secret.

13. The Lost Daughter (coproducție SUA-UK-Grecia-Israel)

Filmul este debutul în regia de lungmetraj al actriței Maggie Gyllenhaal. În rolurile principale sunt OIivia Colman, cunoscută pentru rolurile din „The Favourite” și „The Lobster”, dar și Dakota Johnson, protagonista din seria „50 Shades of Gray”.

Filmul a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, unde regizoarea a primit premiul pentru cel mai bun scenariu.

„The Lost Daughter” se bazează pe romanul omonim scris de Elena Ferrante și spune povestea unei femei care, aflându-se în vacanță la mare, începe să se confrunte cu amintiri și evenimente din trecutul ei.

Filmul poate fi vizionat pe platforma Netflix.

12. Compartment No. 6 (coproducție Finlanda-Rusia-Estonia-Germania)

Bazat pe un roman cu același nume, scris de Rosa Liksom, filmul este o dramă care se desfășoară de-a lungul cercului polar. Într-o călătorie cu trenul de la Moscova la Murmansk, un student finlandez se împrietenește cu un miner rus, iar noua relație le va schimba amândurora perspectivele asupra vieții.

„Compartment No. 6” s-a aflat în competiția Festivalului de Film de la Cannes, unde a câștigat Marele Premiu, alături de filmul „A Hero”, al lui Asghar Farhadi.

11. France (Franța)

Léa Seydoux joacă rolul unei jurnaliste cunoscute, care încearcă să împace și viața personală, dar și cariera. Însă un accident de mașină o forțează să-și reanalizeze prioritățile.

Filmul regizat de Bruno Dumont a avut premiera mondială la Cannes.

10. Memoria (coproducție Columbia-Thailanda-UK-Mexic-Franța-Germania-China-Taiwan-SUA-Elveția)

Tilda Swinton joacă rolul Jessicăi, o scoțiană expatriată care locuiește în Medellin, Columbia, unde își câștigă traiul cultivând și vânzând flori. Într-o zi, când se află la Bogota pentru a-și vizita sora la spital, aude niște sunete stranii. De aici pornește o căutare pentru a afla sursa lor.

„Memoria” a câștigat Premiul Juriului la Cannes 2021, unde a avut și premiera mondială.

9. What Do We See When We Look at the Sky? (coproducție Germania-Georgia)

E vară și lumea e în efervescență din cauza Campionatului Mondial de Fotbal. Lisa și Giorgi se întâlnesc întâmplător la un colț de stradă, în orașul georgian Kutaisi. Ea e farmacistă. El e fotbalist. E dragoste la prima vedere. Își dau întâlnire, însă amândoi se trezesc transformați ca prin magie, fără nicio posibilitate de a se recunoaște. Rămâne întrebarea: cum se va rupe vraja și cum se vor întâlni din nou?

Filmul a împrumutat ceva din filmele mute, din cinematografia anilor 70 și din documentarul observațional, apreciază criticii de film. Însă toate acestea vin laolaltă într-o dramă romantică, surprinzând publicul pe tot parcursul celor 150 de minute.

8. The Souvenir: Part II (Anglia)

După ce încheie o relație turbulentă, Julie (Honor Swinton Byrne) începe să descoasă ițele încurcate ale iubirii pentru fostul ei partener. În acest timp realizează filmul ei de absolvire și încearcă să despartă realitatea de ficțiune.

Din distribuția filmului mai fac parte James Spencer Ashworth, Harris Dickinson, Charlie Heaton și Tilda Swinton.

7. Happening/ L’événement (Franța)

Filmul lui Audrey Diwan este o adaptare a romanului omonim scris de Annie Enaux, care explorează o experiență din trecutul său cu un avort. Se întâmpla în anii 1960, când avortul încă era ilegal în Franța.

„The Happening” a primit Leul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, unde a avut și premiera mondială.

Protagonista filmului este jucată de Anamaria Vartolomei, o actriță franco-română, care s-a născut în Bacău în 1999. Aceasta a mai jucat în „My Little Princess” (2011) și „The Royal Exchange” (2017).

6. The Hand of God (Italia)

Cel mai recent film al regizorului italian Paolo Sorrentino își stabilește acțiunea în orașul Napoli al anilor 1980. Acolo, tânărul Fabietto își urmărește pasiunea pentru fotbal atunci când în familia sa are loc o tragedie. Ca urmare, viitorul său de regizor este pus sub semnul întrebării.

Filmul a fost propunerea Italiei la Oscaruri și a câștigat Marele Premiu al Juriului la Festivalul de Film de la Veneția. „The Hand of God” poate fi urmărit și pe Netflix.

5. Annette (coproducție Franța-Germania-Belgia-Elveția-Mexic-Japonia)

Regizat de Leos Carax, filmul are o distribuție de excepție, din care fac parte Marion Cotillard și Adam Driver. De asemenea, coloana sonoră a fost compusă de frații Ron și Russell Mael, care au format celebrul duo Sparks.

Filmul este un musical care urmărește parcursul a doi soți – el este un stand-up comedian, iar ea este cântăreață de operă – după ce se naște primul lor copil.

Pentru acest rol, Marion Cotillard a fost nominalizată la Globurile de Aur la secțiunea Cea mai bună actriță. Decernarea premiilor va avea loc pe 9 ianuarie 2022.

4. Petite Maman (Franța)

„Petite Maman” este o dramă fantastică, scrisă și regizată de Céline Sciamma. A avut premiera la Berlinală, în martie 2021.

După ce îi moare bunica maternă, o fetiță reușește să treacă peste pierderea suferită după ce începe să se apropie mai mult de mama ei.

Sciamma, care este pe bună dreptate lăudată pentru felul în care portretizează femeile, pur și simplu pare că înțelege copiii. Sau poate că-și amintește totul, acea femeie magician – își amintește cum se simte, cum văd copiii lucrurile și cum sunt ei răniți. E aproape imposibil de explicat cum ceva atât de mic, de simplu și de modest poate fi în același timp atât de emoționant. Marta Balaga, critic de film pentru Cineuropa:

3. Titane (Franța)

Filmul Juliei Ducournau este dincolo de așteptările publicului. Povestea se învârte în jurul unei copile care, în urma unui accident de mașină, se alege cu o placă de titan implantată în cap. Din cauza relației toxice pe care o are cu tatăl ei, în adolescență, fata începe să ducă o viață periculoasă. Într-un final, dezvoltă o pasiune pentru mașini, iar la un moment dat chiar rămâne însărcinată cu o mașină. „Titane” este un film foarte subtil și plin de semnificații, care explorează feminitatea și forța ei.

„Titane” a câștigat premiul Palme DOr la Festivalul de la Cannes din 2021.

2. The Worst Person in the World (coproducție Norvegia-Franța-Suedia-Danemarca)

Împărțit pe mai multe capitole, filmul urmărește patru ani din viața lui Julie, o tânără care merge pe ape tulburi, atât în dragoste, cât și în carieră.

Pentru rolul din acest film, actrița principală, Renate Reinsve, a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes.

1. Bad Luck Banging or Loony Porn/ Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (coproducție România-Croația-Cehia-Luxemburg)

Filmul lui Radu Jude a primit numeroase laude de la lansare și a ajuns pe locul întâi în topul Cineuropa. Câștigător al Ursului de Aur la Berlinală, „Babardeală cu bucluc” a fost și propunerea României pentru Premiile Oscar, însă nu a intrat pe lista scurtă a competiției.

„Babardeală cu bucluc” aduce o privire critică asupra relației dintre individ și societate, prin profesoara Emi, a cărei carieră e zdruncinată de publicarea pe un site specializat a unui clip porno amator, în care aceasta apare. Forțată să se înfrunte cu părinții elevilor săi care îi cer demisia, Emi refuză să cedeze în fața presiunii.

