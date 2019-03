Cele mai mari gafe ale vedetelor. Cum au ieșit din situații stânjenitoare

Raluca Bădulescu s-a trezit cu lavaliera între picioare

„Înainte de fiecare ediție a emisiunii «Bravo, ai stil!», ni se pun lavalierele, ne ajută colegii de la sunet. În general, eu le prind ori de cureaua de la pantaloni, ori de o curea subțire, pe care o prind pe sub rochie, dacă nu se potrivește cureaua la ținuta din ziua respectivă. Într-o zi, am uitat să-mi iau de acasă o curelușă metalică, de care să-mi prind lavaliera. Normal că aș fi putut împrumuta de la Ilinca Vandici una, dar am considerat eu, în infinita mea înțelepciune, că dacă prind lavaliera de lenjeria intimă o să stea. Mare greșeală am făcut! Am dat start înregistrărilor, am defilat în platou, totul splendind, când, la un moment dat, lavaliera mi s-a desprins. Mi-a alunecat printre picioare, exact când eram într-un dans latino. Ceva de vis. Noroc că nu era rochia foarte scurtă, așa că nu s-a văzut. De pe scenă și până pe scaun erau doar câțiva pași, iar eu eram cu mâna în spate, pe la rochie, ca să maschez gafa pe care am făcut-o. Asta mi-a fost învățătură de minte și de atunci am tot timpul la mine o curea”, ne-a povestit Raluca Bădulescu.

Ilinca Vandici a vrut să plece cu autoturismul altcuiva

Ilinca Vandici se declară atentă și organizată, însă recunoaște că atunci când e foarte obosită și mai ales pe fugă i se întâmplă și ei lucruri fără sens. De exemplu, în urmă cu ceva vreme, a dat să urce în mașina unui străin, ferm convinsă fiind că se află în fața propriului autoturism! „Am fost la o sesiune de shopping, în perioada Crăciunului. Era agitație și aglomerație mare în mall, locuri de parcare puține… Aveam foarte multă treabă acolo, trebuia să ajung la mai multe magazine, să cumpăr cadouri. Am coborât în parcarea subterană, am parcat și am intrat în mall. Când am plecat din centrul comercial, am ieșit pe o altă poartă, fără să-mi dau seama. Am căutat mașina în parcare, am văzut una la fel ca a mea, nu m-am uitat la numărul de înmatriculare, așa că am încercat să o deschid. S-a instalat panica imediat ce mi-am dat seama că nu se deschide. Am crezut că e o defecțiune și l-am sunat pe soțul meu, Andrei, să vină să mă ajute, că nu înțelegeam ce se întâmplă. Am tras de ușă, am verificat din nou cheia… Ne învârteam în jurul mașinii amândoi, încercând să ne dăm seama care este problema. La un moment dat, un domn s-a îndreptat către noi, a deschis mașina lângă care ne aflam și pe care o credeam a fi a mea și s-a urcat la volanul ei. Am rămas șocați, nu înțelegeam ce se întâmplă. Atunci l-am întrebat cum de a deschis mașina mea, iar el, mirat, mi-a spus că e a lui, așa că e normal să se deschidă cu cheia lui. Abia atunci ne-am uitat la numărul de înmatriculare și ne-am dat seama că nu era mașina mea… Așa se întâmplă când ești foarte grăbit”, ne-a povestit vedeta Kanal D, amuzându-se acum de situație.

Corina Caragea i-a trimis pe fotbaliști în „pana mea”

Nu există prezentatoare TV care să nu fi greșit măcar o dată în timp ce prezenta știrile ori vreo emisiune. Corina Caragea mărturisește că „a scăpat porumbelul” chiar în direct, în timpul jurnalului de știri sportive de la PRO TV. „De curând, am făcut o gafă la jurnal. În loc de «Rednic i-a trimis pe cei doi fotbaliști în Panama», am zis că i-a trimis în «pana mea». Am râs cu lacrimi toți din echipă. în ziua respectivă”, ne-a povestit ea.

Cristina Dorobanțu i-a spus unei femei plinuțe că este însărcinată

Una dintre cele mai des comise gafe este felicitatea unei femei pentru o sarcină care se dovedește a fi… doar o burtă mai proeminentă, din cauza unor kilograme în plus. În fața unei astfel de situații s-a aflat și Cristina Dorobanțu.

„Eu fac foarte multe gafe, trebuie să recunosc. Spre rușinea mea, i-am făcut un compliment neplăcut, dacă se poate spune, așa unei fete. I-am spus că o felicit, să-i fie de bine, că mă așteptam să fie însărcinată și știu că lucrul acesta este primit de toată lumea foarte frumos, însă ea a reacționat într-un fel pe care nu-l pot dezvălui, nu a fost tocmai plăcut, nici pentru mine, nici pentru cei din jur, căci fata s-a apucat să urle că ea este doar plinuță, că trece printr-o perioadă mai grea și că sunt o mare nesimțită. Asta e, se mai întâmplă”, ne-a povestit și prezentatoarea rubricii „Secrete între fete” de la Kanal D.

Anca Serea uită mai mereu numele oamenilor

Deși spune că este atentă în jurul oamenilor și încearcă să nu facă vreun gest care i-ar putea deranja, Anca Serea mărturisește că are un mare defect: uită mereu numele persoanelor cu care face cunoștință.

„O gafă mare, din care să nu știu să mai ies, nu mi s-a întâmplat prea recent, dar pot să spun, că în mod frecvent, mărturisesc – să-mi fie cu iertare -, uit numele persoanelor cu care fac cunoștință. Chipurile mi le aduc aminte întotdeauna, numele, mai puțin. Dar am găsit și soluția pentru astfel de momente: le prezint persoanele de lângă mine și atunci aflu numele”, spune Anca Serea.

Andrei Aradits nu și-a recunoscut prietena fără machiaj!

Unele femei se machiază atât de mult, încât atunci când renunță la farduri sunt de nerecunoscut. Andrei Aradits a avut o prietenă care proceda așa și, spre groaza lui, când a văzut-o nemachiată, a crezut că e maică-sa!

„Am făcut multe gafe de-a lungul timpului, dar nu pot să le spun, că sunt persoane publice în joc. Am cunoscut o persoană și persoana respectivă era mereu machiată, iar la un moment dat, dimineața, m-am dus și am deschis ușa, am crezut că este maică-sa, că era demachiată. I-am și zis: «Sărut mâna, nu vă supărați, e acasă…?». Era în fața mea și nu am recunoscut-o”, ne-a povestit actorul.

