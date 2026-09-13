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Céline Dion a susținut primul concert după o pauză de 6 ani. Artista a făcut spectacol la Paris. „Am promis că nu voi plânge”

Livia Lixandru
Livia Lixandru
Jurnalist
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Celine Dion a urcat pe scena de la Paris, după o pauza de 6 ani. Sursa FOTO/ Gettyimages
Celine Dion a urcat pe scena de la Paris, după o pauza de 6 ani. Sursa FOTO/ Gettyimages
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Céline Dion, în vârstă de 58 de ani, a urcat pe scenă într-o suburbie a Parisului, pentru primul ei concert după o pauză de șase ani. Artista a deschis spectacolul în cea mai mare sală de concerte acoperită din Europa cu o interpretare a piesei On Ne Change Pas din 1998, oprindu-se la jumătatea cântecului din cauza emoțiilor care au dus-o până la lacrimi.

„Am promis că nu voi plânge”, le-a spus ea celor prezenți la Nanterre, purtând o rochie neagră plisată și un colier uriaș, strălucitor. „În această seară vreau să cânt pentru voi, pentru mine, pentru viață”.

Mii de fani devotați au umplut sâmbătă Plenitude Arena pentru a asista la revenirea pe scenă a lui Dion, care a marcat debutul unei serii de concerte sold-out la Paris, după ce o afecțiune neurologică rară îi pusese cariera în pauză.

„Am plâns deja de trei ori”, a spus Melanie McGill, o admiratoare venită din Los Angeles, aflată la nivelul superior al sălii.

Dion a interpretat 26 de melodii din discografia sa pe parcursul a peste două ore, inclusiv imnuri ale anilor '90 precum My Heart Will Go On, All By Myself și It's All Coming Back to Me Now. După ce a început piesa The Chase cu o greșeală, s-a oprit și a întrebat publicul dacă poate relua melodia de la început, anunță cbc.ca.

„În sfârșit. Este uimitor că suntem cu toții împreună. Am făcut o promisiune. Am promis că mă voi întoarce și că voi fi din nou pe scenă”, a declarat cântăreața la începutul spectacolului.

„Vă mulțumesc atât de mult pentru sprijinul și răbdarea voastră și, dacă îmi permiteți să spun așa, sunt tot ceea ce sunt pentru că m-ați iubit”, a continuat ea, citând din propria baladă de succes din 1996.

Dion a încheiat cu S'il Suffisait d'Aimer, piesa de succes apreciată de critici de pe albumul în limba franceză cu același nume, cel mai bine vândut din cariera sa.

Spectatorii, care au trecut prin numeroase baricade pentru a ajunge în interiorul sălii, au purtat de la blugi și tricouri cu imprimeuri până la fuste mini strălucitoare și rochii lungi până la podea.

O mireasă și-a lăsat invitații baltă, pentru a participa la concertul artistei. „Am anulat petrecerea cu toată familia și prietenii ca să vin să o văd pe Céline”, a spus Fanny Sucheyre, care a sărbătorit un an de la nunta sa chiar în cadrul concertului.

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Tags: vedete Stiri Paris Celine Dion
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