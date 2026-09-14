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Toto Dumitrescu scapă de pușcărie pentru părăsirea locului accidentului. Motivarea instanței, pe scurt: „A fugit, dar s-a căit”

Ionuț Mureșan
Ionuț Mureșan
Reporter
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Toto Dumitrescu este dus la poliție
Toto Dumitrescu scapă de închisoare ”pentru că s-a căit”. Sursa foto: Inquam Photos/Alexandru Nechez
Analiză
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Actorul Ilie Badea Dumitrescu, zis „Toto”, fiul internaționalului Ilie Dumitrescu, a rămas cu pedeapsa de 2 ani de închisoare cu suspendare și cu permisul suspendat pentru următorii 3 ani, după ce Curtea de Apel București a confirmat joi, 10 septembrie 2026, hotărârea pronunțată pe fond de Judecătoria Sectorului 1 pe data de 20 aprilie 2026.

Cuprins:

Urmărește, de luni până duminică, de la ora 18:00, Focus la Prima TV.

Judecătorii au mai stabilit pentru Toto Dumitrescu un termen de supraveghere de 3 ani, timp în care actorul trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune București și să frecventeze un program de reintegrare socială.

Fiul lui Ilie Dumitrescu trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunității ori la Arhiepiscopia Bucureștilor sau Fundația pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare.

  • Toto Dumitrescu a fost reținut pe data de 16 septembrie 2025 și arestat preventiv, o zi mai târziu, la Judecătoria Sectorului 1 pentru fuga de la locul accidentului.
  • Ulterior, pe 25 septembrie 2025, măsura a fost înlocuită de Tribunalul București cu arestul la domiciliu, unde actorul a stat 44 de zile.
  • Înainte de finalizarea rechizitoriului, Ilie Badea Dumitrescu a fost plasat sub control judiciar.
  • Anterior, în anul 2021, lui Toto Dumitrescu i-a fost aplicată o pedeapsă de 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe, cu privire la care instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

În acest nou dosar, actorul a fost trimis în judecată pe 16 decembrie 2025 pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, pentru care risca închisoarea de la 2 la 7 ani.

Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier alături de alți doi șoferi, pe data de 14 septembrie 2025, când se afla la volanul unui Mercedes, proprietatea unui prieten, care se afla pe scaunul din dreapta pentru că băuse din seara precedentă până în zori.

Accidentul în care au fost implicate cele trei autoturisme s-a petrecut în jurul orei 13.00, la intersecția dintre Bd. Mircea Eliade și Bd. Primăverii, unde șoferița unui Audi A6 nu i-a acordat prioritate lui Toto Dumitrescu, iar din coliziune Mercedesul acestuia a ricoșat într-un Volkswagen.

Iubita lui Toto: „El era speriat din cauză că nu are permis”

Deși nu era vinovat pentru producerea accidentului, Ilie Badea Dumitrescu a fugit și s-a ascuns, alături de iubita lui, într-un apartament închiriat pe Airbnb.

Fiind ulterior audiată în dosar, iubita lui Toto Dumitrescu a declarat că actorul „s-a speriat, deoarece știa că nu are permis de conducere și acesta este motivul pentru care a hotărât să plece de la fața locului”.

  • „Martora a menționat că a plecat pe jos pe trotuarul de pe bd. Primăverii, a mers cam 3-4 minute, după care au comandat un taxi și s-au dus la cineva acasă (…).
  • Au stat acolo o oră-două, după care au plecat tot cu un taxi (…) în apartamentul închiriat de (Toto Dumitrescu - n.r.) în regim AirBnB, pe care l-a închiriat pentru o perioadă de 10 zile, de pe 10 sau 11 septembrie 2025.
  • După ce au ajuns în apartament, nu au mai ieșit deloc, deoarece (Toto Dumitrescu -– n.r.) era speriat din cauza situației în care se afla, iar ea a hotărât să rămână cu acesta.
  •  În aceste două zile, ea i-a spus de mai multe ori să meargă la poliție, dar el a zis că «o să meargă mâine».
  • În această perioadă, de după accident, martora a susținut că a fost în permanență cu el și că aceasta nu a consumat substanțe psihoactive și nici alcool, cât a fost cu ea.
  • După producerea accidentului, (Toto Dumitrescu - n.r.) i-a anunțat pe părinții lui despre ceea ce s-a întâmplat, care i-au zis să se ducă la poliție, însă acesta le spunea că «mai stă puțin».
  • De asemenea, martora a arătat că au urmărit știrile și inculpatul cunoștea că îl caută poliția.
  • Aceasta i-a spus să meargă totuși să anunțe ceea ce s-a întâmplat, însă el era speriat din cauză că nu are permis și nu vrea să ajungă la pușcărie”, se arată în actele dosarului.

Cum a justificat Toto Dumitrescu fuga de la locul accidentului

Prins pe data de 16 septembrie 2025 și dus la audieri, Toto Dumitrescu a recunoscut în fața anchetatorilor că a fugit de la locul accidentului.

Ulterior, fiind trimis în judecată, actorul a optat pentru procedura simplificată, în urma căreia a beneficiat de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă.

Astfel, limitele de pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani au scăzut: de 1 an și 4 luni până la 4 ani și 8 luni.

  • Audiat în calitate de suspect, numitul (Dumitrescu Badea Ilie - n.r.) a recunoscut săvârșirea faptei și a declarat faptul că în data de 14.09.2025, în jurul orei 13.50, a fost la volanul autoturismului marca Mercedes (…).
  • După producerea accidentului rutier, s-a asigurat că toată lumea este în siguranță.
  • A susținut că se afla într-o stare de panică din cauza faptului că bănuia că (iubita lui - n.r.) este însărcinată, era anxioasă și tremura.
  • De aceea, au hotărât să plece împreună acasă pentru a se liniști și a nu afla tatăl ei că este însărcinată.
  • Audiat în calitate de inculpat a precizat că recunoaște acuzația reținută în sarcina sa și că își menține declarația dată în calitate de suspect.
  • În contextul global al coroborării mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale, prin raportare la poziţia de recunoaştere a inculpatului din fața instanței la termenul de judecată din data de 10.03.2026, poate fi astfel conturată concluzia că săvârșirea faptei de către inculpatul (Dumitrescu Badea Ilie - n.r.) este confirmată întocmai de mijloace de probă administrate, fără a exista, prin urmare, niciun dubiu cu privire la săvârşirea de către acesta a faptei în modalitatea şi împrejurările expuse în actul de sesizare a instanţei.
  • Pe cale de consecință, instanța apreciază că, din analiza materialului probator aflat la dosarul cauzei, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a faptei, rezultă că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13.00, inculpatul (Dumitrescu Badea Ilie - n.r.) a părăsit locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție sau a procurorului”, se arată în Hotărârea nr. 438/2026.

Judecătorul: „Nu este la primul contact cu legea penală”

Pe data de 20 aprilie 2026, Judecătoria Sectorului 1 l-a condamnat pe Toto Dumitrescu la pedeapsa de 2 ani de închisoare cu suspendare, confirmată ulterior, de Curtea de Apel București, pe 10 septembrie 2026.

  • „Referitor la împrejurarea și modul de comitere a infracțiunii, instanța reține că, anterior săvârșirii infracțiunii deduse judecății, impactul dintre autovehiculul condus de inculpatul (Dumitrescu Badea Ilie - n.r.) și (șoferița autoturismului Audi A6 - n.r) s-a produs în condiții de trafic normal, aceasta din urmă fiind șoferul vinovat de producerea accidentului, deoarece ar fi pătruns în intersecție fără să se asigure suficient și, prin urmare, fără să acorde prioritate de trecere autovehiculului care circula pe drumul cu prioritate.
  • Cu toate acestea, deși, în calitate de conducător auto, inculpatul (Dumitrescu Badea Ilie - n.r.) cunoștea obligația de a verifica consecințele concrete ale accidentului și de a rămâne pe loc până la sosirea organelor de poliție, acesta, în urma unei verificări sumare a celor întâmplate și fără a anunța organele de poliție cu privire la accidentul în care a fost implicat, a ales să plece.
  • Instanța reține că, prin alegerea inculpatului de a părăsi locul accidentului fără încuviințarea autorităților, acesta nu și-a asumat responsabilitatea față de consecințele propriei sale fapte. (…)
  • Cu privire la natura și frecvența infracțiunii, instanța reține că, potrivit fișei de cazier judiciar, inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale.
  • Cu toate acestea, inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, deoarece prin Sentința penală (…) din data de 15.12.2021, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București, definitivă prin neapelare la data de 01.01.2022, i-a fost aplicată o pedeapsă de 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe (și - n.r.) s-a dispus amânarea aplicării pedepsei închisorii pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.
  • Cât privește conduita sa, instanța constată că inculpatul a avut o atitudine cooperantă cu organele judiciare, a dat declarații în calitate de suspect și de inculpat, a recunoscut fapta în faza de urmărire penală și în faza de judecată, aspecte reținute în favoarea sa.
  • Cu toate acestea, acestor împrejurări nu li se pot acorda valenţele circumstanţei atenuante judiciare, fiind atitudinea firească pe care orice persoană ar trebui să o adopte atunci când conştientizează faptele săvârşite.
  • În ceea ce privește vârsta, nivelul de educație, situația socială și familială a inculpatului instanța reține că, la momentul săvârșirii faptei, inculpatul avea 27 ani, era de profesie actor, liber profesionist. (…)”, se arată în documentul citat.

Procurorii îl voiau la pușcărie pe Toto Dumitrescu

La ultimul termen de judecată, pe 15 aprilie 2026, procurorul de ședință a cerut o pedeapsă cu executare pentru Toto Dumitrescu, pe motiv că a fost nevoie de „demersuri exhaustive timp de două zile” pentru a-l prinde, iar ulterior nu s-a mai putut stabili dacă acesta a consumat sau nu substanțe psihoactive.

  • „(…) Ținând cont că inculpatul a avut o atitudine procesuală sinceră şi de regret, instanța apreciază că, prin supravegherea Serviciului de Probaţiune, aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, inculpatul nu va mai comite alte infracţiuni, prin obligarea acestuia să frecventeze un program de reintegrare socială.
  • Instanța are convingerea că desfășurarea prezentelor proceduri judiciare și sancțiunea aplicată sunt suficiente pentru a trezi în conștiința inculpatului un sentiment de regret față de fapta săvârșită şi va avea un efect inhibitor în săvârşirea de alte infracţiuni.
  • Aşadar, aplicarea pedepsei închisorii este suficientă, fără executarea acesteia în regim de detenţie, însă este necesară supravegherea comportamentului inculpatului pentru o anumită perioadă.
  • În ceea ce priveşte termenul de supraveghere, instanța apreciază că un termen de supraveghere de 3 ani va permite inculpatului să conştientizeze gravitatea faptei şi să îşi corijeze comportamentul, timp în care se va afla sub supravegherea Serviciului de Probaţiune. (…)
  • În ceea ce privește solicitarea procurorului de a se dispune executarea pedepsei aplicate în regim de detenție, întrucât inculpatul s-a sustras de la urmărirea penală, fiind necesare demersuri exhaustive timp de două zile, inclusiv emiterea unui mandat de aducere cu pătrundere în domiciliu, fapt care a determinat și imposibilitatea stabilirii, dincolo de orice dubiu rezonabil, a momentului consumului de substanțe psihoactive, instanța reține că activitățile desfășurate de organele de cercetare penală în vederea localizării acestuia ulterior producerii accidentului nu sunt apte să contureze o conduită de sustragere a inculpatului de la efectuarea anchetei penale, în condițiile în care infracțiunea reținută în sarcina inculpatului presupune, prin însăși natura sa, o eludare a depistării de către autorități, fiind o condiție de reținere a tipicității infracțiunii.
  • Raţiunea incriminării faptei de a părăsi locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei de către conducătorul vehiculului implicat într-un accident de circulaţie nu urmăreşte neapărat să garanteze siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, «deoarece comportamentul infracţional are loc după ce siguranţa circulaţiei a fost în mod efectiv lezată», ci «ceea ce s-a dorit în principal a fost reprimarea unui comportament susceptibil să afecteze înfăptuirea justiţiei, prin îngreunarea aflării adevărului, iar în subsidiar - diminuarea consecinţelor accidentului de circulaţie, prin intervenţia activă a participantului la respectivul accident de circulaţie»”, se mai arată în motivarea instanței de fond.

Pe 15 decembrie 2021, Toto Dumitrescu a fost condamnat 8 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei, după ce a condus sub influența cocainei.

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Tags: accident rutier inchisoare Tribunalul București Prima TV Toto Dumitrescu
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UE renunță pentru moment la sistemul intrare-ieșire în 9 țări, după ce a creat haos în aeroporturi
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
"Desen cu o fată și un balon de vorbire cu steagul României, cu textul: Care este diferența dintre original și originar." Sursa foto: Shutterstock
Lifestyle
7 sept.
Care este diferența dintre „original” și „originar”
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Plată instant RoPay prin scanare cod QR între telefoane mobile
Bani și Afaceri
9 sept.
Ce este RoPay, cum funcționează și cum îl folosești
Accidentul s-a produs pe drumul național DN15, pe raza localității Gornești din județul Mureș. Foto: ISU Mureș
Știri România
13 sept.
Accident grav pe DN15, în județul Mureș: doi oameni au murit și patru persoane, printre care un copil, au ajuns la spital după un impact frontal
Lucian Daghie
Știri România
13 sept.
Poveștile lui Lucian Daghie, românul care a vizitat 190 din cele 193 state ONU: „Nimic nu se compară cu Dzangha-Shanga”. Unde mai trebuie să ajungă
Tolea Ciumac a fost arestat preventiv duminică, 13 septembrie. Foto: Dumitru Angelescu (Libertatea)
Știri România
13 sept.
Tolea Ciumac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după bătaia din Centrul Vechi cu Danu Spartanu
Autostrada 2 București - Constanța, România - 10 august 2021: Un agent al Poliției Rutiere din România folosește un radar de viteză.
Știri România
13 sept.
Un șofer a circulat cu 223 km/h pe Autostrada A3 Turda - Borș. Pe A1, un croat a mers cu 204 km/h
O randare cu centrala nucleară și cele șase minireactoare care ar urma să fie construite la Doicești
Opinii
12:07
Americanii numesc Doicești „rampa de lansare a nuclearului american în Europa”. Guvernul de la București îl numește problemă. Cine are dreptate?
Piesă de șah doborâtă
Opinii
09:37
Neputința și deciziile greșite ale unora îi împing pe alții să preia puterea!
Ilie Bolojan
Opinii
12 sept.
Premier pentru țara mea, un reality show național regizat de la Cotroceni
Educație juridică în școli
Opinii
10 sept.
PISA provoacă noi răgete de plăcere și disperare
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