Susține Susține

Fructe murate: deliciul care va deveni vedeta platourilor tale festive

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
Echipa de jurnaliști
Comentează
Pepene roșu murat într-un borcan de sticlă, cu felii proaspete pe o farfurie în fundal.
Fructe murate: rețete și idei pentru platourile festive - Pepene roșu murat într-un borcan de sticlă, cu felii proaspete pe o farfurie în fundal Sursa foto: Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Conservarea legumelor în oțet sau saramură este o practică obișnuită, însă murarea fructelor reprezintă o modalitate excelentă de a prelungi gustul sezonului cald, dar și noul trend gourmet în materie de aperitive, transformând complet dinamica gusturilor de pe un platou festiv. Deși ideea de a mura fructe poate părea neobișnuită la prima vedere, combinația de dulce, acru, sărat și condimentat oferă o explozie de arome care cucerește instantaneu invitații.

Cuprins:

De ce să pui fructe murate pe platourile tale?

Metoda rapidă, cunoscută sub denumirea de „quick pickling”, nu necesită echipamente speciale de conservare sau sterilizare termică îndelungată. Prin această tehnică simplă, fructele își păstrează o textură crocantă, iar gustul devine un echilibru reușit între dulce, acru și sărat.

Aceste delicatese echilibrează perfect preparatele grase, cum ar fi brânzeturile maturate sau mezelurile fine, aducând un plus de prospețime și o textură crocantă.

Contrast perfect de gusturi: Aciditatea saramurii echilibrează gustul bogat al brânzeturilor cremoase (brie, camembert) și a cărnurilor grase (prosciutto, salamuri artizanale).

Aspect vizual spectaculos: Culorile vibrante ale fructelor murate (struguri purpurii, felii de pere aurii, bobițe roșii de merișor) atrag imediat privirile.

Versatilitate: Pot fi servite alături de fripturi, incluse în salate sofisticate sau folosite ca decor pentru cocktailuri elegante.

Proporția magică pentru saramură: regula de bază

Secretul reușitei stă într-o saramură simplă, a cărei rețetă poate fi ajustată în funcție de preferințe. Ai nevoie de patru ingrediente principale:

  • Oțet: Oferă aciditatea necesară. Poți folosi oțet alb, de mere, de vin alb sau de orez.
  • Apă: Atenuează intensitatea acidului.
  • Sare: Îmbunătățește profilul aromatic (sare pură, de mare sau neiodată).
  • Zahăr: Echilibrează gustul acru (opțional, poate fi redus sau înlocuit cu miere).

Proporțiile standard pentru 2 căni de lichid:

  • 1 cană de oțet
  • 1 cană de apă
  • 1/2 cană de zahăr
  • 1 lingură de sare

Cum se prepară fructele murate acasă în 5 pași simpli

Procesul este rapid și nu necesită cunoștințe avansate de gătit.

  • Pregătirea fructelor: Spală bine fructele și taie-le în bucăți potrivite (piersici, prune, pere) sau lasă-le întregi (cireșe, struguri, afine).
  • Umplerea borcanelor: Așază fructele compact într-un borcan curat din sticlă.
  • Prepararea lichidului: Pune oțetul, apa, sarea și zahărul într-o cratiță și adu-le la fierbere, amestecând până când zahărul și sarea se dizolvă.
  • Turnarea saramurii: Toarnă lichidul fierbinte peste fructe, adăugând opțional ierburi aromatice sau condimente întregi.
  • Răcirea și depozitarea: Sigilează borcanul și lasă-l să ajungă la temperatura camerei, apoi introdu-l în frigider.

Cele mai bune fructe pentru murat și asocierile lor ideale

Fiecare fruct aduce o notă unică pe platou, în funcție de textura și dulceața sa naturală:

Strugurii murați: sunt vedeta incontestabilă. Deveniți crocanți și ușor picanți dacă adaugi puțin ardei iute sau scorțișoară în saramură, aceștia se potrivesc de minune cu brânza cu mucegai albastru (Roquefort, Gorgonzola) și nuci coapte.

Perele cu cuișoare și oțet: Perele tari (cum sunt cele din soiul Kaiser), murate în oțet de mere cu scorțișoară, steluțe de anason și cuișoare, fac echipă perfectă cu brânza Cheddar maturată sau pateul de ficat.

Smochinele în oțet balsamic: O delicatesă premium. Smochinele murate într-o saramură pe bază de oțet balsamic și rozmarin sunt ideale lângă prosciutto crudo sau brânză de capră.

Prunele murate: Prunele de toamnă, murate cu frunze de țelină, usturoi și boabe de muștar, sunt un acompaniament tradițional excelent pentru friptura de porc sau rață.

Pepenele roșu (coaja sau miezul tare): Clasicul murăturilor românești, dar reinterpretat pe platouri moderne alături de telemea veche de oaie și ierburi aromatice.

Sfaturi practice pentru un rezultat reușit

Folosește fructe ușor necoapte sau tari; acestea își păstrează mai bine forma și textura după turnarea saramurii fierbinți.

Lasă borcanele la frigider cel puțin 24 de ore înainte de consum pentru ca aromele să pătrundă uniform.

Fructele murate prin această metodă rapidă se păstrează la frigider timp de 1-2 luni.

Rețetă rapidă: Struguri murați „gourmet”

Dacă vrei să încerci această tendință fără să aștepți săptămâni întregi, iată o rețetă de murături rapide care sunt gata în doar 24 de ore.

Ingrediente:

  • 500g struguri (fără sâmburi, de preferat roșii sau negri, cu boabe tari)
  • 200ml oțet de mere (sau oțet de vin alb)
  • 200ml apă
  • 100g zahăr (sau miere)
  • 1 linguriță de sare neiodată
  • Condimente: 1 baton de scorțișoară, 2-3 cuișoare, 1 linguriță boabe de muștar, 1/2 linguriță boabe de piper negru, opțional o feliuță de ardei iute.

Mod de preparare:

Pregătirea: Spală bine strugurii și desprinde boabele de pe ciorchine, lăsându-le codița scurtă (pentru a-și păstra forma și fermitatea). Pune-le într-un borcan curat și sterilizat.

Saramura: Într-o crăticioară, amestecă apa, oțetul, zahărul, sarea și condimentele. Pune-le pe foc până când zahărul și sarea se dizolvă complet și lichidul dă în clocot.

Turnarea: Toarnă saramura fierbinte (cu tot cu condimente) peste strugurii din borcan, având grijă ca aceștia să fie complet acoperiți.

Maturarea: Lasă borcanul să se răcească la temperatura camerei, apoi închide-l ermetic și pune-l la frigider. Gustul devine excelent după 24-48 de ore și rezistă la frigider până la o lună.

Pentru a obține struguri murați fermi și aromați, ai nevoie de ingrediente simple, dar bine echilibrate. Rețeta folosește condimente calde care oferă un profil de gust complex.

Pepene murat în saramură

Ingrediente:

  • 2,3 pepeni mici;
  • 3 morcovi;
  • 3 ardei kapia;
  • 2 căței de usturoi;
  • 2 rădăcini de hrean;
  • Crenguțe de vișin, bețe de mărar, frunze de țelină;
  • Sare grunjoasă și apă.

Mod de preparare

Se spală bine pepenii cu ajutorul unui burete, în câteva ape curate. În borcane mari, curate, sau într-un butoi mare de plastic, se pun la bază crenguțe de vișin, crenguțe de mărar și se pun peste felii de pepene tăiate mai gros. Peste se adaugă fâșii de morcovi, de hrean, de ardei și frunze de țelină. Se pune acum și jumătate din usturoi.

Se adaugă acum încă un rând de felii de pepene și restul de legume. Deasupra se pune restul de usturoi, restul de frunze de țelină, frunze de vișin și bețe de mărar.

Pentru saramură, amestecă o lingură de sare mare la un litru de apă. Vei avea nevoie, în funcție de cantitatea obținută, de minim 10 litri de apă. Pune apa la fiert, cu sarea, iar după ce apa dă câteva clocote, oprește-o și pune-o peste pepene. Închide borcanele cu capace și păstrează la rece, în cămară, ferit de razele soarelui.

Originea istorică: conservarea orin murare, o tehnică veche de mii de ani

Conservarea prin murare nu este o invenție modernă. Primele dovezi istorice datează din anul 2400 î.Hr., când mesopotamienii conservau castraveți aduși din India. Metoda era esențială pentru păstrarea alimentelor în lipsa sistemelor de refrigerare, potrivit mentta.com.

„Murarea este o metodă de conservare cu o istorie îndelungată, folosită de diferite civilizații pentru păstrarea alimentelor înainte de apariția refrigerării moderne.”

Egiptenii, grecii și romanii foloseau murăturile în alimentația zilnică și în timpul călătoriilor lungi pentru aportul de nutrienți. În Evul Mediu, murăturile au rămas o sursă importantă de hrană pe timpul iernii, fiind apreciate și pentru susținerea digestiei.

Fiecare cultură și-a dezvoltat propriile variante specifice:

  • Coreea: Kimchi (legume fermentate condimentate).
  • Japonia: Tsukemono (legume murate rapid sau fermentate).
  • Europa de Est și Centrală: Castraveții și varza murată în saramură.
  • America Latină: Escabeche (legume și ardei în oțet).

De ce au devenit murăturile un trend gastronomic

Revenirea murăturilor în atenția publicului se datorează mai multor factori stil de viață și nutriție:

Aport caloric redus: legumele murate au puține calorii, fiind potrivite pentru gustări ușoare.

Tendința DIY (Do It Yourself): tot mai mulți oameni preferă să prepare alimente în casă. Murarea este un proces simplu care permite controlul complet asupra ingredientelor și cantității de sare și de zahăr.

Reducerea risipei alimentare: murarea este o metodă eficientă de a salva fructele și legumele proaspete care riscă să se strice.

Versatilitate culinară: Gustul acrișor și textura crocantă echilibrează mâncărurile bogate în grăsimi, precum fripturile, burgerii, sandvișurile sau preparatele la grătar.

Ce beneficii au murăturile pentru sănătate

Consumate ca parte a unei diete echilibrate, murăturile oferă avantaje nutriționale clare:

  • Susțin digestia: Variantele fermentate în oțet stimulează secrețiile gastrice și aciditatea gastrică necesară digestiei.
  • Aport de antioxidanți: Legumele și fructele își păstrează o parte din vitaminele A, C și K, precum și compușii antioxidanți care combat stresul oxidativ.
  • Sursă de minerale: Oferă minerale esențiale precum potasiul.

Notă de precauție: Murăturile conțin o cantitate semnificativă de sodiu. Persoanele cu hipertensiune arterială, diabet sau afecțiuni renale trebuie să le consume cu moderație.

Dacă ți-am făcut poftă de fructe murate, poți comanda rapid toate ingredientele necesare direct prin Sezamo.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Retail Media Network curiozități
Parteneri
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;
Viva.ro
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;
Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la nunta ministrului Alexandru Nazare! Cum a apărut îmbrăcată partenera președintelui Nicușor Dan / FOTO
Unica.ro
Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la nunta ministrului Alexandru Nazare! Cum a apărut îmbrăcată partenera președintelui Nicușor Dan / FOTO
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Parteneri
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
Gsp.ro
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
Surpriză pe piața media » După TVR, încă un post TV va transmite meciuri din „Liga Florilor” și „Liga Zimbrilor”
Gsp.ro
Surpriză pe piața media » După TVR, încă un post TV va transmite meciuri din „Liga Florilor” și „Liga Zimbrilor”
Parteneri
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
Avantaje.ro
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
ALTE ȘTIRI
În septembrie 1988, cu doar 14 luni înainte de prăbușirea regimului comunist, aparatul de represiune al statului român a atins apogeul organizatoric, cu un efectiv de 14.629 de angajați. Sursă foto: Shutterstock
Știri România
14:18
Câți angajați avea Securitatea la finalul regimului comunist: peste 6000 de oameni erau trecuți în acte numai în București
Termometru frunze toamna
Știri România
13:33
Temperaturi de vară urmate de ploi și o răcire accentuată. Prognoza meteo ANM pentru perioada 14-27 septembrie 2026
Parteneri
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Adevarul.ro
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Premoniție sumbră pentru debutul lui Denis Drăguș: ”Parcă văd că mâine zice Gigi că îl schimbă”
Fanatik.ro
Premoniție sumbră pentru debutul lui Denis Drăguș: ”Parcă văd că mâine zice Gigi că îl schimbă”
Benzina poate trece de 10 lei pe litru, motorina de 11 lei. De ce urcă prețurile atât de repede
Financiarul.ro
Benzina poate trece de 10 lei pe litru, motorina de 11 lei. De ce urcă prețurile atât de repede
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
MONDEN
Premiile Emmy 2026
Stiri Mondene
13:51
Premiile Emmy 2026: The Pitt și Hacks, printre favorite – lista completă a nominalizărilor
Adelina Pestrițu prezintă „Burlacii: Foc în Paradis” | Foto: PRO TV
Stiri Mondene
13:31
Ce se întâmplă în prima săptămână la „Burlacii: Foc în Paradis”: „Băieții sunt privilegiați”. Detalii din noul show de la PRO TV prezentat de Adelina Pestrițu
Parteneri
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Cel mai mare producător de mere din UE nu găsește muncitori la cules: &quot;La banii ăștia să culegi singur&quot;
Observatornews.ro
Cel mai mare producător de mere din UE nu găsește muncitori la cules: &quot;La banii ăștia să culegi singur&quot;
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Libertateapentrufemei.ro
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Parteneri
Gsp.ro
Alexander Zverev, gluma serii cu iubita lui Ben Shelton, după finala US Open
Gsp.ro
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
Parteneri
„Minunea Crucii” la Sibiu: Povestea tânărului care s-a trezit din comă după două luni
Mediafax.ro
„Minunea Crucii” la Sibiu: Povestea tânărului care s-a trezit din comă după două luni
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea”
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea”
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Monica Gabor, devastată după moartea Mădălinei Apostol! A dezvăluit ce probleme de sănătate avea partenera lui Nick Rădoi: „O bătălie pe care a purtat-o în secret”
Wowbiz.ro
Monica Gabor, devastată după moartea Mădălinei Apostol! A dezvăluit ce probleme de sănătate avea partenera lui Nick Rădoi: „O bătălie pe care a purtat-o în secret”
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Redactia.ro
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Haos pe Autostrada A4, după ce un TIR încărcat cu cereale a intrat în parapet! Traficul este blocat spre Portul Constanța
Kanald.ro
Haos pe Autostrada A4, după ce un TIR încărcat cu cereale a intrat în parapet! Traficul este blocat spre Portul Constanța
POLITIC
Un colaj cu Nicusor Dan in stanga si Lucian Pahontu in dreapta
Politică
08:43
Palatul Cotroceni, răspuns pentru HotNews: CNSAS, nu CSAT, trebuia să-l verifice pe Lucian Pahonțu. Ce spusese Nicușor Dan
Un colaj cu două fotografii în care apare Elena Lasconi în timp ce face zacuscă de pește
Politică
13 sept.
Elena Lasconi a făcut zacuscă de pește pe Facebook: „Oare cei care ne conduc fac zacuscă? Sau cine le face zacusca”
Parteneri
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Denis Drăguş, la debut! Ce poziţie joacă la FCSB? Craiova se teme de el: „Nu-mi place că s-a dus la ei”
Fanatik.ro
Denis Drăguş, la debut! Ce poziţie joacă la FCSB? Craiova se teme de el: „Nu-mi place că s-a dus la ei”
Lumina din timpul somnului ne-ar putea face rău - chiar și cea care pătrunde pe sub ușă
Spotmedia.ro
Lumina din timpul somnului ne-ar putea face rău - chiar și cea care pătrunde pe sub ușă
Ultimele știri
Stiri Mondene
14:39
Ce a făcut Adela Popescu în România în timp ce Radu Vâlcan filma pentru Insula Iubirii 2026 în Thailanda: „Pentru el e o traumă”
Bani și Afaceri
14:31
Dolarul crește cu 2 bani față de leu, euro se apreciază. Cursul BNR, luni, 14 septembrie 2026
Politică
14:30
UDMR lucrează la un chatbot secui. ErdélyGPT îți rezolvă problemele „în timp ce faci pălincă”
Știri Locale
14:23
„Mașinuță breloc” dusă la RAR, în Iași, ca să obțină ITP-ul: la 4.600 rotații pe minut, dezvoltă 18 CP, iar viteza maximă este de 95 km/ h
Citește mai multe
TRENDING
Stiri Mondene
09:15
Mesajul dureros transmis de Monica Gabor după moartea prietenei sale Mădălina Apostol: „Suferea de ani de zile”
Exclusiv
Știri România
07:00
Mafia biletelor de la Peleș. Agențiile de turism reclamă la ANAF și Poliție samsarii din parcare care vând bilete la suprapreț. „Ducem turiștii prin curte, că în muzeu nu mai avem loc”
Lifestyle
13 sept.
Ziua Crucii, 14 septembrie: ce nu e bine să faci în această zi, conform tradiției
Știri România
13 sept.
Tragerile loto din 13 septembrie 2026. Report de peste 1,11 milioane de euro la Loto 6 din 49
Călător cu valiză sosind la aeroport la răsăritul soarelui
Cultură și Vacanțe
14:08
Românii își planifică city break-uri în orașele europene unde au loc evenimente de modă. Fenomenul „Fashion Month” a crescut numărul rezervărilor cu 18%
Pepene roșu murat într-un borcan de sticlă, cu felii proaspete pe o farfurie în fundal.
Lifestyle
13:12
Fructe murate: deliciul care va deveni vedeta platourilor tale festive
muzeul astra sibiu - proiectiul aurul apusenilor
Cultură și Vacanțe
12:39
Muzeul ASTRA din Sibiu lansează proiectul „Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare” în încercarea de a transforma fostele zone miniere în trasee turistice
Imagine cu aviaone care rulează pe o pistă a aeroportului din Mumbai, India, având în prim-plan un Boeing 747
Cultură și Vacanțe
12:21
Ce înseamnă termenii pe care îi auzi în avion: mayday, turbulență, holding
O casă cu etaj și mansardă, într-o curte plină de trandafiri. Are gardul galben și acoperișul din țiglă roșie
Lifestyle
11:36
O casă de 130 de metri pătrați, cu două terase și multiple anexe, se vinde în Banatul sârbesc cu 33.000 de euro
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
"Desen cu o fată și un balon de vorbire cu steagul României, cu textul: Care este diferența dintre original și originar." Sursa foto: Shutterstock
Lifestyle
7 sept.
Care este diferența dintre „original” și „originar”
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Plată instant RoPay prin scanare cod QR între telefoane mobile
Bani și Afaceri
9 sept.
Ce este RoPay, cum funcționează și cum îl folosești
Bucureștiul devine, între 14 și 20 septembrie, capitala gastronomiei odată cu prima ediție a Bucharest Food Week. Sursă foto: Shutterstock
Știri România
13:29
Meniuri speciale de la 69 de lei, pentru gurmanzi, în 100 de restaurante din București: ce se întâmplă între 14 și 21 septembrie
Castel Apafi
Analiză
Știri România
13:00
Castelul renascentist din Sibiu, unde acum 350 de ani s-a pierdut autonomia Transilvaniei, restaurat cu fonduri europene
Două avioane ale Armatei Române în timp ce supraveghează spațiul aerian al țării
Știri România
10:45
Planul de Înzestrare a Armatei 2027-2036: Ce echipamente militare și drone cumpără România și cum sunt împărțite cele 9.700.000.000 de euro
Toto Dumitrescu este dus la poliție
Analiză
Știri România
10:00
Toto Dumitrescu scapă de pușcărie pentru părăsirea locului accidentului. Motivarea instanței, pe scurt: „A fugit, dar s-a căit”
O randare cu centrala nucleară și cele șase minireactoare care ar urma să fie construite la Doicești
Opinii
12:07
Americanii numesc Doicești „rampa de lansare a nuclearului american în Europa”. Guvernul de la București îl numește problemă. Cine are dreptate?
Piesă de șah doborâtă
Opinii
09:37
Neputința și deciziile greșite ale unora îi împing pe alții să preia puterea!
Ilie Bolojan
Opinii
12 sept.
Premier pentru țara mea, un reality show național regizat de la Cotroceni
Educație juridică în școli
Opinii
10 sept.
PISA provoacă noi răgete de plăcere și disperare
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu