Monica Gabor a transmis un mesaj plin de durere după moartea fulgerătoare a prietenei sale Mădălina Apostol. Fostul manechin a vorbit deschis despre depresia cu care femeia se lupta în secret.

Monica Gabor suferă după pierderea uneia dintre cele mai apropiate persoane din viața sa. Fostul manechin a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, aducând un omagiu prietenei sale Mădălina și vorbind deschis despre lupta nevăzută pe care aceasta a purtat-o departe de ochii celor din jur.

Monica Gabor, devastată după pierderea prietenei sale

Monica a amintit de calitățile care o făceau pe Mădălina o persoană extrem de apreciată în cercul său de apropiați, subliniind faptul că, dincolo de energia pozitivă pe care o emana, realitatea din viața ei personală era una extrem de dificilă.

„Dragi prieteni, familie și toți cei care ați iubit-o pe Mădălina, sunt absolut devastată de dispariția ei fulgerătoare. Pierderea ei lasă un gol imens în sufletul meu și în viața fiecăruia dintre noi. Mădălina avea o inimă uriașă. Îi plăcea nespus să facă acte de caritate, dăruind din bunătatea ei tuturor celor aflați în nevoie. A fost o prietenă loială, o mamă devotată, o gazdă minunată și o gospodină desăvârșită. Era genul de om care lumina orice încăpere doar prin simpla ei prezență. Avea un entuziasm debordant și încerca mereu, fără excepție, să aducă un zâmbet pe chipul oricui îi ieșea în cale”, a scris Monica Gabor.

Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a dezvăluit că prietena ei se confrunta de foarte mulți ani cu o formă severă de depresie, o problemă de sănătate pe care a încercat să o ducă pe umeri în discreție.

Monica Gabor: „Suferea de ani de zile de depresie"

„Dar astăzi, cu inima frântă, trebuie să privim dincolo de această lumină. Mădălina purta în tăcere o povară greu de înțeles pentru cei din jur. Suferea de ani de zile de depresie, o bătălie crâncenă pe care a purtat-o în secret, în timp ce pe chipul ei afișa mereu doar curaj și o energie pozitivă nesfârșită. Din păcate, această luptă tăcută a fost prea grea. A pierdut această bătălie lungă și chinuitoare, iar faptul că a plecat dintre noi mult prea devreme este rezultatul direct al suferinței pe care a ascuns-o în adâncul sufletului ei”, a continuat aceasta.

Mesajul fostei doamne Columbeanu se încheie cu cuvinte pline de recunoștință pentru toate clipele petrecute alături de prietena sa și cu speranța că aceasta a găsit liniștea.