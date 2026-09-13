Cu ocazia aniversării a 120 de existență, Loteria Română organizează, duminică, 13 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare, în care vor avea loc trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40.

Tragererile loto din 13 septembrie 2026

Tragerea principală:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Tragerea secundară:

Joker:

Loto 5 din 40:

Loto 6 din 49:

Report de peste 5,86 milioane de lei, la Loto 6 din 49, la tragerea din 13 septembrie 2026

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 200.000 de lei, la Loto 6 din 49, cu 100.000 de lei, la Joker și cu 50.000 de lei, la Loto 5 din 40.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,86 milioane de lei (peste 1,11 milion de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,77 milioane de lei (peste 908.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,34 milioane de lei (peste 1,20 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 766.500 de lei (peste 145.900 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 839.500 de lei (peste 159.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,18 milioane de lei (peste 225.900 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 416.300 de lei (peste 79.200 de euro).

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 din 13 august, s-a înregistrat cel mai mare câștig la categoria I din întreaga istorie a acestui joc, valoarea fiind de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Biletul norocos care a doborât toate recordurile a fost completat cu o singură variantă simplă la Loto 6/49. Prețul achitat de jucător pentru această bifa istorică a fost de 8,5 lei.