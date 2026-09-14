Muzeul ASTRA din Sibiu lansează proiectul „Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare” în încercarea de a transforma fostele zone miniere în trasee turistice

Muzeul ASTRA lansează proiectul „Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare” pentru a transforma fostele zone miniere din Roșia Montană, Abrud și Corna în trasee turistice și culturale.

Istoria exploatării aurului din Munții Apuseni intră într-o nouă etapă de valorificare prin intermediul unui proiect expozițional inițiat de Muzeul ASTRA. Intitulată „Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare”, inițiativa își propune să transforme patrimoniul minier tradițional într-o resursă pentru educație, turism cultural și dezvoltare economică locală.

Noul circuit expozițional va aduce în fața publicului monumente de tehnică populară, construcții tradiționale și mărturii autentice ale comunităților din Abrud, Corna și Roșia Montană.

Proiectul ilustrează modul în care extracția aurului a influențat, de-a lungul timpului, peisajul, economia și viața de zi cu zi a locuitorilor din Apuseni.

Prin intermediul colecțiilor Muzeului ASTRA, vizitatorii vor putea descoperi exemple de arhitectură vernaculară și instalații istorice specifice tehnicii populare din această regiune.

Un element central al demersului îl constituie implicarea directă a populației din zonele vizate. Elevi, profesori, reprezentanți ai administrațiilor locale, meșteșugari și localnici care păstrează cunoștințe tradiționale vor participa la activitățile proiectului.

În acest fel, circuitul va crea o legătură directă între muzeu, comunitatea din care provine patrimoniul și turiștii dornici să descopere istoria minieră.

Parteneriatul stabilit între Muzeul ASTRA și Primăria orașului Abrud urmărește, totodată, creșterea gradului de conștientizare privind valoarea moștenirii culturale locale.

O componentă importantă a inițiativei este dedicată Peisajului Cultural Minier Roșia Montană, sit inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. În colaborare cu Asociația Centrul Memorial „Dr. Gheorghe Telea Bologa”, Muzeul ASTRA va organiza acțiuni educaționale adresate în special tinerilor, pentru a-i ajuta să înțeleagă resursele istorice de care dispun.

Proiectul propune patrimoniul și turismul cultural drept direcții sustenabile de dezvoltare pentru o zonă profund marcată de activitatea industrială.