Susține Susține

Ziua Crucii, 14 septembrie: ce nu e bine să faci în această zi, conform tradiției

Ana Maria Teodorescu
Comentează
Cruce ortodoxă din lemn sculptat și pictat, așezată pe un altar decorat cu flori naturale într-o biserică.
Ziua Crucii, 14 septembrie: ce nu e bine să faci în această zi, conform tradiției
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

În fiecare an, pe 14 septembrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Înălțarea Sfintei Cruci, unul dintre cele mai importante praznice ale calendarului creștin. În tradiția românească, această sărbătoare este cunoscută și sub numele de Ziua Crucii și marchează, dincolo de semnificația sa religioasă importantă, un moment de trecere între vară și toamnă. De această zi sunt legate mai multe tradiții, atât religioase, cât și populare.

Cuprins:

Ce semnificație are sărbătoarea Sfintei Cruci

Înălțarea Sfintei Cruci este sărbătorită întotdeauna la aceeași dată, 14 septembrie, indiferent de ziua săptămânii în care cade. Este o zi de post, cinstită de Biserică în amintirea Patimilor și Răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos. Deși praznicul vorbește despre suferința lui Iisus răstignit, sensul său este unul al biruinței, astfel că prin jertfa și Învierea lui Hristos, Crucea a devenit semn al mântuirii, al iubirii și al vieții veșnice.

Sărbătoarea din 14 septembrie îi cheamă pe credincioși să cinstească Sfânta Cruce, altarul de jertfă pe care Mântuitorul Iisus Hristos S-a răstignit pentru mântuirea lumii.

Potrivit tradiției bisericești, Sfânta Împărăteasă Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a mers la Ierusalim din dorința de a descoperi locurile sfințite prin Patimile, moartea și Învierea Domnului. În urma cercetărilor făcute pe Golgota au fost găsite trei cruci. Crucea Mântuitorului ar fi fost recunoscută printr-o minune, atingerea ei a vindecat o femeie grav bolnavă sau, după o altă mărturie păstrată de tradiție, a readus la viață un om mort.

Vestea aflării Sfintei Cruci a adunat o mare mulțime de credincioși. Pentru ca toți cei prezenți să o poată vedea și cinsti, episcopul Macarie al Ierusalimului a ridicat-o înaintea poporului. Credincioșii s-au plecat în rugăciune și au rostit ”Doamne, miluiește!”. Acest gest de înălțare solemnă a dat numele sărbătorii păstrate până astăzi în calendarul Bisericii.

Praznicul amintește și de readucerea Sfintei Cruci la Ierusalim, după ce fusese luată de perși. Recuperată în timpul împăratului bizantin Heraclius, cinstita relicvă a fost reașezată cu solemnitate în Biserica Sfântului Mormânt.

Tradiția spune că împăratul a dorit să poarte Crucea îmbrăcat în veșminte strălucitoare, dar nu a putut înainta până când nu a renunțat la însemnele puterii și s-a smerit, mergând asemenea lui Hristos. Pilda subliniază un adevăr al vieții creștine, acela că de Cruce ne apropiem nu cu mândrie și slavă lumească, ci cu smerenie, pocăință și credință.

Înălțarea Sfintei Cruci este, așadar, o mărturisire a credinței în jertfa mântuitoare a lui Hristos. Privind Crucea, creștinul își amintește că iubirea adevărată presupune dăruire, că iertarea este mai puternică decât ura și că suferința trăită în legătură cu Dumnezeu poate deveni drum spre lumină.

Crucea, un simbol al biruinței

În lumea romană, răstignirea era una dintre cele mai grele și mai umilitoare pedepse, care se aplica de obicei sclavilor și celor socotiți vinovați de fărădelegi grave. Prin Răstignirea și Învierea lui Iisus Hristos, Crucea a primit însă un sens cu totul nou. Pentru creștini, ea reprezintă jertfa prin care omenirea este împăcată cu Dumnezeu.

Cinstirea Crucii tocmai de aceea nu înseamnă adorarea unui simplu obiect, ci mărturisirea credinței în Hristos Cel răstignit și înviat.

Troparul sărbătorii exprimă limpede această legătură dintre Cruce, mântuire și ocrotirea comunității: ”Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta…”.

În biserici, Sfânta Cruce este așezată la loc de cinste, împodobită de obicei cu flori și busuioc, apoi este purtată sau scoasă spre închinarea credincioșilor, potrivit rânduielii liturgice.

De ce se postește de Ziua Crucii

Înălțarea Sfintei Cruci este una dintre puținele sărbători importante în care Biserica rânduiește post. Faptul că praznicul poate cădea chiar și sâmbăta sau duminica nu înlătură caracterul său de zi de post. Credincioșii se abțin de la alimentele de origine animală și sunt chemați, mai ales, la cumpătare, rugăciune, pocăință și milostenie.

Postul amintește de Patimile Mântuitorului și de jertfa de pe Golgota. De asemenea, postul presupune și stăpânirea mâniei, renunțarea la judecarea aproapelui, împăcarea cu cei cu care ne-am certat și ajutorarea oamenilor aflați în nevoie.

Tradiții și credințe de Ziua Crucii

În satul tradițional, data de 14 septembrie era și un reper al calendarului agrar, fiind considerată începutul toamnei. Oamenii observau schimbările din natură, plecarea păsărilor migratoare, răcirea vremii și apropierea perioadei în care viețuitoarele se retrag în adăposturi.

În credința populară se spunea că, de Ziua Crucii, pământul se închide pentru insecte, șerpi și alte vietăți, care se retrag până la venirea primăverii. De asemenea, exista credința că plantele își pierd treptat puterea de creștere, iar cele culese până în această zi păstrează o putere deosebită.

Ziua Crucii mai era numită, în anumite regiuni, Cârstovul Viilor sau Cristovul Viilor. Termenul ”cârstov” provine dintr-o formă veche legată de cuvântul ”cruce”. Denumirea arată apropierea sărbătorii de momentul începerii culesului strugurilor și al pregătirii vinului.

Culesul viilor și ”strugurii lui Dumnezeu”

În multe zone viticole, Ziua Crucii vestea apropierea sau începutul culesului viilor. Recoltarea strugurilor nu era privită numai ca o muncă agricolă, ci ca un moment de comuniune, însoțit de bucurie, recunoștință și numeroase tradiții.

În unele sate exista obiceiul ca ultimii struguri să nu fie culeși. Un ciorchine sau câteva boabe erau lăsate pe butuc, ca dar simbolic pentru păsările cerului sau ca semn de mulțumire pentru rodul primit. Aceștia erau numiți ”strugurii lui Dumnezeu”. Gestul exprima respectul față de natură și credința că omul nu trebuie să ia pentru sine chiar tot ceea ce rodește pământul.

În alte locuri, primii struguri culeși erau duși la biserică pentru a fi binecuvântați, apoi erau împărțiți familiei, vecinilor sau oamenilor săraci. Se considera că împărțirea roadelor aduce binecuvântare gospodăriei și viitoarei recolte.

Începerea culesului era urmată de zdrobirea strugurilor și pregătirea mustului. Pentru comunitățile de la sate, această perioadă reprezenta una dintre cele mai însuflețite etape ale toamnei, reunind munca, ospitalitatea și solidaritatea dintre familii.

Plantele de leac, florile și busuiocul

O tradiție răspândită în mai multe regiuni ale țării este aducerea la biserică a unor flori și plante aromatice. Busuiocul ocupă un loc aparte, fiind asociat, în cultura românească, atât cu binecuvântarea, cât și cu frumusețea, curățenia și ocrotirea casei.

Plantele erau așezate în jurul Crucii sau erau binecuvântate de preot. După slujbă, credincioșii le duceau acasă și le păstrau la icoane. În unele gospodării, busuiocul sfințit era pus în apa animalelor bolnave, în fântâni sau în vasele cu apă folosită pentru spălare. Alteori era păstrat pentru momente grele, împreună cu ramurile primite la Florii sau cu plantele culese la alte mari sărbători.

În tradiția populară se spune că până la Ziua Crucii mai pot fi culese anumite plante medicinale. După 14 septembrie, acestea ar începe să se usuce și să-și piardă puterea. Printre plantele strânse și păstrate se numărau, în funcție de regiune, busuiocul, menta, cimbrul, măghiranul și alte ierburi cunoscute de femeile satului.

Pomenirea celor adormiți și pomana de Ziua Crucii

În unele zone ale României, de Ziua Crucii se pregătesc alimente de post care sunt duse la biserică și împărțite în memoria celor adormiți. Se pot oferi fructe de toamnă, pâine, colaci, struguri, prune, nuci sau vase cu apă și miere, obiceiurile diferind de la o regiune la alta.

Darurile sunt însoțite de o lumânare aprinsă și sunt oferite rudelor, vecinilor sau oamenilor nevoiași.

Credințe și superstiții despre vreme și semnele toamnei de Ziua Crucii

Ca în cazul multor sărbători din calendarul popular, oamenii urmăreau vremea din 14 septembrie pentru a încerca să prevadă cum vor fi lunile următoare. O zi rece și ploioasă putea fi interpretată drept semn al unei toamne reci, în vreme ce seninul era asociat cu o perioadă favorabilă culesului.

Plecarea păsărilor călătoare era și ea urmărită cu atenție. Se credea că păsările care pornesc devreme spre țările calde vestesc apropierea frigului. În alte zone, dispariția șerpilor și a insectelor era privită ca dovadă că pământul se pregătește pentru iarnă.

Oamenii din popor credeau că dacă va tuna în această zi de sărbătoare, toamna va fi una lungă. De asemenea, dacă ciorile se adună pe gard, va cădea bruma.

Ce nu e bine să faci de Ziua Crucii

Fiind considerată o sărbătoare mare, Ziua Crucii era respectată prin oprirea muncilor grele. În multe sate nu se lucra la câmp, nu se cosea, nu se spălau rufe și nu se făceau treburi gospodărești care puteau fi amânate. Oamenii mergeau la biserică și petreceau ziua în liniște.

O altă superstiție era aceea că cine muncește de Ziua Crucii va avea parte de pagubă sau boală.

Unele superstiții populare erau legate simbolic de forma crucii. Se evita, de pildă, consumarea unor alimente care au în interior un desen asemănător unei cruci. Sunt amintite usturoiul, nucile, prunele sau pepenii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: evergreen curiozități
Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Parteneri
PRO TV a făcut anunțul! Cui i-a luat locul Nadia Comăneci în juriul emisiunii „Românii au talent”
Gsp.ro
PRO TV a făcut anunțul! Cui i-a luat locul Nadia Comăneci în juriul emisiunii „Românii au talent”
Cum arată avionul „Mircea Lucescu”, primul Boeing 737 MAX 8 intrat în flota TAROM » GSP a zburat la bordul aeronavei
Gsp.ro
Cum arată avionul „Mircea Lucescu”, primul Boeing 737 MAX 8 intrat în flota TAROM » GSP a zburat la bordul aeronavei
Parteneri
Ultima oră! Nunta momentului în România! El, un nume cunoscut, 46 de ani, funcție și diplome, ea, celebră, 30 de ani și foarte talentată. Cine e superba mireasă? Ce poveste ascunde mirele?
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nunta momentului în România! El, un nume cunoscut, 46 de ani, funcție și diplome, ea, celebră, 30 de ani și foarte talentată. Cine e superba mireasă? Ce poveste ascunde mirele?
Breaking tragic! Showbiz-ul e în stare de șoc după moartea Mădălinei Apostol. Nick Rădoi a confirmat cel mai negru scenariu! “S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. E adevărat că s-a…”
Avantaje.ro
Breaking tragic! Showbiz-ul e în stare de șoc după moartea Mădălinei Apostol. Nick Rădoi a confirmat cel mai negru scenariu! “S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. E adevărat că s-a…”
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
ALTE ȘTIRI
Lucian Daghie
Știri România
17:00
Poveștile lui Lucian Daghie, românul care a vizitat 190 din cele 193 state ONU: „Nimic nu se compară cu Dzangha-Shanga”. Unde mai trebuie să ajungă
Tolea Ciumac a fost arestat preventiv duminică, 13 septembrie. Foto: Dumitru Angelescu (Libertatea)
Știri România
16:41
Tolea Ciumac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după bătaia din Centrul Vechi cu Danu Spartanu
Parteneri
Un cal de rasă în valoare de 15.000 de lei a fost împușcat din greșeală de braconieri, în Vaslui. Vânătorii l-ar fi confundat cu cerbul pe care îl urmăreau
Adevarul.ro
Un cal de rasă în valoare de 15.000 de lei a fost împușcat din greșeală de braconieri, în Vaslui. Vânătorii l-ar fi confundat cu cerbul pe care îl urmăreau
Ce i-a spus Ovidiu Burcă lui Marius Șumudică la pauză. „Șumi” a refuzat să dea mâna cu oponentul său la final: „Bă, băiatule, tu cu cine vorbești?”
Fanatik.ro
Ce i-a spus Ovidiu Burcă lui Marius Șumudică la pauză. „Șumi” a refuzat să dea mâna cu oponentul său la final: „Bă, băiatule, tu cu cine vorbești?”
Agenții AI cresc consumul centrelor de date. Cum ajung sarcinile autonome să ceară mai multă energie
Financiarul.ro
Agenții AI cresc consumul centrelor de date. Cum ajung sarcinile autonome să ceară mai multă energie
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
MONDEN
Radu Vâlcan la Insula Iubirii 2026. Sursa FOTO/ Antena 1
Stiri Mondene
16:52
Noutatea de la „Insula Iubirii” 2026. Ce le-a spus Radu Vâlcan concurenților. Flacăra ispitei s-a aprins pentru Bianca, soția lui Marco
Valentina Pelinel și Cristi Borcea în vacanță. Sursa FOTO/ Facebook
Stiri Mondene
16:05
Valentina Pelinel și Cristi Borcea aniversează 8 ani de căsnicie. Cum au fost surprinși cei doi. „Am trecut prin zile senine și prin momente mai grele”
Parteneri
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Noi detalii în cazul generalului Dorin Ioniță. Amanta ar fi locuit într-un apartament cumpărat de familia lui
Observatornews.ro
Noi detalii în cazul generalului Dorin Ioniță. Amanta ar fi locuit într-un apartament cumpărat de familia lui
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Libertateapentrufemei.ro
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Parteneri
Gsp.ro
A divulgat mesajele! » Ce compromis a făcut Răzvan Burleanu ca să ajungă președintele FRF
Gsp.ro
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
Parteneri
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Mediafax.ro
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi! Tânăra și-ar fi pus capăt zilelor
Stirilekanald.ro
A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi! Tânăra și-ar fi pus capăt zilelor
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur”
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță
Wowbiz.ro
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță
Zodia care începe săptămâna în lacrimi. Toate lucrurile se complică pentru acest nativ
Redactia.ro
Zodia care începe săptămâna în lacrimi. Toate lucrurile se complică pentru acest nativ
S-a stins din viață fosta ministră de Externe a Italiei! Emma Bonino a militat pentru drepturile românilor
Kanald.ro
S-a stins din viață fosta ministră de Externe a Italiei! Emma Bonino a militat pentru drepturile românilor
POLITIC
Un colaj cu două fotografii în care apare Elena Lasconi în timp ce face zacuscă de pește
Politică
09:34
Elena Lasconi a făcut zacuscă de pește pe Facebook: „Oare cei care ne conduc fac zacuscă? Sau cine le face zacusca”
Colaj format din două fotografii: în imaginea din stânga este președintele Nicușor Dan alături de Mirabela Grădinaru, iar în imaginea din dreapta sunt Alexandra Nazare și soția lui, pe treptele bisericii, la nunta
Politică
08:34
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat la nunta lui Alexandru Nazare. Cine sunt politicienii care au fost la Casa Albă din București
Parteneri
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Neluțu Varga, tun de ultimă oră: 8 milioane de euro!
Fanatik.ro
Neluțu Varga, tun de ultimă oră: 8 milioane de euro!
Putin scoate și sfinții la război: Moaștele unui prinț medieval, trimise pe front
Spotmedia.ro
Putin scoate și sfinții la război: Moaștele unui prinț medieval, trimise pe front
Ultimele știri
Știri Externe
19:56
Davina Sheffield a murit. Cine a fost marea iubire a regelui Charles al III-lea și de ce nu s-au putut căsători
Auto
19:18
Chinezii au creat o baterie de litiu care funcționează la -70°C și stochează de două ori mai multă energie. Secretul din spatele tehnologiei
Știri Externe
19:16
Doi români au fost duși direct în închisoare după ce polițiștii austrieci le-au oprit mașina pe autostradă
Lifestyle
18:30
Ziua Crucii, 14 septembrie: ce nu e bine să faci în această zi, conform tradiției
Citește mai multe
TRENDING
Stiri Mondene
12:47
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc. „S-a sinucis. Era bolnavă”
Ştiri
08:12
Revolut, păcălit de infractori, le-a dat pașapoarte, selfie-uri și date despre Bitcoin
Știri România
12:59
Peste 8.300.000 de români sunt acționari la Petrom, Hidroelectrica sau BT, deși majoritatea nu știu
Regele Charles a primit doi cai cadou din Ungaria, dar la Budapesta a izbucnit un scandal diplomatic după ce i s-a cerut să-i înapoieze. Sursă foto: szilvásváradz.hu.
Lifestyle
18:12
Regele Charles a primit doi cai cadou din Ungaria, apoi i s-a cerut să-i dea înapoi. Scandal diplomatic la Budapesta
A dat doar 27000 de euro pe un apartament la mare, în Sicilia, dar îl vinde după mai puțin de un an. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
17:03
A cumpărat un apartament în Sicilia cu 27.000 de euro și acum îl vinde. „Trebuie să-l vezi”
China a inaugurat la Shanghai primul drum realizat din peste 6000 de sticle de lapte reciclate.Sursă foto: captură video/ Youtube.
Lifestyle
16:00
China a construit în 2021 primul „drum din plastic” în Shanghai din 6.000 de sticle de lapte: ce este soluția Dow
Un meșter montează faianță albă cu aspect de marmură pe pereții din baie
Lifestyle
14:46
Poți pune faianța nouă peste cea veche, în baie, dar cu o condiție crucială
Insula exotică pe care riști interdicția pe viață de a mai intra și o amendă de 24.000 de euro, dacă faci un filmuleț. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Shutterstock
Cultură și Vacanțe
14:07
Insula exotică pe care riști interdicția pe viață și o amendă de 24.000 de euro, dacă faci un filmuleț
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
"Desen cu o fată și un balon de vorbire cu steagul României, cu textul: Care este diferența dintre original și originar." Sursa foto: Shutterstock
Lifestyle
7 sept.
Care este diferența dintre „original” și „originar”
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Plată instant RoPay prin scanare cod QR între telefoane mobile
Bani și Afaceri
9 sept.
Ce este RoPay, cum funcționează și cum îl folosești
Autostrada 2 București - Constanța, România - 10 august 2021: Un agent al Poliției Rutiere din România folosește un radar de viteză.
Știri România
15:01
Un șofer a circulat cu 223 km/h pe Autostrada A3 Turda - Borș. Pe A1, un croat a mers cu 204 km/h
Clădirea UGIR de pe strada George Enescu
Reportaj
Știri România
15:00
Ați trecut de sute de ori pe lângă ea. Știați ce ascunde această clădire din centrul Bucureștiului?
Aparate foto la reducere de Black Friday
Știri România
11:00
Black Friday 2026: când încep cele mai mari reduceri din an în România
Curcubeu de după nori
Știri România
10:21
După ploi și frig, meteorologii anunță vreme mai caldă: unde se anunță 30 de grade Celsius
Ilie Bolojan
Opinii
12 sept.
Premier pentru țara mea, un reality show național regizat de la Cotroceni
Educație juridică în școli
Opinii
10 sept.
PISA provoacă noi răgete de plăcere și disperare
Arhiva foto
Opinii
9 sept.
La muncă, cetățene președinte! România nu mai are timp de pierdut
Nicușor Dan cu ambele brațe ridicate
Opinii
8 sept.
România perplexă
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu