Ce înseamnă termenii pe care îi auzi în avion: mayday, turbulență, holding

Pentru cei mai mulți dintre noi, un zbor cu avionul înseamnă procedura de check-in, îmbarcarea, cuplarea centurii, măsurile de siguranță ale însoțitorilor de bord și anunțurile echipajului. Trei dintre termenii folosiţi în vocabularul tehnic şi radio al piloților și controlorilor sunt „Mayday”, „turbulențe” și „holding”. Ce înseamnă și când sunt folosiţi vei afla în cele ce urmează.

Ce înseamnă „Mayday”

„Mayday” este cel mai înalt nivel de alertă recunoscut la nivel internațional, care este folosit de piloții de avioane și de navele maritime prin comunicații radio în situații de urgență extremă. În aviație, „Mayday” este un apel de urgență recunoscut la nivel mondial, care este utilizat de piloți pentru a indica un pericol iminent sau o situație de urgență și mobilizează eforturi de salvare coordonate pentru a preveni un posibil dezastru și pentru a proteja vieți omenești. Derivat din expresia franceză „m'aider”, care se traduce prin „ajutați-mă”, acesta este transmis prin radio către controlul traficului aerian sau către alte aeronave aflate în apropiere. Piloții folosesc „Mayday" pentru a solicita asistență imediată și tratament prioritar, pentru a reduce gravitatea situației de urgență și pentru a asigura intervenția promptă a autorităților sau serviciilor de salvare competente.

Aspecte esențiale ale apelului de urgență Mayday

Înțelegerea corectă a acestui apel presupune cunoașterea câtorva elemente-cheie care îi definesc utilizarea și eficiența.

Recunoaștere universală. „Mayday” este recunoscut la nivel mondial drept semnalul de urgență cu cel mai înalt grad de urgență, atât în domeniul aviatic, cât și în cel maritim. Utilizarea sa standardizată asigură un răspuns rapid și eficient din partea autorităților competente și a navelor sau aeronavelor aflate în apropiere, în caz de urgență.

Situații de urgență. Anunțul „Mayday„ este rezervat situațiilor în care siguranța aeronavei, navei, echipajului și a pasagerilor este pusă în real pericol, fiind necesară o acțiune imediată pentru a preveni agravarea situației sau pierderea de vieți omenești. Astfel de scenarii pot include defecțiuni de motor, întâlnirea unor condiții meteorologice severe, avarii structurale sau urgențe medicale la bordul aeronavei sau al navei, notează globeair.com.

Comunicare radio. Apelul de urgență „Mayday” este transmis prin comunicație radio pe frecvențe dedicate situațiilor de urgență și permite piloților sau navigatorilor să alerteze controlul traficului aerian, autoritățile maritime sau navele aflate în apropiere cu privire la situația urgentă. Utilizarea unor proceduri standardizate de urgență asigură claritate și înțelegere în mijlocul haosului unei situații critice.

Răspuns prioritar. La primirea unui apel de urgență „Mayday”, controlorii de trafic aerian, echipele de căutare și de salvare și alte autorități competente acordă prioritate maximă coordonării eforturilor de salvare și oferă sprijinul necesar aeronavei sau navei aflate în dificultate. Un răspuns prompt și coordonat este esențial pentru a reduce riscurile și a asigura siguranța celor implicați.

Importanța apelului de urgență Mayday

Dincolo de utilizarea sa practică, apelul de urgență „Mayday” are o importanță care depășește simpla procedură tehnică, așa cum reiese din aspectele de mai jos.

Intervenție care salvează vieți. Declararea „Mayday” marchează începutul unei situații de urgență critice, în care intervenția și asistența imediată sunt esențiale pentru protejarea vieților și prevenirea unor posibile dezastre. Prin alertarea autorităților și a aeronavelor sau navelor din apropiere, apelul de urgență declanșează operațiuni de salvare coordonate, menite să grăbească acordarea de ajutor părții aflate în dificultate.

Protocol de urgență. „Mayday” este baza protocolului de urgență pentru operațiunile aeriene și maritime și subliniază importanța unei comunicări clare și concise în momentele de criză. Piloții și navigatorii sunt instruiți să aplice procedurile de declarare a „Mayday” pentru a asigura un răspuns rapid și o rezolvare eficientă a situațiilor de urgență.

Gestionarea crizelor. Utilizarea eficientă a apelului de urgență „Mayday” demonstrează gradul de pregătire și profesionalismul piloților, navigatorilor și echipelor de intervenție în situații de urgență, atât în gestionarea crizelor, cât și în menținerea siguranței în situații cu miză mare. Instruirea, respectarea protocoalelor stabilite și comunicarea eficientă sunt esențiale pentru optimizarea rezultatelor în timpul situațiilor de urgență.

Ce este turbulența și ce o cauzează

Pentru a înțelege de ce turbulența nu trebuie să fie un motiv de îngrijorare, trebuie să știm că termenul de „turbulență” se referă la mișcările neregulate ale aerului din jurul unui avion. În timpul unui zbor, o aeronavă poate să pătrundă în zone de aer în care viteza, temperatura și direcția vântului se schimbă foarte rapid. Aceste fluctuații provoacă senzația familiară de tremurat şi nu este altceva decât pur și simplu o turbulență atmosferică.

În plus, în funcție de altitudine și de viteză, pot apărea diverse anomalii meteorologice. Apariția turbulențelor în timpul zborului cu avionul este determinată de o serie de factori naturali. Unul dintre aceștia este reprezentat de curenții convectivi, care sunt generați de aerul încălzit ce se ridică de la suprafața Pământului. Pe măsură ce este încălzit de soare, aerul devine mai ușor și urcă spre altitudini mai mari, producând în acest fel turbulențe. Un alt factor important îl constituie masele de aer și fronturile atmosferice, ale căror variații de viteză a vântului, temperatură și densitate a aerului dau naștere unor mișcări neregulate ce se resimt sub formă de turbulențe.

Nu în ultimul rând, formele de relief și barierele fizice, precum zonele de coastă, munții, dealurile sau pădurile, perturbă fluxul natural de aer, contribuind, la rândul lor, la apariția turbulențelor pe care le resimțim la bordul aeronavei. Turbulența poate apărea oriunde, însă în unele regiuni se resimte mai frecvent din cauza condițiilor atmosferice, a curenților convectivi de aer și a formelor de relief. Cele mai predispuse zone la turbulență sunt Oceanul Indian, Oceanul Pacific și Oceanul Atlantic (unde au loc schimbări rapide ale curenților de aer), precum și în marile lanțuri muntoase (Alpi, Anzi, Himalaya etc.).

Este periculoasă turbulența?

Siguranța zborului reprezintă o prioritate maximă pentru companiile aeriene din întreaga lume, iar turbulențele, deși pot crea un disconfort în rândul pasagerilor, nu reprezintă un motiv de îngrijorare din acest punct de vedere. Pentru a fi gestionate în mod eficient, este important să știi că există proceduri bine stabilite și tehnologii dedicate, care permit atenuarea efectelor turbulențelor și asigură desfășurarea zborului în condiții de siguranță. De exemplu, înainte de zbor, piloții primesc rapoarte meteorologice detaliate care indică posibilele zone de turbulențe. Deși turbulența nu reprezintă un pericol pentru aeronavă, piloții ajustează altitudinea, viteza sau ruta cu scopul de a reduce disconfortul, în special acolo unde se anticipează turbulențe puternice, potrivit lot.com.

Tipuri de turbulențe

Turbulența se manifestă sub diverse forme, fiecare dintre ele având cauze specifice. Înțelegerea tipurilor de turbulență ajută la explicarea motivului pentru care acest fenomen poate apărea chiar și în zile aparent calme. Iată care sunt acestea:

Turbulența termică. Este direct legată de curenții convectivi, adică de mișcarea verticală a aerului care, încălzit de soare, urcă în straturi mai reci și mai dense, generând atât turbulențe, cât și formarea norilor cumulus.

Turbulența mecanică. Aceasta este o altă categorie, care apare atunci când aerul circulă peste un teren accidentat, precum zonele muntoase. Vântul care lovește obstacolele naturale creează vârtejuri de aer, iar cu cât acesta este mai puternic, cu atât turbulența rezultată este mai intensă.

Turbulența în aer curat. La altitudini mari, în apropierea curenților de jet, se poate produce turbulența în aer curat, cunoscută și sub numele de Clear Air Turbulence (CAT). Aceasta are particularitatea de a apărea fără niciun nor vizibil, surprinzându-i adesea pe pasageri, și este de regulă asociată cu forfecarea vântului, o schimbare bruscă a vitezei sau direcției acestuia.

Turbulența de siaj. Acest tip de turbulență este generat în spatele unei aeronave din cauza perturbațiilor de aer pe care aceasta le produce. De exemplu, aeronavele de dimensiuni mai mari creează o turbulență de siaj mai puternică, care poate afecta avioanele aflate în apropiere. Din acest motiv, controlorii de trafic aerian gestionează cu atenție intervalele de separare la decolare și la aterizare pentru a o evita.

Turbulența în nori. Aceasta este strâns legată de prezența norilor de tip cumulonimbus, masivi și denși, care generează curenți puternici verticali și care aduc furtuni violente și fenomene meteo extreme. Aceștia aduc, totodată, fenomene de polei și precipitații, ceea ce face ca evitarea lor să reprezinte o prioritate pentru piloți.

Turbulența frontală. Aceasta apare acolo unde se întâlnesc mase de aer cald și cele de aer rece, iar fenomenul de fricțiune dintre acestea generează turbulențe, care sunt întâlnite frecvent în timpul zborurilor comerciale.

Ce este un „holding”

În aviație, un holding sau o schemă de așteptare reprezintă un traseu de zbor desemnat, pe care o aeronavă îl urmează în timp ce așteaptă autorizarea de a ateriza pe un aeroport. Aceste scheme sunt utilizate, de regulă, în situații precum congestionarea traficului aerian, condiții meteorologice nefavorabile sau atunci când o aeronavă ajunge mai devreme de ora programată de sosire. Ele au fost introduse pentru a oferi un mijloc sistematic și sigur de amânare a apropierii sau aterizării unei aeronave.

Atunci când unui pilot i se ordonă să intre într-un holding (circuit de așteptare), acesta trebuie să respecte instrucțiunile specifice date de controlorii de trafic aerian. Acestea includ zborul într-un circuit de tip pistă de curse, menținerea unei altitudini desemnate și executarea virajelor la intervale prestabilite. Scopul este acela de a menține aeronava în siguranță, într-un spațiu aerian delimitat, în timp ce așteaptă instrucțiuni suplimentare sau autorizația de a continua apropierea și aterizarea.

Piloții folosesc echipamente de navigație de la bord, precum instrumente bazate pe semnale radio sau sisteme de navigație prin satelit pentru a urma cu precizie schema de așteptare. Comunicarea eficientă între pilot și controlul traficului aerian este esențială în această fază, pentru a asigura gestionarea sigură și ordonată a traficului aerian în condiții aglomerate sau dificile. Odată ce aeronava primește autorizația, pilotul iese din circuitul de așteptare și continuă apropierea și aterizarea planificate.

De ce sunt importante holdingurile

Holdingurile sunt implementate din diverse motive, toate menite să asigure siguranța și gestionarea eficientă a traficului aerian. Printre motivele obișnuite pentru schemele de așteptare se numără următoarele:

Aglomerarea traficului aerian. Schemele de așteptare sunt folosite adesea când este aglomerație pe un aeroport, fie la sol, fie în spațiul aerian. Acest lucru îi ajută pe controlorii de trafic aerian să gestioneze fluxul aeronavelor care sosesc, prevenind supraaglomerarea și menținând distanțe sigure între aeronave.

Condiții meteorologice. Vremea nefavorabilă, precum vizibilitatea redusă, furtunile sau vânturile puternice, poate afecta aterizarea în siguranță a aeronavelor. Schemele de așteptare le permit piloților să amâne apropierea până la îmbunătățirea acestor condiții, asigurând o aterizare sigură și controlată.

Aglomerarea spațiului aerian. În spațiile aeriene aglomerate, în special în apropierea marilor aeroporturi, schemele de așteptare pot fi folosite pentru a gestiona fluxul general al traficului aerian. Acest lucru este esențial pentru prevenirea conflictelor între zborurile care sosesc și cele care pleacă.

Ocuparea pistei. Dacă o pistă este temporar indisponibilă din cauza unor lucrări de întreținere, a unui incident sau din alt motiv, aeronavele pot fi plasate în scheme de așteptare până când pista devine din nou funcțională.

Programarea și gestionarea sosirilor. Controlorii de trafic aerian folosesc circuitele de așteptare pentru a gestiona succesiunea și programarea zborurilor care sosesc. Acest lucru este important pentru menținerea ordinii în spațiul aerian și pentru a permite fiecărei aeronave să efectueze apropierea și aterizarea în mod sistematic.

Circumstanțe neprevăzute. Situațiile de urgență, problemele legate de controlul traficului aerian sau alte circumstanțe neprevăzute pot necesita utilizarea schemelor de așteptare, pentru a oferi controlorilor și piloților timp necesar să evalueze situația și să ia cele mai bune decizii, potrivit spire.com.