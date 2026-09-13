Elena Lasconi a făcut zacuscă de pește pe Facebook: „Oare cei care ne conduc fac zacuscă? Sau cine le face zacusca”

Elena Lasconi s-a filmat în bucătărie, în timp ce prepara zacuscă de pește, între oficierea a patru cununii civile. Primarul de la Câmpulung a postat videoclipul pe Facebook și le-a transmis și un mesaj celor care conduc țara.

Toamna este sezonul în care se prepară conservele pentru iarnă. Românii profită de toate legumele și fructele de pe tarabe ca să pregătească dulceață, gem și zacuscă. Elena Lasconi, se pare, nu face excepție de la „regula tradițională” a toamnei.

Primarul de la Câmpulung s-a filmat în bucătărie, în timp ce făcea zacuscă. Elena Lasconi le-a mărturisit internauților, sâmbătă, că a pregătit rețeta de zacuscă de pește în timp ce și-a îndeplinit și îndatoririle de primar.

„Sunt primar de dimineața până seara, de sărbători și în weekend, dar mai fac și zacuscă. Tare îmi place”, a scris primarul în descrierea videoclipului de pe Facebook.

Așa cum povestește în mediul online, după ce a pregătit peștele, l-a lăsat să se răcească și a plecat să oficieze patru căsătorii, iar apoi a venit acasă și s-a reapucat de treabă.

„M-am lansat să fac zacuscă de pește. Am lăsat pește la răcit pentru că am fost să oficiez patru căsătorii. Acum o să îl tai bucățele. Vreau să vă zic că e super gustoasă zacusca asta”, a mai spus Elena Lasconi, în timp ce amestecă într-o cratiță de pe aragaz.

Primarul a transmis și un mesaj pentru politicieni. La finalul înregistrării, în timp ce amesteca în ingrediente, Elena Lasconi a lansat o întrebare retorică adresată celorlalți lideri din viața publică: „Mă întreb oare cei care ne conduc fac zacuscă? Sau cine le face zacusca? Vă pup! Sâmbătă frumoasă să aveți!”.