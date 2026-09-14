O casă de 130 de metri pătrați, cu două terase și multiple anexe, se vinde în Banatul sârbesc cu 33.000 de euro

Casă cu două terase și teren de 1.800 mp a fost scoasă la vânzare pentru doar 33.000 de euro. Vila se află în Banatul sârbesc, iar terenul din spatele casei le va oferi cumpărătorilor o experiență inedită în fiecare zi. Proprietatea este conectată la rețeaua de energie și la rețeaua publică de apă, dar terenul din spatele imobilului ascunde o adevărată surpriză pentru viitorii cumpărători.

În localitatea Šurjan din comuna Sečanj, situată în Banatul sârbesc, între orașele Zrenjanin și Vršac, o proprietate generoasă a fost scoasă la vânzare pentru suma de 33.000 de euro. Casa pare locul ideal pentru cei care își doresc să renunțe la aglomerația urbană și să se mute într-o zonă liniștită, într-o vilă înconjurată de verdeață.

Proprietatea oferă un raport excelent între spațiu și preț. Pe lângă vila principală există numeroase anexe. Potrivit portalului sârb de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier, imobilul este disponibil pentru mutare imediată sau pentru desfășurarea unor activități agricole.

Locuința principală are patru dormitoare, un living cu zonă de luat masa, o bucătărie, două holuri, o cămară, o baie dotată complet, o verandă și două terase exterioare. Interiorul este finisat cu parchet, mochetă și gresie, iar confortul termic este asigurat de o centrală ce poate funcționa pe gaz sau pe combustibil solid.

Proprietatea este conectată la rețeaua de energie electrică și la rețeaua publică de apă. În plus, pe proprietate există o fântână săpată și un puț forat la o adâncime de 109 m, ceea ce asigură o sursă constantă și autonomă de apă.

Proprietatea din Banatul sârbesc are mai multe anexe în curte: un garaj spațios, o afumătoare tradițională, adăposturi pentru păsări și animale, un hambar, precum și șoproane pentru depozitarea lemnelor și a cărbunilor. Conform anunțului de vânzare, proprietarii lasă noului cumpărător inclusiv stocul de lemne pregătit pentru sezonul rece.

Un detaliu important îl reprezintă terenul generos de 1.800 de metri pătrați. Acesta are acces direct la stradă în partea din față, iar în partea din spate se deschide direct către o pajiște deschisă. Această poziționare face ca proprietatea să fie ideală pentru activități specifice zonei rurale, cum ar fi apicultura sau legumicultura.