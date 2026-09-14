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Premiile Emmy 2026: The Pitt și Hacks, printre favorite – lista completă a nominalizărilor

Andreea Romaniuc Archip
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Premiile Emmy 2026
Premiile Emmy 2026 Sursa foto: Getty Images
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Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy aduce în prim-plan cele mai apreciate producții de televiziune ale anului, concurența fiind una extrem de strânsă pentru cele mai râvnite trofee din industrie. Sezonul actual este marcat de rezultate impresionante pentru marile platforme de streaming, dar și de recorduri stabilite în categoriile dedicate comediei și dramei.

Cuprins:

HBO Max domină topul rețelelor de televiziune cu un total de 122 de nominalizări, fiind urmat îndeaproape de Netflix, cu 111 nominalizări, și Apple TV, cu 87. În sectorul rețelelor clasice de televiziune, ABC ocupă prima poziție, având 40 de selecții. Până la gala principală, peste 100 de trofee au fost deja acordate în cadrul galei Creative Arts Emmys, desfășurată pe 5 și 6 septembrie la Los Angeles, unde producția „Widow's Bay” a obținut opt premii, iar show-ul lui Bad Bunny de la Apple Music Super Bowl LX Halftime Show a adjudecat șapte distincții.

Când au loc Premiile Emmy 2026 și unde pot fi urmărite

Cea de-a 78-a gală a Premiilor Emmy se desfășoară în noaptea de luni, 14 septembrie 2026, transmisiunea fiind difuzată în direct de la Peacock Theater din Los Angeles. Evenimentul este transmis pe rețeaua NBC și în regim de streaming pe platforma Peacock, începând cu ora 20:00 ET, respectiv 03:00, ora României, în dimineața zilei de 15 septembrie.

Cine prezintă Gala Premiilor Emmy 2026

Gazda galei din acest an este actrița Mariska Hargitay, cunoscută pentru rolul emblematic din seria „Law & Order: Special Victims Unit”. Hargitay devine astfel prima femeie care prezintă ceremonia Emmy în ultimii 15 ani. Documentarul său realizat pentru HBO despre mama sa, Jayne Mansfield, intitulat „My Mom Jayne”, a strâns trei nominalizări și a câștigat deja două trofee.

The Pitt: liderul nominalizărilor. Cine sunt favoriții la Premiile Emmy 2026

Serialul „The Pitt” conduce clasamentul general al ediției actuale, acumulând 25 de nominalizări. În secțiunea dedicată serialelor de comedie, „Hacks” a stabilit un record istoric prin cele 24 de nominalizări primite. Producțiile aflate la primul sezon au avut de asemenea o evoluție remarcabilă, remarcându-se „Widow's Bay” cu 19 nominalizări, „Pluribus” cu 18, „Beef” cu 16 și „DTF St. Louis” cu 13.

Serialul „The Pitt” are 25 de nominalizări la Premiile Emmy 2026 Sursa Foto: Getty Images
Serialul „The Pitt” are 25 de nominalizări la Premiile Emmy 2026 Sursa Foto: Getty Images

Printre actorii cu multiple nominalizări se numără Jason Bateman, recunoscut de patru ori pentru rolurile și activitatea de producție la „DTF St. Louis” și „Black Rabbit”, Matthew Rhys, nominalizat pentru interpretare și producție la „Widow's Bay” și „The Beast in Me”, Quinta Brunson pentru „Abbott Elementary”, precum și surorile Elle și Dakota Fanning pentru proiectele „Margo's Got Money Troubles” și „All Her Fault”.

Lista completă a nominalizărilor la Premiile Emmy 2026

Cea mai bună actriță în rol principal într-o miniserie sau film TV

  • Claire Danes (The Beast in Me)
  • Sally Field (Remarkably Bright Creatures)
  • Carey Mulligan (Beef)
  • Sarah Pidgeon (Love Story)
  • Sarah Snook (All Her Fault)

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie sau film TV

  • Riz Ahmed (Bait)
  • Jason Bateman (Black Rabbit)
  • Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
  • Oscar Isaac (Beef)
  • Matthew Rhys (The Beast in Me)

Cea mai bună actriță în rol secundar într-o miniserie sau film TV

  • Linda Cardellini (DTF St. Louis)
  • Dakota Fanning (All Her Fault)
  • Laurie Metcalf (Monster: The Ed Gein Story)
  • Joy Sunday (DTF St. Louis)
  • Youn Yuh-jung (Beef)
  • Constance Zimmer (Love Story)

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie sau film TV

  • Jason Bateman (DTF St. Louis)
  • Richard Gadd (Half Man)
  • David Harbour (DTF St. Louis)
  • Richard Jenkins (DTF St. Louis)
  • Charles Melton (Beef)
  • Nick Offerman (Death By Lightning)

Regie pentru o miniserie, serie antologie sau film TV

  • Jake Schreier (Beef)
  • Lee Sung Jin (Beef)
  • Jason Bateman (Black Rabbit)
  • Steven Conrad (DTF St. Louis)

Cea mai bună miniserie sau serie antologie

  • All Her Fault
  • The Beast in Me
  • Beef
  • DTF St. Louis
  • Love Story

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie

  • Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)
  • Steve Carell (Rooster)
  • Matthew Rhys (Widow's Bay)
  • Jason Segel (Shrinking)
  • Martin Short (Only Murders in the Building)

Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial de comedie

  • Quinta Brunson (Abbott Elementary)
  • Ayo Edebiri (The Bear)
  • Elle Fanning (Margo's Got Money Troubles)
  • Lisa Kudrow (The Comeback)
  • Jean Smart (Hacks)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie

  • Colman Domingo (The Four Seasons)
  • Paul W. Downs (Hacks)
  • Harrison Ford (Shrinking)
  • Nick Offerman (Margo's Got Money Troubles)
  • Stephen Root (Widow's Bay)
  • Michael Urie (Shrinking)
  • Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie

  • Dale Dickey (Widow's Bay)
  • Hannah Einbinder (Hacks)
  • Janelle James (Abbott Elementary)
  • Kate O'Flynn (Widow's Bay)
  • Michelle Pfeiffer (Margo's Got Money Troubles)
  • Megan Stalter (Hacks)
  • Jessica Williams (Shrinking)

Cel mai bun actor invitat într-un serial de comedie

  • Michael J. Fox (Shrinking)
  • Brett Goldstein (Shrinking)
  • Hamish Linklater (Widow's Bay)
  • Christopher McDonald (Hacks)
  • Rob Reiner (The Bear) - câștigător premiat post-mortem
  • Connor Storrie (Saturday Night Live)

Cea mai bună actriță invitată într-un serial de comedie

  • Leslie Bibb (Hacks)
  • Jamie Lee Curtis (The Bear)
  • Betty Gilpin (Widow's Bay)
  • Cherry Jones (Hacks)
  • Laurie Metcalf (Hacks)
  • Kaitlin Olson (Hacks)
  • Lauren Weedman (Hacks)

Regie pentru un serial de comedie

  • Randall Einhorn (Abbott Elementary)
  • Christopher Storer (The Bear)
  • Andrew DeYoung (The Chair Company)
  • Lucia Aniello (Hacks)
  • Mary Lou Belli (The Ms. Pat Show)
  • Hiro Murai (Widow's Bay)

Scenariu pentru un serial de comedie

  • Quinta Brunson (Abbott Elementary)
  • Tim Robinson și Zach Kanin (The Chair Company)
  • Michael Patrick King și Lisa Kudrow (Hacks)
  • Lucia Aniello, Paul W. Downs și Jen Statsky (Hacks)
  • Anthony King (Jury Duty Presents: Company Retreat)
  • Katie Dippold (Widow's Bay)

Cel mai bun serial de comedie

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Margo's Got Money Troubles
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • Widow's Bay

Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial dramă

  • Carrie Coon (The Gilded Age)
  • Chase Infiniti (The Testaments)
  • Keri Russell (The Diplomat)
  • Rhea Seehorn (Pluribus)
  • Zendaya (Euphoria)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramă

  • Sterling K. Brown (Paradise)
  • Gary Oldman (Slow Horses)
  • Mark Ruffalo (Task)
  • Rufus Sewell (The Diplomat)
  • Noah Wyle (The Pitt)

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramă

  • Taylor Dearden (The Pitt)
  • Fiona Dourif (The Pitt)
  • Allison Janney (The Diplomat)
  • Katherine LaNasa (The Pitt)
  • Sepideh Moafi (The Pitt)
  • Julianne Nicholson (Paradise)
  • Karolina Wydra (Pluribus)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramă

  • Patrick Ball (The Pitt)
  • Billy Crudup (The Morning Show)
  • Gerran Howell (The Pitt)
  • Jack Lowden (Slow Horses)
  • Tom Pelphrey (Task)
  • Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)

Cel mai bun actor invitat într-un serial dramă

  • Colman Domingo (Euphoria)
  • Ernest Harden Jr. (The Pitt)
  • Jeff Hiller (Pluribus)
  • Jeff Kober (The Pitt)
  • Jonathan Pryce (Slow Horses)
  • Bradley Whitford (The Diplomat)

Cea mai bună actriță invitată într-un serial dramă

  • Brittany Allen (The Pitt)
  • Tal Anderson (The Pitt)
  • Tina Ivlev (The Pitt)
  • Miriam Shor (Pluribus)
  • Merritt Wever (The Gilded Age)
  • Shailene Woodley (Paradise)

Scenariu pentru un serial dramă

  • Debora Cahn (The Diplomat)
  • Kirsten Pierre-Geyfman și R. Scott Gemmill (The Pitt)
  • Valerie Chu (The Pitt)
  • Vince Gilligan (Pluribus)
  • Will Smith (Slow Horses)
  • Brad Ingelsby (Task)

Regie pentru un serial dramă

  • Salli Richardson Whitfield (The Gilded Age)
  • Hanelle M. Culpepper (Paradise)
  • Noah Wyle (The Pitt)
  • Vince Gilligan (Pluribus)
  • Saul Metzstein (Slow Horses)
  • Salli Richardson Whitfield (Task)

Cel mai bun serial dramă

  • The Diplomat
  • The Gilded Age
  • A Knight of the Seven Kingdoms
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Slow Horses
  • Your Friends & Neighbors

Cel mai bun program de reality structurat

  • Antiques Roadshow
  • Diners, Drive-ins and Dives
  • Love Is Blind
  • Queer Eye
  • Shark Tank

Cel mai bun program de reality nestructurat

  • America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders
  • Love on the Spectrum
  • RuPaul's Drag Race: Untucked
  • Summer House
  • Welcome to Wrexham

Cea mai bună gazdă pentru un program de reality sau competiție

  • RuPaul Charles (RuPaul's Drag Race)
  • Alan Cumming (The Traitors)
  • Kristen Kish (Top Chef)
  • Ariana Madix (Love Island USA)
  • Jeff Probst (Survivor)

Regie pentru un program de reality

  • Bertram van Munster (The Amazing Race)
  • Cian O'Clery (Love on the Spectrum)
  • Nick Murray (RuPaul's Drag Race)
  • Anna Moulaison (Top Chef)
  • Ben Archard (The Traitors)

Cel mai bun program de reality competiție

  • Dancing With the Stars
  • RuPaul's Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • The Traitors

Scenariu pentru o serie de varietăți

  • Jimmy Kimmel Live!
  • Last Week Tonight With John Oliver
  • The Late Show With Stephen Colbert

Regie pentru o serie de varietăți

  • Andy Fisher (Jimmy Kimmel Live!)
  • Yvonne De Mare (The Late Show With Stephen Colbert)
  • Liz Patrick (Saturday Night Live)

Cea mai bună serie de varietăți

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • Last Week Tonight With John Oliver
  • The Late Show With Stephen Colbert
  • Saturday Night Live

Cel mai bun special de varietăți (în direct)

  • The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
  • 83rd Annual Golden Globes
  • 68th Annual Grammy Awards
  • The Oscars
  • 78th Annual Tony Awards

Cel mai bun special de varietăți (înregistrat)

  • Dave Chappelle: The Unstoppable...
  • The Muppet Show
  • Nikki Glaser: Good Girl
  • Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show
  • Wicked: One Wonderful Night

Regie pentru un special de varietăți

  • Hamish Hamilton (The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny)
  • Rikki Hughes (Dave Chappelle: The Unstoppable...)
  • Glenn Weiss (Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show)
  • Glenn Weiss (78th Annual Tony Awards)
  • Julie Dash (Wanda Sykes: Legacy)

Cel mai bun serial scurt de comedie, dramă sau varietăți

  • Bad Thoughts
  • Colbert Before Air
  • The Daily Show
  • The Randy Rainbow Show
  • SubwayTakes with Kareem Rahma

Cel mai bun serial scurt de non-ficțiune sau reality

  • Hacks: Bit By Bit
  • Inside The Pitt
  • Love Story
  • Shrinking — In It Together
  • This Is a Gardening Show

Cel mai bun interpret într-un serial scurt de comedie sau dramă

  • Kim Estes (Big Law)
  • Desi Lydic (The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains)
  • Randy Rainbow (The Randy Rainbow Show)

Regie pentru un program documentar / non-ficțiune

  • Lawrence Kasdan (Marty, Life Is Short)
  • Judd Apatow și Michael Bonfiglio (Mel Brooks: The 99 Year Old Man!)
  • Rebecca Miller (Mr. Scorsese)
  • Mariska Hargitay (My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay)
  • Alexandria Stapleton (Sean Combs: The Reckoning)

Cel mai bun special documentar sau de non-ficțiune

  • John Candy: I Like Me
  • Marty, Life Is Short
  • Mel Brooks: The 99 Year Old Man!
  • My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay
  • Ocean with David Attenborough

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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Tags: Premiile Emmy 2026 Actori seriale
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Imagine cu aviaone care rulează pe o pistă a aeroportului din Mumbai, India, având în prim-plan un Boeing 747
Cultură și Vacanțe
12:21
Ce înseamnă termenii pe care îi auzi în avion: mayday, turbulență, holding
O casă cu etaj și mansardă, într-o curte plină de trandafiri. Are gardul galben și acoperișul din țiglă roșie
Lifestyle
11:36
O casă de 130 de metri pătrați, cu două terase și multiple anexe, se vinde în Banatul sârbesc cu 33.000 de euro
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
"Desen cu o fată și un balon de vorbire cu steagul României, cu textul: Care este diferența dintre original și originar." Sursa foto: Shutterstock
Lifestyle
7 sept.
Care este diferența dintre „original” și „originar”
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Plată instant RoPay prin scanare cod QR între telefoane mobile
Bani și Afaceri
9 sept.
Ce este RoPay, cum funcționează și cum îl folosești
Bucureștiul devine, între 14 și 20 septembrie, capitala gastronomiei odată cu prima ediție a Bucharest Food Week. Sursă foto: Shutterstock
Știri România
13:29
Meniuri speciale de la 69 de lei, pentru gurmanzi, în 100 de restaurante din București: ce se întâmplă între 14 și 21 septembrie
Castel Apafi
Analiză
Știri România
13:00
Castelul renascentist din Sibiu, unde acum 350 de ani s-a pierdut autonomia Transilvaniei, restaurat cu fonduri europene
Două avioane ale Armatei Române în timp ce supraveghează spațiul aerian al țării
Știri România
10:45
Planul de Înzestrare a Armatei 2027-2036: Ce echipamente militare și drone cumpără România și cum sunt împărțite cele 9.700.000.000 de euro
Toto Dumitrescu este dus la poliție
Analiză
Știri România
10:00
Toto Dumitrescu scapă de pușcărie pentru părăsirea locului accidentului. Motivarea instanței, pe scurt: „A fugit, dar s-a căit”
O randare cu centrala nucleară și cele șase minireactoare care ar urma să fie construite la Doicești
Opinii
12:07
Americanii numesc Doicești „rampa de lansare a nuclearului american în Europa”. Guvernul de la București îl numește problemă. Cine are dreptate?
Piesă de șah doborâtă
Opinii
09:37
Neputința și deciziile greșite ale unora îi împing pe alții să preia puterea!
Ilie Bolojan
Opinii
12 sept.
Premier pentru țara mea, un reality show național regizat de la Cotroceni
Educație juridică în școli
Opinii
10 sept.
PISA provoacă noi răgete de plăcere și disperare
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