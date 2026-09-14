Premiile Emmy 2026: The Pitt și Hacks, printre favorite – lista completă a nominalizărilor

Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy aduce în prim-plan cele mai apreciate producții de televiziune ale anului, concurența fiind una extrem de strânsă pentru cele mai râvnite trofee din industrie. Sezonul actual este marcat de rezultate impresionante pentru marile platforme de streaming, dar și de recorduri stabilite în categoriile dedicate comediei și dramei.

HBO Max domină topul rețelelor de televiziune cu un total de 122 de nominalizări, fiind urmat îndeaproape de Netflix, cu 111 nominalizări, și Apple TV, cu 87. În sectorul rețelelor clasice de televiziune, ABC ocupă prima poziție, având 40 de selecții. Până la gala principală, peste 100 de trofee au fost deja acordate în cadrul galei Creative Arts Emmys, desfășurată pe 5 și 6 septembrie la Los Angeles, unde producția „Widow's Bay” a obținut opt premii, iar show-ul lui Bad Bunny de la Apple Music Super Bowl LX Halftime Show a adjudecat șapte distincții.

Când au loc Premiile Emmy 2026 și unde pot fi urmărite

Cea de-a 78-a gală a Premiilor Emmy se desfășoară în noaptea de luni, 14 septembrie 2026, transmisiunea fiind difuzată în direct de la Peacock Theater din Los Angeles. Evenimentul este transmis pe rețeaua NBC și în regim de streaming pe platforma Peacock, începând cu ora 20:00 ET, respectiv 03:00, ora României, în dimineața zilei de 15 septembrie.

Cine prezintă Gala Premiilor Emmy 2026

Gazda galei din acest an este actrița Mariska Hargitay, cunoscută pentru rolul emblematic din seria „Law & Order: Special Victims Unit”. Hargitay devine astfel prima femeie care prezintă ceremonia Emmy în ultimii 15 ani. Documentarul său realizat pentru HBO despre mama sa, Jayne Mansfield, intitulat „My Mom Jayne”, a strâns trei nominalizări și a câștigat deja două trofee.

The Pitt: liderul nominalizărilor. Cine sunt favoriții la Premiile Emmy 2026

Serialul „The Pitt” conduce clasamentul general al ediției actuale, acumulând 25 de nominalizări. În secțiunea dedicată serialelor de comedie, „Hacks” a stabilit un record istoric prin cele 24 de nominalizări primite. Producțiile aflate la primul sezon au avut de asemenea o evoluție remarcabilă, remarcându-se „Widow's Bay” cu 19 nominalizări, „Pluribus” cu 18, „Beef” cu 16 și „DTF St. Louis” cu 13.

Serialul „The Pitt” are 25 de nominalizări la Premiile Emmy 2026 Sursa Foto: Getty Images

Printre actorii cu multiple nominalizări se numără Jason Bateman, recunoscut de patru ori pentru rolurile și activitatea de producție la „DTF St. Louis” și „Black Rabbit”, Matthew Rhys, nominalizat pentru interpretare și producție la „Widow's Bay” și „The Beast in Me”, Quinta Brunson pentru „Abbott Elementary”, precum și surorile Elle și Dakota Fanning pentru proiectele „Margo's Got Money Troubles” și „All Her Fault”.

Lista completă a nominalizărilor la Premiile Emmy 2026

Cea mai bună actriță în rol principal într-o miniserie sau film TV

Claire Danes (The Beast in Me)

Sally Field (Remarkably Bright Creatures)

Carey Mulligan (Beef)

Sarah Pidgeon (Love Story)

Sarah Snook (All Her Fault)

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie sau film TV

Riz Ahmed (Bait)

Jason Bateman (Black Rabbit)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Oscar Isaac (Beef)

Matthew Rhys (The Beast in Me)

Cea mai bună actriță în rol secundar într-o miniserie sau film TV

Linda Cardellini (DTF St. Louis)

Dakota Fanning (All Her Fault)

Laurie Metcalf (Monster: The Ed Gein Story)

Joy Sunday (DTF St. Louis)

Youn Yuh-jung (Beef)

Constance Zimmer (Love Story)

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie sau film TV

Jason Bateman (DTF St. Louis)

Richard Gadd (Half Man)

David Harbour (DTF St. Louis)

Richard Jenkins (DTF St. Louis)

Charles Melton (Beef)

Nick Offerman (Death By Lightning)

Regie pentru o miniserie, serie antologie sau film TV

Jake Schreier (Beef)

Lee Sung Jin (Beef)

Jason Bateman (Black Rabbit)

Steven Conrad (DTF St. Louis)

Cea mai bună miniserie sau serie antologie

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie

Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)

Steve Carell (Rooster)

Matthew Rhys (Widow's Bay)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial de comedie

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Elle Fanning (Margo's Got Money Troubles)

Lisa Kudrow (The Comeback)

Jean Smart (Hacks)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie

Colman Domingo (The Four Seasons)

Paul W. Downs (Hacks)

Harrison Ford (Shrinking)

Nick Offerman (Margo's Got Money Troubles)

Stephen Root (Widow's Bay)

Michael Urie (Shrinking)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie

Dale Dickey (Widow's Bay)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Kate O'Flynn (Widow's Bay)

Michelle Pfeiffer (Margo's Got Money Troubles)

Megan Stalter (Hacks)

Jessica Williams (Shrinking)

Cel mai bun actor invitat într-un serial de comedie

Michael J. Fox (Shrinking)

Brett Goldstein (Shrinking)

Hamish Linklater (Widow's Bay)

Christopher McDonald (Hacks)

Rob Reiner (The Bear) - câștigător premiat post-mortem

Connor Storrie (Saturday Night Live)

Cea mai bună actriță invitată într-un serial de comedie

Leslie Bibb (Hacks)

Jamie Lee Curtis (The Bear)

Betty Gilpin (Widow's Bay)

Cherry Jones (Hacks)

Laurie Metcalf (Hacks)

Kaitlin Olson (Hacks)

Lauren Weedman (Hacks)

Regie pentru un serial de comedie

Randall Einhorn (Abbott Elementary)

Christopher Storer (The Bear)

Andrew DeYoung (The Chair Company)

Lucia Aniello (Hacks)

Mary Lou Belli (The Ms. Pat Show)

Hiro Murai (Widow's Bay)

Scenariu pentru un serial de comedie

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Tim Robinson și Zach Kanin (The Chair Company)

Michael Patrick King și Lisa Kudrow (Hacks)

Lucia Aniello, Paul W. Downs și Jen Statsky (Hacks)

Anthony King (Jury Duty Presents: Company Retreat)

Katie Dippold (Widow's Bay)

Cel mai bun serial de comedie

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo's Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow's Bay

Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial dramă

Carrie Coon (The Gilded Age)

Chase Infiniti (The Testaments)

Keri Russell (The Diplomat)

Rhea Seehorn (Pluribus)

Zendaya (Euphoria)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramă

Sterling K. Brown (Paradise)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Rufus Sewell (The Diplomat)

Noah Wyle (The Pitt)

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramă

Taylor Dearden (The Pitt)

Fiona Dourif (The Pitt)

Allison Janney (The Diplomat)

Katherine LaNasa (The Pitt)

Sepideh Moafi (The Pitt)

Julianne Nicholson (Paradise)

Karolina Wydra (Pluribus)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramă

Patrick Ball (The Pitt)

Billy Crudup (The Morning Show)

Gerran Howell (The Pitt)

Jack Lowden (Slow Horses)

Tom Pelphrey (Task)

Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)

Cel mai bun actor invitat într-un serial dramă

Colman Domingo (Euphoria)

Ernest Harden Jr. (The Pitt)

Jeff Hiller (Pluribus)

Jeff Kober (The Pitt)

Jonathan Pryce (Slow Horses)

Bradley Whitford (The Diplomat)

Cea mai bună actriță invitată într-un serial dramă

Brittany Allen (The Pitt)

Tal Anderson (The Pitt)

Tina Ivlev (The Pitt)

Miriam Shor (Pluribus)

Merritt Wever (The Gilded Age)

Shailene Woodley (Paradise)

Scenariu pentru un serial dramă

Debora Cahn (The Diplomat)

Kirsten Pierre-Geyfman și R. Scott Gemmill (The Pitt)

Valerie Chu (The Pitt)

Vince Gilligan (Pluribus)

Will Smith (Slow Horses)

Brad Ingelsby (Task)

Regie pentru un serial dramă

Salli Richardson Whitfield (The Gilded Age)

Hanelle M. Culpepper (Paradise)

Noah Wyle (The Pitt)

Vince Gilligan (Pluribus)

Saul Metzstein (Slow Horses)

Salli Richardson Whitfield (Task)

Cel mai bun serial dramă

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends & Neighbors

Cel mai bun program de reality structurat

Antiques Roadshow

Diners, Drive-ins and Dives

Love Is Blind

Queer Eye

Shark Tank

Cel mai bun program de reality nestructurat

America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders

Love on the Spectrum

RuPaul's Drag Race: Untucked

Summer House

Welcome to Wrexham

Cea mai bună gazdă pentru un program de reality sau competiție

RuPaul Charles (RuPaul's Drag Race)

Alan Cumming (The Traitors)

Kristen Kish (Top Chef)

Ariana Madix (Love Island USA)

Jeff Probst (Survivor)

Regie pentru un program de reality

Bertram van Munster (The Amazing Race)

Cian O'Clery (Love on the Spectrum)

Nick Murray (RuPaul's Drag Race)

Anna Moulaison (Top Chef)

Ben Archard (The Traitors)

Cel mai bun program de reality competiție

Dancing With the Stars

RuPaul's Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

Scenariu pentru o serie de varietăți

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Show With Stephen Colbert

Regie pentru o serie de varietăți

Andy Fisher (Jimmy Kimmel Live!)

Yvonne De Mare (The Late Show With Stephen Colbert)

Liz Patrick (Saturday Night Live)

Cea mai bună serie de varietăți

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Show With Stephen Colbert

Saturday Night Live

Cel mai bun special de varietăți (în direct)

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

83rd Annual Golden Globes

68th Annual Grammy Awards

The Oscars

78th Annual Tony Awards

Cel mai bun special de varietăți (înregistrat)

Dave Chappelle: The Unstoppable...

The Muppet Show

Nikki Glaser: Good Girl

Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show

Wicked: One Wonderful Night

Regie pentru un special de varietăți

Hamish Hamilton (The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny)

Rikki Hughes (Dave Chappelle: The Unstoppable...)

Glenn Weiss (Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show)

Glenn Weiss (78th Annual Tony Awards)

Julie Dash (Wanda Sykes: Legacy)

Cel mai bun serial scurt de comedie, dramă sau varietăți

Bad Thoughts

Colbert Before Air

The Daily Show

The Randy Rainbow Show

SubwayTakes with Kareem Rahma

Cel mai bun serial scurt de non-ficțiune sau reality

Hacks: Bit By Bit

Inside The Pitt

Love Story

Shrinking — In It Together

This Is a Gardening Show

Cel mai bun interpret într-un serial scurt de comedie sau dramă

Kim Estes (Big Law)

Desi Lydic (The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains)

Randy Rainbow (The Randy Rainbow Show)

Regie pentru un program documentar / non-ficțiune

Lawrence Kasdan (Marty, Life Is Short)

Judd Apatow și Michael Bonfiglio (Mel Brooks: The 99 Year Old Man!)

Rebecca Miller (Mr. Scorsese)

Mariska Hargitay (My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay)

Alexandria Stapleton (Sean Combs: The Reckoning)

Cel mai bun special documentar sau de non-ficțiune

John Candy: I Like Me

Marty, Life Is Short

Mel Brooks: The 99 Year Old Man!

My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay

Ocean with David Attenborough