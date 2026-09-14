Bucureștiul devine, între 14 și 20 septembrie, capitala gastronomiei odată cu prima ediție a Bucharest Food Week. Evenimentul aduce peste 100 de restaurante și localuri care propun meniuri speciale, preparate în ediție limitată și evenimente culinar-culturale în întreaga Capitală, relatează TVR Info.

Participanții pot alege între trei categorii de preț – 69, 119 sau 189 de lei de persoană – acestea incluzând meniuri special concepute pentru Food Week. „Conceptul este simplu: alegi restaurantul și categoria de preț, iar suma afișată include întregul meniu special pregătit de local pentru Food Week. Preparatele sau băuturile comandate suplimentar se plătesc separat.”

Oferta include preparate din bucătării diverse: românească modernă, japoneză, thailandeză, italiană, asiatică și americană. Printre participanți se numără steakhouse-uri, bistrouri și localuri de sushi sau ramen.

De asemenea, cafenele, brutării și baruri din București oferă produse create exclusiv pentru această săptămână. Printre delicatese se numără un croissant cu șuncă, brânză și trufe, o plăcintă cu crab sau un cold brew cu apă de cocos, mango și spumă de mango sticky rice.