Românii își planifică city break-uri în orașele europene unde au loc evenimente de modă. Fenomenul „Fashion Month” a crescut numărul rezervărilor cu 18%

Marile evenimente dedicate modei din această toamnă influențează direct deciziile de călătorie ale românilor, transformând marile capitale europene în destinații prioritare pentru vacanțele de tip city break.

Numărul pasagerilor români care au rezervat zboruri către Paris, Londra și Milano pentru perioada 28 septembrie – 6 octombrie 2026 a crescut cu 17,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce numărul total de rezervări a înregistrat un plus de 16,7%, arată datele agenției de turism online Kiwi.com.

Capitala Franței este vedeta incontestabilă a acestei toamne, susținută puternic de organizarea Paris Fashion Week.

Înregistrând o creștere de 44% a numărului de pasageri și o majorare de 30,4% a rezervărilor comparative cu anul precedent, Parisul atrage 45% din volumul total de călători români orientați către cele trei metropole. Tariful mediu per rezervare către Capitala Lumiilor a urcat la 227,87 euro, reprezentând cel mai ridicat cost din grup.

Londra își păstrează atractivitatea pe piața din România, înregistrând o creștere de 13,6% a numărului de pasageri și de 17,2% la nivelul rezervărilor. Orașul continuă să fie un punct de atracție atât pentru turismul cultural și de shopping, cât și pentru călătoriile de afaceri.

În schimb, Milano consemnează o ușoară temperare în privința volumului de pasageri, în scădere cu 4,9%, deși numărul rezervărilor rămâne pe un plus modest de 2,9%.

Cu toate acestea, metropola italiană reprezintă cea mai ieftină variantă din grup, cu un tarif mediu de 144,44 euro per rezervare, în scădere cu 11,8% față de toamna trecută.

Studiul evidențiază și dependența turismului românesc de nodurile aeriene secundare. Aeroporturile Paris Beauvais și Milan Bergamo continuă să proceseze un volum semnificativ mai mare de pasageri români comparativ cu hub-urile principale ale orașelor.