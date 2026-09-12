Premier pentru țara mea, un reality show național regizat de la Cotroceni

Aproape 5 luni fără un guvern cu responsabilitate deplină. La Palatul Victoria se lucrează în sistem de avarie, iar la Cotroceni se fac calcule cu variabile de ezitare continuă.

Suntem spectatori la un șir de consultări anemice, stângăcii de comunicare la nivel înalt care dau impresia unui scenariu al unei producții de amatori.

Acum că tot am transformat criza guvernamentală într-un fel de Tânăr de neliniștit, adică un soap opera fără finalitate, ar fi momentul ca Administrația Prezidențială să lanseze un nou proiect național, un reality show regizat de la Cotroceni: Premier pentru țara mea.

De la consultări fără sfârșit la reality show

Televiziunile au testat de-a lungul timpului formate de reality show care și-au demonstrat succes. Fiecare dintre noi s-a uitat măcar o dată la Mireasă pentru fiul meu, Burlacul, Noră pentru mama sau Insula Iubirii și am observat dorința concurenților de a fi priviți, aplaudați, validați, poate chiar și judecați. Mulți politicieni își doresc exact același lucru, de aceea în loc de soluții reale vedem la mulți dintre ei un veritabil casting, se înghesuie la microfoane pentru ca publicul să nu uite că există și ei

Dar hai să vedem care ar fi regulile concursului „Premier pentru țara mea”:

Fiecare partid intră în cursă cu pretendentul la fotoliul de premier; Concurentul își aduce cu el suită de miniștri și ministre, echipați cu soluții pentru țară; Se organizează eliminări săptămânale.

Scenariul are nevoie obligatoriu de un bonfire organizat chiar la Palatului Cotroceni, moderat de Administrația Prezidențială care până acum a demonstrat oricum că nu știe cum să taie nodul gordian al negocierilor.

Tranzacțiile politice vor fi scoase la lumina torțelor și tranșate transparent.

Pe lângă bonfire devine necesar ca pretendenții care vor să conducă guvernul să lupte într-o arenă deschisă cu soluții pentru România, cu juriu care va testa fiecare soluție. După fiecare probă cel mai slab concurent împreună cu echipa lui va fi eliminat.