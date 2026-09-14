Adela Popescu și Radu Vâlcan formează, fără doar și poate, unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul românesc, iar viața lor de familie este de foarte multe ori ținută departe de ochii publicului curios.

Recent, Adela Popescu a fost invitată în mai multe podcasturi, deoarece ea a revenit la viața de actriță: joacă în „Trafic” și „Fără urmă”, seriale care se văd la PRO TV și pe VOYO.

În fața lui Răzvan Exarhu, în podcastul „Ac de siguranță”, Adela Popescu a vorbit inclusiv despre ce a făcut în perioada în care soțul ei, Radu Vâlcan, se afla în Thailanda și filma pentru Insula Iubirii 2026, emisiune care se vede la Antena 1.

„Alexandru are 10 ani, pentru mine e în regulă ca el să meargă 1 kilometru pe jos până la magazin. Pentru Radu este o traumă”, a spus actrița, care a completat că le-a oferit băieților o libertate mai mare în timpul în care soțul ei nu era în România.

Mai mult decât atât, Adela Popescu a precizat că își dorește ca băieții ei și ai lui Radu Vâlcan să fie expuși la cât mai multe lucruri, pentru a învăța să se descurce singuri într-o eră în care copiii stau foarte mult în preajma părinților.

„Ei sunt copii crescuți în mașină. Adică ei nu au nici măcar responsabilitatea întârzierii lor la școală... Ei nu au reflexul format când traversează, trebuie expuși la lucrul ăsta, ca să-l învețe.

Avem foarte mulți prieteni care aleg pentru copiii lor o viață singuratică. Li se pare că cel mai sigur loc în care pot să și crească copiii este acea familie pe care ei și-au construit-o din doi oameni. Mi se pare că pentru copii e atât de important să crească cu multe ancore”, a adăugat Adela Popescu în fața lui Răzvan Exarhu.

Vedeta de la PRO TV a mai spus în podcastul „Ac de siguranță” și că ea nu are ce să învețe din cărțile de parenting, deoarece acolo nu scrie cum să te descurci dacă ești mamă de trei băieți, iar diferența de vârstă dintre aceștia este una mică.

„Pe mine cărțile de parenting nu mă pot ajuta în situația în care sunt. Nicio carte nu e scrisă pentru familiile cu trei băieți cu diferență mică... Când copilul tău are un tantrum, când s-a bătut cu celălalt care are și el un tantrum... Ești depășit numeric, la cine te duci primul?”, a mai afirmat Adela Popescu.

Frumoasa actriță a vorbit și în podcastul „Vin de-o poveste”, al lui Radu Țibulcă, despre viața ei de familie, afirmând că Radu Vâlcan preferă să stea la Șușani, când se află în România, decât să locuiască în București.

„Nu facem lucruri extraordinare. Nici n-aș avea vreun stres dacă ar veni paparazzi să ne urmărească. N-ar avea ce mare lucru să vadă despre noi. Chiar avem niște vieți oneste. Nici prea-prea, nici foarte-foarte! Ne concentrăm foarte mult pe copii. Suntem foarte preocupați de cum să facem, cum să-i creștem, cum să nu derapăm, cum să nu vină fantomele trecutului peste noi. În raport cu copiii mă refer, în comportamentul față de ei.

Radu e un tip timid de fel. Un tip foarte low-profile. Niciodată nu i-a plăcut expunerea. Adică eu sunt mult mai sociabilă decât el. Mult! Gândește-te: eu sunt în București, că filmez, și el a rămas cu copiii la Șușani. «Dar nu vin în București. Ce să fac eu? Nu! Stau aici frumos, am venit la țară, fac eu mișcarea pe deal, merg la maică-ta, mănânc niște cartofi prăjiți, tai gazonul»... Se mai gândește el, mai citește, înțelegi?