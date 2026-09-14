UDMR a anunțat, în octombrie 2025, un proiect ambițios: crearea unui chatbot bazat pe inteligență artificială, ErdélyGPT, destinat să simplifice birocrația românească pentru comunitatea maghiară din Transilvania.

Promisiuni ambițioase, progres incert

La aproape un an distanță de la anunț, proiectul rămâne în continuare în stadiul de „pregătire”, iar viitorul său este incert, relatează Transtelex. Totuși, mai multe site-uri web cu numele ErdélyGPT sunt deja active, inclusiv erdelygpt.hu, erdelygpt.ro și erdelygpt.com, însă nu este clar care dintre ele, sau dacă vreunul, este legat de proiectul UDMR.

Pe unul dintre acestea, chatbot-ul promite că îți rezolvă problemele „în timp ce faci pălincă”.

Proiectul a fost prezentat la congresul UDMR din Juc-Herghelie de lângă Cluj, liderii formațiunii au spus atunci chiar că ErdélyGPT e „cel mai tare proiect al Transilvaniei”.

Potrivit lui Árpád Antal, director strategic al UDMR, chatbotul urma să fie un asistent digital care, bazat pe cunoștințe locale și utilizând limba maghiară, să ajute cetățenii să navigheze prin documentele oficiale românești și să întocmească cereri administrative. „Persoana spune în maghiară ce problemă are, iar aplicația îi pregătește documentul necesar în limba română”, explica Antal într-un interviu post-congres.

Cu toate acestea, deși proiectul a fost întâmpinat cu entuziasm, implementarea sa pare să fi stagnat.

Într-un răspuns oferit Transtelex în mai 2026, UDMR a declarat că „lucrările de dezvoltare a proiectului nu au început încă”. Acest lucru ridică întrebări cu privire la anunțurile anterioare și la activitatea desfășurată în cadrul unui program de internship lansat în noiembrie 2025. Potrivit unei postări a UDMR Bihor de la acea vreme, cinci studenți urmau să lucreze la asigurarea calității lingvistice și a conținutului chatbotului.

Mai multe site-uri numite ErdélyGPT sunt deja active

Între timp, mai multe site-uri web cu numele ErdélyGPT sunt deja active, inclusiv erdelygpt.hu, erdelygpt.ro și erdelygpt.com, însă nu este clar care dintre ele, sau dacă vreunul, este legat de proiectul UDMR. Asociația nu a oferit răspunsuri clare în acest sens, ceea ce alimentează confuzia.

Spre exemplu, de pe site-ul erdely-gpt.ro, utilizatorul este reorinentat pe site-ul erdelygpt.hu, în cazul în care vrea să scrie o solicitare.

Captură de pe site-ul erdely-gpt.ro

Jurnaliștii Transtelex au testat platforma disponibilă pe erdelygpt.hu pentru a verifica utilitatea chatbotului în soluționarea unei probleme administrative obișnuite: reînnoirea unei cărți de identitate expirate.

Deși chatbotul a oferit inițial indicații promițătoare, inclusiv pași clari pentru proces, utilizatorii au fost nevoiți să efectueze verificări suplimentare. De exemplu, informațiile oferite despre taxele de emitere a unei cărți de identitate electronice s-au dovedit a fi inexacte, iar sursele oficiale nu au fost clar indicate.

„Vă informăm că GPT-ul Transilvaniei se află în prezent în faza pregătitoare. Lucrările de dezvoltare a proiectului nu au început încă”, a fost răspunsul oficial al RMDSZ, primit în mai, la întrebările transtelex despre stadiul proiectului.

Un alt aspect problematic îl reprezintă tratarea datelor utilizatorilor. Deși interfața chatbotului afișează un mesaj care avertizează că informațiile oferite sunt doar „cu caracter informativ” și încurajează consultația cu un expert, utilizatorii pot introduce date sensibile precum informații personale, fiscale sau despre pensii alimentare.

UDMR a încercat să obțină bani pentru proiect din Ungaria

Un obstacol major în calea implementării proiectului îl reprezintă lipsa de finanțare. Potrivit surselor Transtelex, UDMR a încercat să obțină sprijin financiar de la Fondul Bethlen Gábor din Ungaria, însă solicitarea a fost respinsă de actualul guvern maghiar.

În plus, deși Vincze Lóránt, europarlamentar UDMR, anunța în iunie 2026 discuții la Strasbourg cu vicepreședintele Microsoft, Burton Davis, pentru un posibil parteneriat, nu au apărut informații despre progrese concrete.

În ciuda potențialului unui astfel de asistent digital care să simplifice birocrația pentru comunitatea maghiară din România, viitorul proiectului rămâne incert. La aproape un an de la anunțarea sa, UDMR nu a oferit un răspuns clar cu privire la stadiul dezvoltării. „În pregătire” este, în continuare, singura declarație oficială.