„Mașinuță breloc” dusă la RAR, în Iași, ca să obțină ITP-ul: la 4.600 rotații pe minut, dezvoltă 18 CP, iar viteza maximă este de 95 km/ h

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
O „mașinuță breloc” a fost dusă la RAR pentru a obține ITP-ul, la Iași. Automobilul roșu atinge viteza maximă de 95 km/h și a fost o apariție spectaculoasă pentru angajați.
Cuprins:
Inspectorii tehnici de la RAR Iași au avut parte de o surpriză de proporții când pe rampă a urcat un automobil retro de dimensiuni foarte reduse, botezat de oficiali drept o adevărată „mașinuță breloc”.
Este vorba despre un Fiat 110F/500, considerat un simbol incontestabil al eleganței și al designului italian. Exemplarul prezentat la Iași a fost fabricat în anul 1969 la celebra uzină Fiat Mirafiori din Torino și a trecut testul timpului într-un mod impecabil.
„La R.A.R. Iași ne-a încântat o mașinuță breloc, un superb Fiat 110F/500”, au scris reprezentanții RAR, pe Facebook.
Micul automobil are un motor de 499 cm³, bicilindru în linie, extrem de compact, montat în partea din spate a mașinii. Conform fișei tehnice a acestui model, la 4.600 de rotații pe minut propulsorul dezvoltă 18 cai-putere, iar viteza maximă pe care o poate atinge este de 95 km/h. În ciuda cifrelor modeste pentru standardele actuale, vehiculul se află într-o formă tehnică impecabilă și a obținut fără probleme inspecția tehnică periodică.
Fiat 500 F a fost conceput la mijlocul anilor ’50 special pentru a fi condus cu ușurință pe străzile înguste din Italia. Mașina este compactă și are un motor simplu și economic. Versiunea F, produsă în anii '60, este una dintre cele mai cunoscute variante ale legendarului „Cinquecento”.
Fișa tehnică a „mașinuței breloc”:
Apariția de la Iași nu a fost singura de acest fel în ultima perioadă. La reprezentanța RAR Botoșani a fost adusă o altă bijuterie pe patru roți: un Renault 12 break fabricat în anul 1974, mașină care arată exact ca o Dacia. Mașina face parte din prima generație a modelului și atrage atenția prin culoarea spectaculoasă „bleu de France”, nuanță tradițională pentru sporturile cu motor.
Modelul francez este echipat cu un motor de 1.289 cmc din celebra familie Renault Cléon-Fonte. Deși are o vechime de peste jumătate de secol, automobilul istoric se află într-o stare de conservare remarcabilă și are pe bord doar 4.026 de kilometri parcurși. Ambele vehicule au trecut testele reprezentanților RAR, demonstrând că pasiunea pentru mașinile clasice păstrează funcționale adevărate piese de muzeu.