„Mașinuță breloc” dusă la RAR, în Iași, ca să obțină ITP-ul: la 4.600 rotații pe minut, dezvoltă 18 CP, iar viteza maximă este de 95 km/ h

O „mașinuță breloc” a fost dusă la RAR pentru a obține ITP-ul, la Iași. Automobilul roșu atinge viteza maximă de 95 km/h și a fost o apariție spectaculoasă pentru angajați.

Inspectorii tehnici de la RAR Iași au avut parte de o surpriză de proporții când pe rampă a urcat un automobil retro de dimensiuni foarte reduse, botezat de oficiali drept o adevărată „mașinuță breloc”.

„Mașinuța breloc” de la RAR Iași este un Fiat 500 din 1969

Este vorba despre un Fiat 110F/500, considerat un simbol incontestabil al eleganței și al designului italian. Exemplarul prezentat la Iași a fost fabricat în anul 1969 la celebra uzină Fiat Mirafiori din Torino și a trecut testul timpului într-un mod impecabil.

„La R.A.R. Iași ne-a încântat o mașinuță breloc, un superb Fiat 110F/500”, au scris reprezentanții RAR, pe Facebook.

Micul automobil are un motor de 499 cm³, bicilindru în linie, extrem de compact, montat în partea din spate a mașinii. Conform fișei tehnice a acestui model, la 4.600 de rotații pe minut propulsorul dezvoltă 18 cai-putere, iar viteza maximă pe care o poate atinge este de 95 km/h. În ciuda cifrelor modeste pentru standardele actuale, vehiculul se află într-o formă tehnică impecabilă și a obținut fără probleme inspecția tehnică periodică.

Ce scrie în fișa tehnică pentru un Fiat 110F/500 din 1969

Fiat 500 F a fost conceput la mijlocul anilor ’50 special pentru a fi condus cu ușurință pe străzile înguste din Italia. Mașina este compactă și are un motor simplu și economic. Versiunea F, produsă în anii '60, este una dintre cele mai cunoscute variante ale legendarului „Cinquecento”.

Fișa tehnică a „mașinuței breloc”:

Motor: 2 cilindri în linie, benzină, răcit cu aer

2 cilindri în linie, benzină, răcit cu aer Cilindree: 499 cm³

499 cm³ Putere: 18 CP la 4.600 rpm

18 CP la 4.600 rpm Cuplu maxim: 3,1 mkg la 2.200 rpm

3,1 mkg la 2.200 rpm Cutie de viteze: manuală, 4 trepte

manuală, 4 trepte Tracțiune: spate

spate Viteză maximă: aprox. 95-100 km/h

aprox. 95-100 km/h Lungime: 2,97 m

2,97 m Lățime: 1,32 m

1,32 m Ampatament: 1,84 m

1,84 m Caroserie: berlină, 2 uși

berlină, 2 uși Uzina: Fiat Mirafiori, Torino, Italia

Fiat Mirafiori, Torino, Italia Model: Fiat 500 F / tip 110F

Fiat 500 F / tip 110F An fabricație: 1969

Un break identic cu o Dacie, vechi de 52 de ani, a ajuns la RAR Botoșani

Apariția de la Iași nu a fost singura de acest fel în ultima perioadă. La reprezentanța RAR Botoșani a fost adusă o altă bijuterie pe patru roți: un Renault 12 break fabricat în anul 1974, mașină care arată exact ca o Dacia. Mașina face parte din prima generație a modelului și atrage atenția prin culoarea spectaculoasă „bleu de France”, nuanță tradițională pentru sporturile cu motor.