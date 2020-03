De Florian Gheorghe,

În vârstă de 67 ani, artistul, care a păstrat și cetățenia română, este încrezător în sistemul medical și măsurile autorităților române luate în lupta cu acest nou virus și ne spune că să se simte în siguranță la București, la fel ca la New York, unde locuiește din 1990.

”Lucrurile s-au schimbat mult în România, în bine. Simt asta în ultimii ani, în care am petrecut mai mult timp în țara mea de origine decât în Statele Unite. În special vara. În America am ieșit la pensie și am mai mult timp liber”, ne spune artistul ce a plecat din țara unde a fost o reală vedetă a muzicii folclorice și de petrecere speriat de mineriada din 90.

”Ca mai toți bucureștenii responsabili stau acasă și urmăresc cursul evenimentelor Ar fi trebuit să ajung la New York luna viitoare, pentru un eveniment în comunitatea românească, dar care, ca alte mii de spectacole s-a anulat. Scriu, gătesc, fac gimnastică, învăț melodii de care m-am îndrăgostit. Sigur că mi-e frică de o infectare, dar frica asta aș fi simțit-o și în America. La New York sunt cei mai mulți infectați din toată țara. La nivel general s-au înregistrat 35.000 cazuri în Statele Unite”, ne spune solistul a cărui voce era nelipsită la întâlnirile de protocol ale lui Nicolae Ceaușescu. Și care, în anii 80 a avut o relație cu Naarghita , celebra solistă a Epocii de Aur