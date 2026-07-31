Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 1 – 7 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 1 – 7 august 2026

Între 1 și 2 august, provocările la dialog pe tema salarizării sau a unor condiții contractuale ar putea avea un ecou pozitiv în rândul superiorilor abordați.

Mai puțin favorabilă pare a fi relația nativilor cu un membru al familiei apropiat pe o temă bănească (plăți, taxe, costurile unor reparații) care nu se arată dispus să dea curs sugestiilor formulate de un nativ și care ar putea reacționa disproporționat, acela aflându-se sub influența conjuncției pe care Nodul Sud al Lunii o va face cu steaua regală Regulus, care, în aspectele pozitive, dă faimă și măreție, dar, în semnul Fecioarei, poate induce o atitudine refractară și necooperantă.

Între 2 august, după ora 23:37′, și zorii zilei de 5 august, deplasările și comunicarea cu vecinii, cunoscuții ocazionali sau cu funcționarii cărora nativii le solicită cooperarea vor fi marcate de frecvente neînțelegeri, răstălmăciri, abordări inadecvate care pot degenera în conflicte verbale din cauza unui factor astral perturbator (conjuncția Neptun/ steaua fixă Deneb kaitos), care combină energia profundă, spirituală, dar iluzorie a planetei cu natura restrictivă a stelei fixe.

Între 5 august, după ora 5:36′, și 7 august dimineața, relativă normalitate în relația nativilor cu familia din care provin. Pe 6 august, planeta Venus va intra în zodia Balanței, unde, fiind în domiciliul ei, își va putea etala toate virtuțile în postură de Mic Benefic și Protector; până pe 10 septembrie, ea va favoriza proiectele profesionale importante, deciziile privitoare la evoluția personală și relațiile cu străinătatea.

Din 7 august, după ora 9:08′, formulări verbale inadecvate pentru felul în care ar trebui abordată o relație afectivă; iritare, nervozitate și reacții disproporționate care vor stârni replici pe măsură, generate de opoziția Lunii Negre cu steaua fixă Aculeus și cu Marte, care nu-i va pune pe Vărsători într-o lumină favorabilă.

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