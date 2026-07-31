1.000 de arbori, în centrul disputei

În ultimele zile au început lucrările pregătitoare pe faleza Dunării din Galați, iar echipele au trecut la tăierea arborilor din zona vizată de proiect.

Potrivit activiștilor de mediu, în realitate vor fi eliminați în jur de 1.000 de arbori, iar o parte dintre aceștia sunt sănătoși. Ei susțin că proiectul presupune extinderea suprafețelor betonate și reducerea spațiilor verzi existente.

Nemulțumirea este împărtășită și de mulți locuitori ai orașului, care consideră că faleza își poate pierde caracterul verde.

Între timp, Primăria Galați a anunțat că începând de luni, 3 august 2026, „pentru siguranța tuturor, accesul pe Faleza Inferioară a Dunării va fi restricționat, odată cu începerea lucrărilor de modernizare”.

„Excepție va fi zona scărilor monumentale, unde accesul pietonal va fi permis, existând un culoar special pentru tranzitul utilajelor. Această zonă va rămâne deschisă până la sfârșitul lunii septembrie, când încep lucrările și aici. Totodată, va fi închis și trotuarul de pe Faleza Superioară a Dunării.”, a mai precizat Primăria.

Din 3 august, accesul pe faleză este restricționat Sursa foto: Facebook/ Pro Lider FM

Activiștii cer publicarea documentelor

Organizațiile de mediu solicită Primăriei Galați să publice toate documentele care au stat la baza deciziei de eliminare a arborilor, inclusiv avizele și actele administrative.

În lipsa acestor informații, activiștii spun că sunt pregătiți să conteste proiectul în instanță și să ceară suspendarea lucrărilor.

Cetățenii din Galați au făcut și o petiție, semnată deja de peste 300 de oameni: „Salvați arborii de pe Faleza din Galați! Cerem revizuirea proiectului tehnic!” cer aceștia.

„Faleza este un ecosistem urban vital și plămânul verde istoric al orașului Galați. Nu vrem o esplanadă aridă de beton! Vrem o modernizare durabilă care protejează natura existentă, nu care o distruge.”, se precizează în petiția de pe site-ul Declic.

Reprezentanții administrației locale susțin că sunt eliminați doar arborii care prezintă probleme și că proiectul va aduce beneficii importante pentru oraș. Potrivit proiectului, vor fi plantați peste 4.000 de arbori noi.

Autoritățile afirmă că, după finalizarea lucrărilor, zona va beneficia de noi spații verzi și de o infrastructură modernă destinată petrecerii timpului liber.

Investiție de 45 de milioane de euro

Modernizarea celor aproximativ trei kilometri ai falezei Dunării din Galați are o valoare de 45 de milioane de euro, iar 85% din finanțare provine din fonduri europene.

Proiectul include:

noi locuri de joacă pentru copii;

piste pentru biciclete;

trasee pentru role și skateboard;

o tiroliană;

spații dedicate spectacolelor și evenimentelor;

noi restaurante și zone de relaxare.

Potrivit autorităților, lucrările ar urma să fie finalizate în aproximativ doi ani.

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